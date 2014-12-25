В Вифлееме встретили Рождество до рассвета
В Вифлееме тысячи христиан со всего мира отпраздновали рождественскую ночь в месте, где, как они верят, родился Иисус Христос.
Кульминацией празднеств была полуночная месса в церкви Рождества.
В своей проповеди патриарх Римско-Католической церкви Иерусалима Фуад Туаль призвал иудеев, христиан и мусульман "жить вместе в равенстве и взаимном уважении".
Ранее паломники собрались на площади Яслей, чтобы наблюдать процессию, которую возглавлял патриарх Фуад Туаль. Он выразил надежду, что 2015 год будет "лучше, чем сложный уходящий год".
"Я надеюсь, что в следующем году не будет разделительных стен, а вместо них у нас будут мосты мира", - сказал он.
Судя по всему, он намекал на разделительный барьер, построенный Израилем вокруг Западного берега реки Иордан, который отделяет Вифлеем от Иерусалима.
"В это Рождество, также как и каждый год, мы желаем мира, но в этом году мы желаем справедливости", - заявила палестинский министр туризма Рула Маая.
Патриарх Фуад Туаль также призвал христиан не забывать о жителях Газы, где почти 20 тыс. семей были вынуждены покинуть свои дома из-за вооруженного конфликта с Израилем, и о жителях Сирии и Ирака, которые находятся в эпицентре боевых действий.
24 и 25 декабря – главные дни года в Вифлееме, когда этот город с точки зрения христиан затмевает даже Иерусалим.
Во вторник папа римский Франциск выразил свою солидарность христианам, проживающим на Ближнем Востоке.
В своем письме он сообщил, что "музыка церковных гимнов будет сопровождаться слезами и вздохами".
Не называя джихадистскую группировку "Исламское государство" напрямую, он написал о "делах новой террористической организации, действующей с невиданным ранее размахом, совершившей всевозможные преступления и проявившей нечеловеческую жестокость".
"Это особенно коснулось некоторых из вас. Тех, кому пришлось покинуть родные края, в которых христиане жили со времен апостолов", - добавил он.
Но Папа отметил, что присутствие христиан на Ближнем Востоке очень важно, и призвал их напоминать окружающему миру, что ислам – мирная религия.
Тем временем в Багдаде Халдейский патриарх Луис Сако заявил, что с тех пор как боевики "Исламского государства" в июне перешли в наступление на севере Ирака, около 150 тысяч местных христиан были вынуждены покинуть свои дома, так как ИГ приказала им либо перейти в ислам, либо платить специальный налог или же просто уехать.