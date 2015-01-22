Публичная порка саудовского блогера вновь отложена

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Раиф Бадави приговорен к 10 годам тюрьмы, штрафу в миллион саудовских риялов и тысяче ударов плетью

Власти Саудовской Аравии вновь отложили на неделю публичную порку блогера Раифа Бадави, к которой он был приговорен судом за "оскорбление ислама".

Об очередном переносе телесного наказания сообщила правозащитная организация Amnesty International.

По словам правозащитников, решение отложить 50 ударов плетью было принято по совету тюремного врача, пришедшего к заключению, что по состоянию здоровья активист не может быть подвергнут порке.

В соответствии с приговором, блогер должен был получать по 50 ударов в течение 20 недель. Первой порке он был подвергнут 9 января.

В интернете появилась видеозапись, на которой одетого в белую рубаху и стоящего в окружении толпы Раифа Бадави бьют довольно толстым прутом.

Супруга блогера Энсаф Хайдер сказала, что почувствовала огромное облегчение, узнав, что в эту пятницу экзекуции вновь не будет. Она, тем не менее, подчеркнула, что состояние здоровья мужа ее серьезно беспокоит.

Возмущение

Обозреватель Би-би-си по странам Ближнего Востока Себастьян Ашер сообщает, что приговор блогеру вызвал громкое возмущение в мире, заставшее саудовские власти врасплох.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Громкие протесты во многих странах застали саудовские власти врасплох

Как сообщает Ашер, вопрос в том, будут ли продолжены порки Бадави после того, как уже второй раз подряд их откладывают.

В начале недели, по сведениям Би-би-си, королевская канцелярия направила дело Бадави в верховный суд Саудовской Аравии.

Раиф Бадави, который является основателем интернет-сайта "Либеральная сеть Саудовской Аравии", был арестован в июне 2012 года по обвинению в ряде правонарушений, включая оскорбление ислама, киберпреступления и неповиновение отцу.

В мае прошлого года Раиф Бадави был приговорен к 10 годам лишения свободы, тысяче ударов плетью, штрафу в размере 1 млн саудовских риялов (примерно 266,6 тыс. долларов США), запрету на пользование интернетом и запрету на выезд из страны в течение 10 лет.