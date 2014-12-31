В Австрии бывшего зятя Назарбаева обвинили в убийстве

Image caption В июне этого года Рахат Алиев добровольно сдался австрийским властям

Бывшему зятю президента Казахстана, бизнесмену и дипломату Рахату Алиеву в Австрии предъявлены обвинения в убийстве.

Экс-посол Казахстана в Вене обвиняется в убийстве двух банковских топ-менеджеров у себя на родине в 2007 году.

Астана пыталась добиться его экстрадиции, однако Австрия дважды отказалась выдавать Алиева, опасаясь, что на родине ему не может быть гарантировано справедливое правосудие.

В 2011 году австрийская прокуратура начала в отношении бывшего зятя Назарбаева собственное уголовное расследование.

Сам Алиев отрицает обвинения, называя их политически мотивированными.

В июне он добровольно сдался австрийским властям и с тех пор содержался под стражей.

До 10 лет тюрьмы

Как сообщает агентство Рейтер, в судебных бумагах не говорится о возможности освобождении Алиева под залог.

В случае, если его признают виновным, Алиеву грозит тюремное заключение на срок до 10 лет.

Будучи выдан властям Казахстана, он мог бы получить до 40 лет лишения свободы.

Рахат Алиев был женат на старшей дочери президента Дариге Назарбаевой.

Некогда влиятельный зять президента, в разные годы Алиев занимал высокие посты в Комитете национальной безопасности, налоговой службе и МИДе Казахстана.

В 2008 году попавший в немилость Алиев был заочно приговорен в Казахстане к длительному сроку заключения за организацию преступной группы, похищение людей и подготовку к захвату власти.