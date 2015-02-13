Дрезден: призраки бомбардировки 70 лет спустя
Я не думала, что встречу ангела. Утро было серым и хмурым.
Одетый во все белое, с крыльями и раскачивающимся над головой нимбом, он бежал по мощеной мостовой к Фрауэнкирхе, церкви Богородицы.
Пока пара прихожан заходит в собор, он ставит на землю коробку для мелочи и застывает в хорошо отрепетированной позе.
Женщина видит, что я глазею на мима и обрывает свою фразу. "Никогда не думала, что они восстановят нашу Фрауэнкирхе", - замечает она.
13 февраля 1945 года церковь была разрушена во время налета союзнической авиации, превратившей весь Дрезден в один полыхающий адский огонь.
Люди в ужасе прятались по подвалам, пока здания над ними превращались в руины. Как сказал один из выживших, это был ад на земле.
Трехдневная ковровая бомбардировка унесла жизни 25 тысяч человек.
Многие европейские города подвергались бомбардировкам в годы Второй мировой войны, но Дрезден и сегодня остается мощным символом войны и разрушения.
"Очень странно, что именно немецкий город стал после Второй мировой войны символом разрушительного действия оружия", - размышляет Горх Пикен, директор дрезденского Музея военной истории.
"Бомбардировка превратила нацию-агрессора в жертву", - объясняет он.
Метаморфозы вчера и сегодня
Пикен проводит параллель между этой метаморфозой Второй мировой войны с событиями в современной Германии - с движением ПЕГИДА, борющимся с проникновением на Запад радикального ислама.
На самом деле среди активистов ПЕГИДА много откровенных расистов и правых экстремистов, которые хотели бы вообще не пускать в Германию иммигрантов и беженцев.
Проблема нашествия мигрантов разделила немцев, в обществе продолжаются жаркие дискуссии на эту тему. Однако только в этой части страны, в Дрездене, экстремальная точка зрения находит столь многочисленную армию сочувствующих.
Регулярные марши ПЕГИДА собирали в Дрездене до 25 тысяч участников.
"Я думаю, дело в комплексе жертвы", - говорит Горх Пикен.
"Если вам с малых лет постоянно рассказывают в школе, что вашем городу пришлось хуже всего во время войны, что вы сами своего рода ее жертва, то довольно легко сделать следующий шаг и решить, что вы жертва всего остального тоже. Я думаю, активисты ПЕГИДА считают, что они жертвы современности", - рассуждает мой собеседник.
Однако в тихом кафе в Нойштадте, центральном районе города, я встречаю группку студентов совсем другого рода.
Им категорически не нравится ПЕГИДА, но они не считают ее проблемой.
"Ни во что это не выльется", - заключает одна из девушек.
Возможно, она права. Сейчас движение оказалось расколото, его лидеры переругались между собой.
И самые последние демонстрации собирали уже сотни, а не тысячи людей.
Подростки говорят мне, что примут участие в мероприятиях, посвященных 70-летию бомбардировки Фрауэнкирхе (она была разрушена одной из первых в Дрездене).
Это часть их истории, говорят они, хотя они и не часто об этом вспоминают.
Прошлое в 3D
Но сам город не позволяет забыть об этом.
Настоящие газовые трубы, сохранившиеся со времен войны, органично вплетаются в недавно открытую круговою 3D-панараму разбомбленного Дрездена.
По этой инсталляции можно хорошо представить себе масштабы разрушений и чувства тех, кто выжил в этой катастрофе.
Посетители панорамы при входе почти все без исключения моргают в ужасе - настолько сильное впечатление производят огромные картины разрушений, тел и полыхающего огня.
Я вижу, как маленький мальчик остановился перед изображением трех детей: они, взявшись за руки, проходят мимо лежащего на земле трупа.
Рядом со мной пара посетителей обменивается впечатлениями.
"Не могу поверить, - говорит мужчина, - что мы так ничему и не научились. Украина, Балканы. Мир ничему не учится".
Позже я встречаю пожилую женщину, выжившую в бомбардировке.
Урсуле было тогда 14 лет. В ночь бомбежки она оказалась недалеко от Фрауэнкирхе и до утра в ужасе пролежала на земле, со всех сторон запертая адским огнем полыхающих домов.
"Они отстроили ее заново из более светлого камня", - говорит она мне, не сводя взгляда с собора.
Для нее эта церковь - одновременно символ и напоминание.
"Больше никаких войн, никакой ненависти. Никогда в жизни".