Стрелки Часов Судного дня перевели на 2 минуты вперед

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Вероятность глобальной катастрофы очень велика, заявила директор журнала The Bulletin of Atomic Scientists Кеннет Бенедикт

Стрелки Часов Судного дня (Doomsday Clock) - символического хронометра, который отражает приближение ядерного катаклизма - сдвинуты на две минуты вперед. Теперь на часах 23:57, всего три минуты отделяют от часа глобальной катастрофы, наступление которого знаменует полночь.

В четверг совет директоров журнала The Bulletin of Atomic Scientists на пресс-конференции в Вашингтоне огласил решение о переводе вперед минутной стрелки Часов Судного дня.

"Сегодня, по прошествии более чем 25 лет с момента окончания холодной войны, совет директоров The Bulletin of Atomic Scientists оценил ситуацию в мире и пришел к выводу, что сегодняшнее положение весьма угрожающе для всего человечества - настолько угрожающее, что минутная стрелка Часов Судного дня должна находится в трех минутах от полуночи, на две минуты ближе к катастрофе, чем в 2014 году", - сообщает журнал.

Главными причинами решения перевести стрелки ученые называют неэффективную борьбу с климатическими изменениями, а также модернизацию ядерного оружия по всему миру и раздутые ядерные арсеналы.

"У мировых лидеров не получается действовать достаточно оперативно и в масштабах, достаточных для защиты граждан от потенциальной катастрофы. Эти ошибки политических лидеров угрожают каждому жителю Земли. Вероятность глобальной катастрофы очень велика", - заявила на конференции директор журнала Кеннет Бенедикт.

"Без трех минут полночь"

По мнению членов совета директоров журнала, "усилия по окращению мировых арсеналов ядерного оружия зашли в тупик". США и Россия, как отмечется в журнале, приступили к модернизации своих ядерных арсеналов, что подрывает уже существующие договоренности по сокращению ядерного оружия. К "дорогостоящему и чрезвычайно опасному" процессу модернизации ядерного оружия подключились и другие ядерные державы, отмечают ученые.

Ближе всего к отметке 00:00 стрелки часов подходили в 1953 году, когда в СССР состоялись испытания водородной бомбы. Тогда часы показывали 23:58 и мир был всего на одну минуту ближе к катастрофе, чем в 2015 году. Дальше всего от часа катастрофы мир был в 1991 году, когда США и СССР подписали договор о сокращении стратегических вооружений.

Последний раз стрелки переводили в 2012 году, когда часы остановились на "без пяти полночь", на две минуты приблизившись к "часу икс".

Часы Судного дня - проект журнала Чикагского университета The Bulletin of Atomic Scientists, запущенный в 1947 году по инициативе создателей первой американской атомной бомбы. Каждый год совет директоров журнала, среди которых 18 лауреатов Нобелевской премии, решает вопрос о переводе стрелок, оценивая напряженность международной обстановки и прогресс в развитии ядерного вооружения.

В 1947 году авторы проекта установили стрелки в положение без семи минут полночь.