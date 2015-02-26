Мадонна упала с лестницы, выступая на Brit Awards

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Вместе с мантией танцор утянул вниз саму Мадонну

Американская поп-певица Мадонна упала с лестницы во время выступления на церемонии вручения наград Brit Awards.

Как свидетельствует видеозапись этого момента, певица стояла на ступенях, которые вели к установленному выше уровня сцены подиуму. На ней была надета длинная мантия, за которую, по всей видимости, должен быть потянуть танцор, чтобы эффектно снять ее с певицы. Однако сделать это ему не удалось, и вместе с мантией танцор утянул вниз саму Мадонну, которая упала на сцену.

Как передают с места событий корреспонденты Би-би-си, после падения певица на несколько мгновений прекратила петь, но практически сразу продолжила выступление.

Со стороны казалось, что падение могло быть очень болезненным, добавляют корреспонденты. Однако на странице Мадонны в Instagram появилось сообщение, что певица в порядке, а инцидент был вызван тем, что мантия была слишком туго завязана.

"Ничто меня не остановит, и любовь подняла меня на ноги, - написала певица, подразумевая исполнявшуюся ею в этот момент песню. – Спасибо за ваши пожелания!"

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Альбом Эда Ширана X cтал самым продаваемым в Великобритании в 2014 году

Главным героем вечера стал певец Эд Ширан, получивший две награды, в том числе "За лучший альбом года" - альбом X, ставший самым продаваемым в Великобритании в 2014 году. Также он был назван лучшим британским музыкантом.

Две награды также получил британец Сэм Смит. В своем эмоциональном выступлении певец, награжденный в феврале четырьмя премиями "Грэмми", поблагодарил своих поклонников.

Американка Тэйлор Свифт была удостоена премии как лучшая иностранная певица.

Лучшей британской певицей была названа Палома Фейт. В категории "Лучший сингл" победил Марк Ронсон с песней Uptown Funk. В категории "Лучшая британская группа" не было равных дуэту Royal Blood.