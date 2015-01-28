Узники Освенцима говорят об опасности нового Холокоста

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Отметить 70-ю годовщину освобождения Освенцима собрались около 300 бывших узников

В ходе памятных мероприятий по случаю 70-летия освобождения Освенцима бывшие узники нацистского концлагеря призвали мировую общественность не дать повториться преступлениям Холокоста.

"Мы, выжившие, не хотим, чтобы наше прошлое стало будущим наших детей", - заявил на церемонии 86-летний Роман Кент.

Около 300 бывших узников Освенцима собрались во вторник на его территории, чтобы отметить 70-ю годовщину освобождения концлагеря.

Вероятно, это последняя круглая дата, на которую смогли приехать бывшие заключенные в столь большом количестве.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Бывшие узники зажгли свечи в память о жертвах концлагеря Освенцим

К собравшимся обратился президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер.

"Вновь евреев преследуют в Европе только за то, что они евреи... Вновь еврейские мальчики боятся надевать ермолки на улицах Парижа, Будапешта, Лондона и даже Берлина", - отметил Лаудер.

В памятных мероприятиях приняли участие президент Польши Бронислав Коморовский, президент Германии Йоахим Гаук, президент Франции Франсуа Олланд, президент Украины Петр Порошенко, президент Австрии Хайнц Фишер, король Нидерландов Виллем-Александр, король Бельгии Филипп и другие главы государств и правительств.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В церемонии приняли участие многочисленные главы государств и правительств стран Европы

Президент России Владимир Путин на церемонию не приехал, послав вместо себя главу президентской администрации Сергея Иванова.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил отсутствие Путина в Освенциме тем, что его не пригласило правительство Польши.

Возложение венков

Ранее в эфире Польского радио министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына заявил, что концлагерь "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме освободили украинцы, так как данная операция проводилась силами Первого Украинского фронта.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Президент Путин прислал вместо себя главу администрации Сергея Иванова

Это заявление вызвало шквал возмущения в Москве. Острую реакцию России связывают с обострившимся в последние месяцы напряжением по поводу событий на Украине.

В лагере Освенцим, располагавшемся на юге Польши, между 1940-м и 1945 годами были умерщвлены 1,1 млн человек, большинство из них составляли евреи.

Концлагерь был освобожден Красной армией 27 января 1945 года. В 1947 году на территории лагеря был открыт музей.

Правообладатель иллюстрации Getty

Памятные мероприятия включали возложение венков, поминальную службу и возжигание свечей на месте бывшего лагеря смерти Биркенау, который во время войны был частью Освенцима.

Бывшая узница концлагеря Рени Солт рассказала в интервью Би-би-си, что первый раз приехала сюда 10 лет назад, чтобы, по ее выражению "похоронить своих мертвецов". Теперь она приезжает каждый год.

"Я буду приезжать до тех пор, пока смогу. В мире еще немало людей, которые отрицают Холокост, и если мы не будем об этом говорить, то мир просто не будет знать, что произошло", - сказала 85-летняя бывшая узница лагеря.

Тем временем в Праге лидеры парламентов европейских стран приняли участие в работе Европейского еврейского конгресса.

Участники конгресса приняли совместную декларацию, осуждающую антисемитизм и преступления на почве расовой ненависти.

Рассекреченные архивы

Во вторник министерство обороны России объявило о рассекречивании некоторых архивных документов, касающихся освобождения Освенцима.

В них входит отчет генерала Крамникова 60-й армии Первого Украинского фронта, чьи солдаты первыми открыли ворота лагеря.

По его словам через ворота на свободу потек нескончаемый поток людей.

"Все они были предельно истощены. Седые старики, юноши, женщины с младенцами, подростки, почти все они были полуобнажены, - написал генерал. - Они стали первыми живыми свидетельствами того, что в Освенциме сотни тысяч людей были замучены непосильными работами, сожжены или расстреляны".

Правообладатель иллюстрации BBC World Service

Первым у ворот лагеря смерти оказался 32-летний офицер Красной Армии Анатолий Шапиро со своими солдатами. В 1992 году он эмигрировал в США. Незадолго до своей смерти в 2005 году он дал интервью газете New York Daily News. Вот как он вспоминал этот день:

"Вонь была такая, что в этом месте было невозможно находиться даже несколько минут. Мои солдаты умоляли меня разрешить им уйти, но у нас была задача, которую мы были обязаны выполнить.

Мы понятия не имели о существовании лагеря. Наши командиры нам ничего не сказали. Мы зашли на территорию лагеря 27 января 1945 года. Мы увидели заключенных в полосатых робах, которые мало походили на людей.

Они выглядели страшно: какие-то ходячие скелеты – кожа да кости. Когда мы сказали им, что Красная армия их освободила, они вообще никак не отреагировали. У них не оставалось сил даже на то, чтобы повернуть голову и заговорить.

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption С 1940 по 1945 год в лагере было умерщвлено более миллиона человек, в основном евреев

На них не было никакой обуви, их ноги были завернуты в какие-то тряпки. На улице был январь, под ногами таял снег, и я до сих пор не могу понять, как им удалось выжить".

Рост антисемитизма

Позднее в интервью Национальному радио Израиля Анатолий Шапиро рассказал и другие подробности:

Правообладатель иллюстрации Getty

"Я видел печи крематориев и другие машины смерти. Я видел, как ветер взметал частицы человеческого пепла. Я хотел бы, чтобы все последующие поколения никогда не допустили того, что пришлось пережить нам".

Музей Освенцима уже давно с трудом наскребает средства на свое существование. Однако содержащий его фонд "Аушвиц-Биркенау" недавно сообщил, что ему удалось собрать почти всю необходимую для продолжения работы сумму - более 150 млн долларов.

Image caption Бывшие узники лагеря говорят, что будут приезжать сюда, пока у них есть силы

Накануне годовщины канцлер Германии Ангела Меркель привлекла внимание к росту антисемитизма в современной Европе, назвав позором тот факт, что сегодня в Германии евреи сталкиваются с оскорблениями, угрозами и насилием.

"Мы должны подавить антисемитизм и любые проявления расизма в зародыше, - сказала она на памятной встрече в Берлине. - Мы должны постоянно быть начеку и защищать нашу свободу, демократию и верховенство закона".

Правообладатель иллюстрации Cortesia Auschwitz Image caption Посещение музея Освенцима мало кого оставляет равнодушным

Одновременно французский президент Франсуа Олланд выступил с осуждением неприемлемой, как он выразился, проблемы современного антисемитизма. Выступая перед евреями, собравшимися у мемориала Холокоста, он сказал им: "Франция - это ваша родина".

Незадолго до этого были обнародованы данные, согласно которым число антисемитских проявлений во Франции в 2014 году выросло вдвое по сравнению с предыдущим, достигнув 850. В начале этого года еврейский супермаркет в Париже подвергся нападению исламистов. Жертвами этой атаки стали четыре человека, 15 удалось спасти.