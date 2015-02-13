Нерассказанная история бойни на Майдане

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Москва назовет события 20 февраля вооруженным мятежом и воспользуется ими, чтобы оправдать аннексию Крыма

Кровопролитие на Майдане 20 февраля 2014 года означало конец мирных протестов против политики Виктора Януковича, который вскоре после этих событий бежал из страны.

Жертвами этого дня стали более 50 демонстрантов и три бойца спецназа. Но почему протесты переросли в вооруженные столкновения?

Лидеры Майдана всегда отрицали свою причастность к этой трагедии. Но один человек рассказал Би-би-си несколько иную историю.

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Ранним утром 20 февраля зоны влияния на Майдане были поделены: спецназ контролировал одну часть площади, демонстранты – другую.

К этому моменту противостояние длилось уже два месяца. Однако в этот день события приняли стремительный и трагический оборот. К концу дня более 50 человек будут убиты. Большинство из них - застрелены спецназом прямо в центре Киева.

Москва назовет события 20 февраля вооруженным мятежом и воспользуется ими, чтобы оправдать аннексию Крыма и поддержать сепаратистов на востоке Украины.

Лидеры протестов, (а некоторые из них теперь занимают ведущие посты в Киеве), настаивают на том, что вся ответственность за гибель людей лежит на силах безопасности, действовавших от имени прежнего правительства.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Среда 19 февраля считалась относительно "спокойным" днем на Майдане

Год спустя некоторые свидетели начинают представлять несколько иную картину.

"Я не стрелял на поражение"

"На поражение я ни в коем случае не стрелял", - говорит молодой украинец, которого мы назовем Сергеем. Он рассказал, что занимал огневую позицию в здании Киевской консерватории, расположенном в юго-западном углу площади.

"Я стрелял вниз. Старался стрелять по ногам, - говорит он. - Понятно, что мог попасть в руку или еще куда. Но точно не на поражение".

Сергей рассказал, что до этого дня он уже более месяца был рядовым защитником Майдана. Он считает, что именно его огонь по бойцам спецназа, занимавшим позиции на площади и на крыше торгового центра "Глобус", заставил их отступить.

Перестрелки начались за два дня до этого, 18 февраля. Среда 19 февраля выдалась более спокойной, но вечером, по словам Сергея, его свели с человеком, который предложил ему на выбор два ружья: дробовик 12-го калибра и "Сайгу" - тоже охотничье ружье, но скорострельное.

Он выбрал "Сайгу" и, по его словам, отнес его на секретный склад, который находился в здании главпочтамта, в нескольких метрах от консерватории.

Когда демонстранты начали теснить занявший позиции рядом с гостиницей "Украина" спецназ, в них стали стрелять отступавшие по Институтской улице бойцы, а также снайперы с крыш соседних зданий.

Более 50 человек были убиты. Это было самое большое число жертв за все время противостояния на Майдане.

Как разворачивались события 20 февраля

Сергей рассказывает, что ранним утром 20 февраля, когда началась стрельба, его провели в здание консерватории, откуда он еще до семи часов утра на протяжении 20 минут стрелял по спецназу. Вместе с ним стрельбу вел еще один человек.

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Его рассказ частично подтверждается и другими свидетелями. В то утро Андрею Шевченко, депутату Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко, позвонил командир находившихся на площади бойцов спецназа.

"Он мне звонит и говорит: "Андрей, кто-то стреляет в моих ребят". И он сказал, что стреляли от консерватории. "Это на втором этаже, там ружья, пожалуйста, сделай хоть что-нибудь, потому что дело совсем плохо", - рассказал Шевченко.

Он связался с лидером отрядов самообороны Майдана Андреем Парубием.

Парубий вспоминает, что отправил лучших людей прочесать здание консерватории и определить, есть ли там огневые точки.

Тем временем командир спецназа продолжал звонить Шевченко. С каждым следующим звонком он все больше и больше паниковал: "У меня три человека ранены… У меня пять человек ранены… У меня один убитый…"

В какой-то момент он сказал: "Я отступаю". И добавил: "Андрей, я не знаю, что будет дальше".

"Но я, - продолжает Шевченко, - четко осознал, что сейчас случится что-то страшное".

Андрей Парубий, ныне первый заместитель председателя Верховной Рады, говорит, что его люди стрелков в здании консерватории не нашли.

Однако фотокорреспондент, сумевший пробраться в здание сразу после 8 часов утра, сумел заснять трех человек с огнестрельным оружием в руках, хотя и не видел, чтобы они стреляли.

"Что случилось на Майдане?" – Рассказ фотокорреспондента

Image caption Фотограф рассказывает, что увидел в здании консерватории вооруженных людей

Image caption Фотограф говорит, что сделал эти снимки в здании консерватории 20 февраля 2014 года

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Рассказ Сергея также отличается от свидетельств Парубия.

"В один момент ко мне подбежали. Я как раз перезаряжал. Один из них ногой наступил, говорит: "Все нормально, с тобой хотят поговорить. Давай, заканчивай", - рассказыват Сергей.

Он считает, что люди, которые велели ему перестать стрелять, были людьми Парубия, хотя лиц их он и не признал. Потом его отвезли на машине за пределы города и оставили добираться домой собственными силами.

К этому моменту трое спецназовцев были убиты, и началась массовая бойня демонстрантов.

Официальное расследование сконцентрировалось на том, что произошло потом, после того как спецназ начал отступать с площади. На видеоматериалах ясно видно, как солдаты, отступая, стреляют в демонстрантов.

В результате были арестованы только трое бойцов спецназа. Из них в заключении остаются двое – младшие офицеры подразделения. Их командир Дмитрий Садовник был отпущен под залог и исчез в неизвестном направлении.

Всех троих обвинили в убийстве 39 человек. Но число погибших демонстрантов превосходит 50. Кроме того, три милиционера умерли от полученных ранений.

Часть смертей явно была результатом снайперского огня. Похоже, что снайперы стреляли с верхних этажей или крыш самых высоких зданий, окружавших площадь.

Адвокаты семей погибших, также как и ряд источников в генеральной прокуратуре, рассказали Би-би-си, что как только дело касается выяснения обстоятельств смерти людей, скончавшихся не от рук спецназа, следствие начинает буксовать.

"При Януковиче прокуратура, милиция и суды составляли Бермудский треугольник, - говорит Андрей Шевченко. - Все знали, что они сотрудничают между собой, покрывают друг друга, именно это лежало в основе массовой коррупции, поразившей страну. Эти связи существуют и поныне".

Я уверен, что стрельба 20-го велась прибывшими из России снайперами, которые получали приказы тоже из России Бывший комендант Майдана , первый заместитель спикера Рады Андрей Парубий Jack Garland/BBC

Во вторник 10 февраля был отправлен в отставку генеральный прокурор Украины Виталий Ярема, в том числе и из-за критики по поводу проведения этого расследования.

Теории заговоров

Тем временем теории заговоров процветают.

"Я уверен, что стрельба 20-го велась прибывшими из России снайперами, которые получали приказы тоже из России", - считает бывший комендант Майдана Андрей Парубий.

"В их задачу, - продолжает он, - входила организация кровавой бани на Майдане".

В это верят многие украинцы. В России же убеждены в прямо противоположном: восстание на Майдане было заговором Запада, мятежом, инспирированным ЦРУ и направленным на то, чтобы вырвать Украину из сферы влияния Москвы.

Ни одна из сторон не в состоянии предоставить убедительных доказательств в поддержку своей теории.

Лидеры Майдана всегда говорили, что делали все от себя зависящее, чтобы не допустить оружие на площадь.

"Мы знали, что наша мощь не в грубой силе, - говорит Шевченко, - и что мы проиграем, если начнем стрелять".

Парубий же допускает, что кто-то из участников Майдана мог пронести оружие на площадь в ответ на насилие со стороны правоохранительных органов в последние дни перед 20 февраля.

"Я слышал, что после первых выстрелов 18 февраля на Майдане появились парни с охотничьими ружьями. Мне сказали, что иногда это были родители или родственники тех, кто был убит 18-го. Так что я допускаю, что на Майдане могли быть люди с охотничьими ружьями. И когда снайперы начали убивать наших парней, я представляю, что те, у кого были ружья, стреляли в ответ", - говорит он.

"Сны плохие, предчувствия"

Стрелять, оно легко. Жить - тяжело потом после этого. Вот проблема в чем. Но защищать свою родину надо Сергей, один из тех, кто стрелял из здания консерватории. Он дал интервью Би-би-си на условиях анонимности Jack Garland/BBC

Однако история Сергея и тут отличается. Он утверждает, что его рекрутировали как возможного стрелка еще в конце января. Сергей, отслуживший в свое время в армии, не стал называть имени рекрутера, сказав только, что это был отставной офицер.

"Я вышел покурить ночью, и мы разговорились. Он меня взял под крыло. Что-то я ему понравился. Офицеры, они как психологи, они сразу видят, кто может. Он меня держал возле себя", - так Сергей описал свой первый контакт с неназванным офицером.

Офицер отговорил Сергея от вступления в "Правый сектор". "Твое время еще придет", - пообещал он.

И что же дальше? Стал ли этот человек психологически готовить Сергея к тому, чтобы тот взял в руки оружие?

"Не так, чтобы мы там разрабатывали какой-то план, - вспоминает он. - Но в личном разговоре понемножку он меня, конечно, готовил".

Мы так до конца и не знаем, кем был этот человек, якобы рекрутировавший Сергея. Не знаем мы и того, принадлежал ли он к какой-то из известных групп или движений Майдана.

Точно так же, как мы не знаем, кто выстрелил первым 20 февраля.

Image caption 20 февраля в Киеве погибли более 50 защитников Майдана и три бойца спецназа

Что же касается теорий заговоров, то, возможно, что Сергеем действительно манипулировали, использовали его как пешку в большой игре. Однако сам он видит эти события иначе. Он говорит, что был простым демонстрантом, который взялся за оружие для самообороны.

"Мне не хотелось стрелять или убивать. Но ситуация была такая. Я себя героем вовсе не ощущаю. Наоборот: сплю плохо. Сны плохие, предчувствия. Мне постоянно война снится. Пытаюсь себя контролировать, но что-то психика какая-то нервная становится. Стрелять, оно легко. Жить тяжело потом после этого. Вот проблема в чем. Но защищать свою родину надо", - говорит Сергей.