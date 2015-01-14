Совбез ООН осудил обстрел автобуса под Донецком

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Согласно украинским властям, автобус пострадал в результате обстрела сепаратистами украинского блокпоста из установки "Град"

Совет Безопасности ООН осудил обстрел пассажирского автобуса под Донецком, в результате которого погибли 12 человек, и призвал привлечь виновных к ответственности.

В заявлении, поддержанном всеми 15 членами Совбеза, в том числе и Россией, говорится о необходимости провести расследование "этого чудовищного акта".

Во вторник в результате попадания ракеты в пассажирский автобус в районе населенного пункта Волноваха в 35 км к юго-западу от Донецка - на территории, контролируемой украинскими военными, - погибли 12 человек, еще 17 получили ранения.

Начальник МВД Украины по Донецкой области Вячеслав Аброськин написал на своей странице в "Фейсбуке", что автобус пострадал в результате обстрела сепаратистами украинского блокпоста из установки "Град".

Лидеры самопровозглашенной "Донецкой народной республики" заявляют, что не вели огонь в районе Волновахи.

Представитель Госдепартамента США Мэри Харф призвала Россию делать больше для того, чтобы остановить насилие на востоке Украины.

А уполномоченный российского МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов назвал обстрел пассажирского автобуса под Донецком "очередным преступлением киевских силовиков".

Порошенко: Волноваха и Париж – трагедии одного ряда

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Президент Порошенко выступил со специальным обращением, в котором заявил, что остается "сторонником мирного урегулирования в Донбассе"

Президент Украины Петр Порошенко во вторник вечером выступил с обращением в связи со "страшной трагедией под Волновахой", которую он поставил в один ряд с "массовым расстрелом людей в Париже".

"Террористы из так называемой ДНР нанесли ракетный удар по автобусу с мирными гражданами", - заявил Порошенко и добавил, что "цивилизованный мир должен сплотиться в борьбе с терроризмом".

Он сообщил, что в связи с обстрелом автобуса украинские власти "вынуждены еще больше усилить ограничения на передвижение через линию, за которой находятся подконтрольные боевикам районы Донбасса".

Украинский президент намерен также подписать указ "об очередной волне мобилизации".

При этом Петр Порошенко заявил, что остается "сторонником мирного урегулирования на Донбассе", и пообещал, что он делал, делает и будет делать для этого "все возможное, и даже - невозможное".

В последние дни на востоке Украины интенсифицировались обстрелы вдоль линии, разделяющей украинские войска и сепаратистов. Обе стороны обвиняют друг друга в обострении напряженности.