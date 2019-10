Нерассказанная история бойни на Майдане

Кровопролитие на Майдане 20 февраля 2014 года означало конец мирных протестов против политики Виктора Януковича, который вскоре после этих событий бежал из страны.

Жертвами этого дня стали более 50 демонстрантов и три бойца спецназа. Но почему протесты переросли в вооруженные столкновения?

Лидеры Майдана всегда отрицали свою причастность к этой трагедии. Но один человек рассказал Би-би-си несколько иную историю.

