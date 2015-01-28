Узники Освенцима говорят об опасности нового Холокоста
В ходе памятных мероприятий по случаю 70-летия освобождения Освенцима бывшие узники нацистского концлагеря призвали мировую общественность не дать повториться преступлениям Холокоста.
"Мы, выжившие, не хотим, чтобы наше прошлое стало будущим наших детей", - заявил на церемонии 86-летний Роман Кент.
Около 300 бывших узников Освенцима собрались во вторник на его территории, чтобы отметить 70-ю годовщину освобождения концлагеря.
Вероятно, это последняя круглая дата, на которую смогли приехать бывшие заключенные в столь большом количестве.
К собравшимся обратился президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер.
"Вновь евреев преследуют в Европе только за то, что они евреи... Вновь еврейские мальчики боятся надевать ермолки на улицах Парижа, Будапешта, Лондона и даже Берлина", - отметил Лаудер.
В памятных мероприятиях приняли участие президент Польши Бронислав Коморовский, президент Германии Йоахим Гаук, президент Франции Франсуа Олланд, президент Украины Петр Порошенко, президент Австрии Хайнц Фишер, король Нидерландов Виллем-Александр, король Бельгии Филипп и другие главы государств и правительств.
Президент России Владимир Путин на церемонию не приехал, послав вместо себя главу президентской администрации Сергея Иванова.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил отсутствие Путина в Освенциме тем, что его не пригласило правительство Польши.
Возложение венков
Ранее в эфире Польского радио министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына заявил, что концлагерь "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме освободили украинцы, так как данная операция проводилась силами Первого Украинского фронта.
Это заявление вызвало шквал возмущения в Москве. Острую реакцию России связывают с обострившимся в последние месяцы напряжением по поводу событий на Украине.
В лагере Освенцим, располагавшемся на юге Польши, между 1940-м и 1945 годами были умерщвлены 1,1 млн человек, большинство из них составляли евреи.
Концлагерь был освобожден Красной армией 27 января 1945 года. В 1947 году на территории лагеря был открыт музей.
Памятные мероприятия включали возложение венков, поминальную службу и возжигание свечей на месте бывшего лагеря смерти Биркенау, который во время войны был частью Освенцима.
Бывшая узница концлагеря Рени Солт рассказала в интервью Би-би-си, что первый раз приехала сюда 10 лет назад, чтобы, по ее выражению "похоронить своих мертвецов". Теперь она приезжает каждый год.
"Я буду приезжать до тех пор, пока смогу. В мире еще немало людей, которые отрицают Холокост, и если мы не будем об этом говорить, то мир просто не будет знать, что произошло", - сказала 85-летняя бывшая узница лагеря.
Тем временем в Праге лидеры парламентов европейских стран приняли участие в работе Европейского еврейского конгресса.
Участники конгресса приняли совместную декларацию, осуждающую антисемитизм и преступления на почве расовой ненависти.
Рассекреченные архивы
Во вторник министерство обороны России объявило о рассекречивании некоторых архивных документов, касающихся освобождения Освенцима.
В них входит отчет генерала Крамникова 60-й армии Первого Украинского фронта, чьи солдаты первыми открыли ворота лагеря.
По его словам через ворота на свободу потек нескончаемый поток людей.
"Все они были предельно истощены. Седые старики, юноши, женщины с младенцами, подростки, почти все они были полуобнажены, - написал генерал. - Они стали первыми живыми свидетельствами того, что в Освенциме сотни тысяч людей были замучены непосильными работами, сожжены или расстреляны".
Первым у ворот лагеря смерти оказался 32-летний офицер Красной Армии Анатолий Шапиро со своими солдатами. В 1992 году он эмигрировал в США. Незадолго до своей смерти в 2005 году он дал интервью газете New York Daily News. Вот как он вспоминал этот день:
"Вонь была такая, что в этом месте было невозможно находиться даже несколько минут. Мои солдаты умоляли меня разрешить им уйти, но у нас была задача, которую мы были обязаны выполнить.
Мы понятия не имели о существовании лагеря. Наши командиры нам ничего не сказали. Мы зашли на территорию лагеря 27 января 1945 года. Мы увидели заключенных в полосатых робах, которые мало походили на людей.
Они выглядели страшно: какие-то ходячие скелеты – кожа да кости. Когда мы сказали им, что Красная армия их освободила, они вообще никак не отреагировали. У них не оставалось сил даже на то, чтобы повернуть голову и заговорить.
На них не было никакой обуви, их ноги были завернуты в какие-то тряпки. На улице был январь, под ногами таял снег, и я до сих пор не могу понять, как им удалось выжить".
Рост антисемитизма
Позднее в интервью Национальному радио Израиля Анатолий Шапиро рассказал и другие подробности:
"Я видел печи крематориев и другие машины смерти. Я видел, как ветер взметал частицы человеческого пепла. Я хотел бы, чтобы все последующие поколения никогда не допустили того, что пришлось пережить нам".
Музей Освенцима уже давно с трудом наскребает средства на свое существование. Однако содержащий его фонд "Аушвиц-Биркенау" недавно сообщил, что ему удалось собрать почти всю необходимую для продолжения работы сумму - более 150 млн долларов.
Накануне годовщины канцлер Германии Ангела Меркель привлекла внимание к росту антисемитизма в современной Европе, назвав позором тот факт, что сегодня в Германии евреи сталкиваются с оскорблениями, угрозами и насилием.
"Мы должны подавить антисемитизм и любые проявления расизма в зародыше, - сказала она на памятной встрече в Берлине. - Мы должны постоянно быть начеку и защищать нашу свободу, демократию и верховенство закона".
Одновременно французский президент Франсуа Олланд выступил с осуждением неприемлемой, как он выразился, проблемы современного антисемитизма. Выступая перед евреями, собравшимися у мемориала Холокоста, он сказал им: "Франция - это ваша родина".
Незадолго до этого были обнародованы данные, согласно которым число антисемитских проявлений во Франции в 2014 году выросло вдвое по сравнению с предыдущим, достигнув 850. В начале этого года еврейский супермаркет в Париже подвергся нападению исламистов. Жертвами этой атаки стали четыре человека, 15 удалось спасти.