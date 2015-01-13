Путин не поедет в Освенцим, но может поехать в Чехию

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Жак Ширак, Владимир Путин и Александр Квасьневский на праздновании 60-летия освобождения Освенцима в 2005 году

Владимир Путин не поедет в Польшу на празднование 70-летия освобождения концлагеря Освенцим, поскольку официального приглашения на эти мероприятия президент России не получил, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Мемориальное мероприятие в Освенциме (Аушвице) пройдет 27 января. Как отмечает агентство Рейтер, именно его организаторы, государственный музей Аушвиц-Биркенау и Международный совет Освенцима, рассылали приглашения иностранным делегациям.

По словам Пескова, ему ничего не известно о том, что организаторами памятного мероприятия выступило не правительство Польши. Впрочем, пресс-секретарь президента России считает, что "в целом на подобные мероприятия" официальные приглашения не рассылаются. А поскольку "какого-либо персонального приглашения Путину тоже не было", то и "в графике президента такой поездки не значится", цитирует Пескова "Интерфакс".

"Приглашений не рассылалось"

Представитель музея Аушвица Павел Савицкий подтвердил агентству Ассошиэйтед пресс, что никаких персональных приглашений кому-либо не рассылалось. По его словам, организаторы проинформировали посольства стран ЕС и тех государств, которые поддерживают мемориальный комплекс финансово, что мероприятия пройдут 27 января. Им предложено было ответить, пришлют ли они свои делегации и какого уровня. Такой вопрос был задан и России.

Вероятно, Кремль не устроил вариант, когда официального дипломатического приглашения не получено. Согласно источнику агентства Рейтер, правительство Польши передало другим государствам всего лишь вербальную ноту, документ дипломатической переписки по дежурным вопросам. Варшава якобы выбрала такой формат, чтобы не вызывать общественного недовольства приглашением президента России в год проведения в Польше президентских и парламентских выборов.

Ситуация осложнилась

27 января объявлено ООН всемирным днем памяти жертв Холокоста. В 2005 году отмечалась 60-я годовщина освобождения Освенцима, и на церемониях присутствовал президент Путин.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Бывшие узники Освенцима на мемориальных мероприятиях в 2014 году

Ныне ситуация осложнилась тем, что Запад ставит России в вину украинский кризис, и одним из самых жестких и последовательных критиков российской политики в отношении Киева является Польша. Отношения между Москвой и Варшавой в настоящее время напряженные. В ответ на санкции Запада Россия ввела контрсанкции, касающиеся продукции стран ЕС, под которые попала и Польша.

Польский президент Бронислав Коморовский будет возглавлять мемориальную церемонию, что пройдет у ворот бывшего лагеря 27 января. По информации музея, уже подтвердили свое участие президент Франции Франсуа Олланд и президент Германии Йоахим Гаук. В списке участников значится и российский посол. Представителей США в списке пока нет.

Узники комплекса концентрационных лагерей и лагерей смерти в Освенциме (что в 60 км к западу от Кракова) были освобождены советскими войсками. Многие из погибших в лагере (по некоторым оценкам, более 1,5 млн человек, в основном евреи) были гражданами Советского Союза.

В Чехии Путина хотят видеть. Но не все

Примерно в те же дни, 26 и 27 января, российский президент может посетить похожие мероприятия в Чехии, организованные Европейским еврейским конгрессом. Как сказал Дмитрий Песков агентству Франс пресс, приглашение Путиным получено, но решение еще не принято.

Федерация еврейских общин Чешской Республики выступает против присутствия российского президента на мемориальных церемониях в Праге и на месте бывшего концлагеря Терезин.

В декабре представители этой федерации заявили, что не хотели бы видеть на мероприятиях президента России, поскольку режим, который он представляет, "не уважает международные договоры, проводит агрессивную внешнюю политику и использует силу для оккупации территории соседнего государства".

Поездку в Чехию уже подтвердили парламентские лидеры 23 стран. Президент Обама не будет присутствовать на мероприятиях, но президент Украины Петр Порошенко собирается приехать.