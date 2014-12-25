В Вифлееме встретили Рождество до рассвета

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Площадь Яслей перед церковью Рождества заполнена паломниками

В Вифлееме тысячи христиан со всего мира отпраздновали рождественскую ночь в месте, где, как они верят, родился Иисус Христос.

Кульминацией празднеств была полуночная месса в церкви Рождества.

В своей проповеди патриарх Римско-Католической церкви Иерусалима Фуад Туаль призвал иудеев, христиан и мусульман "жить вместе в равенстве и взаимном уважении".

Ранее паломники собрались на площади Яслей, чтобы наблюдать процессию, которую возглавлял патриарх Фуад Туаль. Он выразил надежду, что 2015 год будет "лучше, чем сложный уходящий год".

"Я надеюсь, что в следующем году не будет разделительных стен, а вместо них у нас будут мосты мира", - сказал он.

Судя по всему, он намекал на разделительный барьер, построенный Израилем вокруг Западного берега реки Иордан, который отделяет Вифлеем от Иерусалима.

"В это Рождество, также как и каждый год, мы желаем мира, но в этом году мы желаем справедливости", - заявила палестинский министр туризма Рула Маая.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Полуночная месса в церкви Рождества

Патриарх Фуад Туаль также призвал христиан не забывать о жителях Газы, где почти 20 тыс. семей были вынуждены покинуть свои дома из-за вооруженного конфликта с Израилем, и о жителях Сирии и Ирака, которые находятся в эпицентре боевых действий.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Патриарх Фуад Туаль окропил паломников святой водой

24 и 25 декабря – главные дни года в Вифлееме, когда этот город с точки зрения христиан затмевает даже Иерусалим.

Во вторник папа римский Франциск выразил свою солидарность христианам, проживающим на Ближнем Востоке.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption До начала мессы по площади Яслей прошла традиционная процессия

В своем письме он сообщил, что "музыка церковных гимнов будет сопровождаться слезами и вздохами".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В процессии приняли участие барабанщики....

Не называя джихадистскую группировку "Исламское государство" напрямую, он написал о "делах новой террористической организации, действующей с невиданным ранее размахом, совершившей всевозможные преступления и проявившей нечеловеческую жестокость".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption ... и волынщики

"Это особенно коснулось некоторых из вас. Тех, кому пришлось покинуть родные края, в которых христиане жили со времен апостолов", - добавил он.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Не обошлось и без Санта-Клаусов

Но Папа отметил, что присутствие христиан на Ближнем Востоке очень важно, и призвал их напоминать окружающему миру, что ислам – мирная религия.

Тем временем в Багдаде Халдейский патриарх Луис Сако заявил, что с тех пор как боевики "Исламского государства" в июне перешли в наступление на севере Ирака, около 150 тысяч местных христиан были вынуждены покинуть свои дома, так как ИГ приказала им либо перейти в ислам, либо платить специальный налог или же просто уехать.