Суд ЕС: ХАМАС не террористическая организация

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Израиль, США и несколько других стран считают ХАМАС террористической организацией

Высшая судебная инстанция Европейского союза - Общий суд - отменила более ранее решение о сохранении палестинского движения ХАМАС в списке террористических организаций.

Судьи пришли к выводу, что это решение было принято не на основании анализа действий движения, а на интерпретации данных, полученных из публикаций в прессе и интернете.

Суд постановил, что его вердикт носит технический характер и не является переосмыслением классификации ХАМАС в качестве террористической организации.

В постановлении отмечается также, что запрет на финансирование группировки пока сохраняет силу.

В уставе ХАМАС содержится призыв к уничтожению государства Израиль. Минувшим летом его вооруженные формирования участвовали в боях с израильской армией в секторе Газа.

Израиль, США и несколько других стран считают ХАМАС террористической организацией в силу его нежелания отказаться от вооруженной борьбы против еврейского государства и длительной истории противостояния с Израилем.

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Сторонники ХАМАС считают ее освободительной организацией

Движение, которое было основано в 1987 году, в 2006 году победило на парламентских выборах в секторе Газа, изгнав оттуда своих соперников из группировки "Фатх".

В декабре 2001 года Совет ЕС принял заявление о единой позиции в отношении терроризма.

В нем содержится список организаций и лиц, финансовые активы которых были заморожены. В первоначальной редакции в этот список было включено военное крыло движения ХАМАС - организация "Бригады Кассама", а спустя два года к ней было добавлено политическое крыло движения.

ХАМАС обращался в судебные инстанции ЕС с требованием пересмотра этого решения. Нынешний вердикт Общего суда ЕС является результатом этих обращений.

Замораживание активов

В заявлении суда говорится, что он аннулирует обозначение ХАМАС в качестве террористической организации, но временно сохраняет в силе существующие меры, введенные ранее с целью обеспечения эффективности возможных в будущем действий по замораживанию активов.

Эти запреты будут действовать в течение трех месяцев или, если в Европейский суд правосудия будет внесена апелляция, до решения по ней, говорится в постановлении суда.

Лилиан Глок - юрист, представляющая в ЕС интересы ХАМАС, - заявила, что удовлетворена этим решением.

"Оно означает, что все предшествующие решения с 2011 года, которые вводили ограничительные меры, в том числе и на военное крыло организации, теперь аннулированы. Этот вердикт показывает всему миру, что ХАМАС существует и является законной организацией", - заявила она.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что рассчитывает на то, что ХАМАС будет немедленно возвращен Советом ЕС в список террористических организаций.

В среду Европейский парламент должен проголосовать по резолюции о признании палестинской государственности. Парламенты нескольких европейских стран уже приняли подобные резолюции.