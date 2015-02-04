Беглый премьер Украины Азаров - за перенос столицы

Image caption По мнению Азарова, участники Евромайдана не знали, за что стояли

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров представил в Москве мемуары, в которых во всех бедах Украины обвинил Майдан, ЕС и США, а также выступил за "федерализацию" страны и перенос столицы из Киева.

"Книга написана максимально правдиво, всё, что можно было сказать, я сказал. В ней - большое количество фактологического материала, поэтому никто мне не может сказать, что Азаров, там, сказки рассказывает - никаких сказок, все абсолютно выводы подкреплены документами", - сказал Николай Азаров на презентации его книги "Украина на перепутье" в среду в Москве.

В книге Азаров предлагает, в частности, то, чего давно требует от Украины Москва - так называемой федерализации.

"Унитарное государство Украина - это источник постоянного конфликта, - пишет Азаров. - Совершенно очевидно, что необходима новая Конституция Украины. Она должна закрепить федеративное устройство страны [...] Такая конституция может быть принята только при уважении прав и свобод территорий".

В 2010-2014 годах, когда Азаров занимал пост премьер-министра, он с идеей автономии регионов страны не выступал.

Крым чей?

Тезис о "федерализации" Азаров повторил и на пресс-конференции в среду, причем сделал это, отвечая на вопрос украинской журналистки, считает ли он аннексированный Россией Крым и подконтрольные пророссийским силам районы Донбасса территорией Украины. Прямого ответа на этот вопрос Азаров так и не дал.

Помимо новой конституции, бежавший в Россию экс-премьер предложил перенести столицу из Киева в "например, Запорожье".

"Киев, как столица единой Украины, не выполнил своих функций. Этот город является источником дестабилизации политической и социальной жизни [...] Один крупный государственный деятель прошлого века называл Киев "мещанским" городом, от себя добавлю, с громадной прослойкой населения, ориентированной на экстремизм", - пишет Азаров, уроженец Калуги, выпускник МГУ и впоследствии житель Донецка.

Майдану и нынешней ситуации посвящены последние 40 из 500 страниц книги. Главная мысль этой части заключается в том, что Украина обречена поддерживать хорошие отношения с Россией, а в том, что они сейчас не хороши, виноваты лидеры Майдана, Евросоюз и США.

По мнению Азарова, нынешнее руководство Украины заинтересовано в войне в Донбассе.

Россия, помогающая Украине

"Россия-то разве заинтересована в этом конфликте? Вот назвали агрессором Россию [...] Ну нельзя же эту глупость тиражировать на уровне государственной политики, кусать того, кто тебе помогает в трудную минуту", - сказал Азаров, отвечая на вопрос украинского журналиста, откуда, по мнению экс-премьера, у сепаратистов появляется все больше и больше военной техники и боеприпасов. Откуда - Азаров не ответил. Под помощью экс-премьер подразумевал поставки газа и угля.

Описывая период Евромайдана, Азаров рисует картину, которая во многих местах решительно расходится с тем, что видели и слышали тысячи участников протеста, а также сотни иностранных журналистов, включая корреспондентов Би-би-си.

Так, экс-премьер утверждает, что инициаторами протеста вечером 21 ноября стали "несколько студентов Киево-Могилянской академии", и что им "представлялось, что немедленно после подписания соглашения (об ассоциации с ЕС) Украине будет представлен безвизовый режим, и страна станет членом ЕС". На деле участники Евромайдана довольно неплохо знали, что даст соглашение об ассоциации, да и на самом "общественном" Евромайдане под стелой на Майдане незалежности ораторы постоянно разъясняли суть этого документа, от подписания которого под давлением России отказались президент Янукович и премьер-министр Азаров.

В начале декабря 2013-го, как утверждает Азаров, из окна его премьерского кабинета "было хорошо видно вооруженных боевиков". Не ясно, какое оружие имеет в виду премьер, но огнестрельного оружия работавшие на Евромайдане репортеры в тот период у протестующих еще не видели. "Самооборона Евромайдана", которая начала формироваться после избиения участников протеста милицией в ночь на 30 ноября, вооружалась палками и самодельными щитами.

Путин лучше Януковича

Азаров высказывает претензию к президенту Виктору Януковичу: по мнению экс-премьера, тогдашний президент должен был уже в начале декабря отдать "решительные указания о наведении порядка".

Сейчас Азаров, по его словам, не поддерживает никаких отношений с Януковичем.

Отвечая на вопрос об отношении к Путину, Азаров сказал, что это "твердый, прагматический политик, волевой, решительный руководитель, который приобрел громадный опыт государственного управления, человек с глобальным мышлением".

Генпрокуратура Украины обвиняет Николая Азарова в злоупотреблении властью и служебным положением и присвоении средств бюджета.

12 января 2015 года Интерпол обнародовал "красную карточку" (red notice) на Николая Азарова, а также на Януковича, бывшего министра финансов Юрия Колобова и бывшего руководителя "Укртелекома" Георгия Дзекона.

"Красная карточка" не является международным ордером на арест и не обязывает Россию, как члена Интерпола, арестовать Азарова и выдать его Украине. Это лишь извещение о том, что данное лицо обвиняется в преступлении и разыскивается одной из стран Интерпола, а его арест и выдача другой страной - это предмет двусторонних переговоров.

По данным МВД Украины, Азаров (как и Янукович, и бывший генпрокурор Виктор Пшонка) получил российский паспорт. Янукович и Пшонка после победы Майдана бежали в Россию, Николай Азаров же уехал в Австрию, но теперь тоже оказался в Москве.