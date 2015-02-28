Западные СМИ: смерть Немцова - новая глава для России

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Западные издания отмечают, что за последние годы это первое громкое убийство политического деятеля в России

Новость об убийстве в Москве оппозиционного политика Бориса Немцова заняла первые полосы большинства западных изданий.

Случившееся они ставят в один ряд с убийствами Александра Литвиненко и Анны Политковской и напоминают, что Немцов особенно активно критиковал власти.

"Немцов принадлежал к самым известным критикам Путина", - отмечает немецкая газета Sueddeutsche Zeitung.

Как отмечает Bloomberg, убийство Немцова произошло во время самого ожесточенного противостояния между Западом и Россией со времен холодной войны.

Журналисты также обращают внимание на тот факт, что за последние годы это первое громкое убийство политического деятеля в России.

По мнению газеты Washington Post, убийство Бориса Немцова открывает новую "жесткую главу" в российской политической жизни.

"Смерть этого столь любимого политика приведет к дальнейшему опустошению политического ландшафта в России", - полагает газета Die Welt.

Шок

Смерть этого столь любимого политика приведет к дальнейшему опустошению политического ландшафта в России Die Welt

"Для многих людей, которые видели в Немцове, несмотря на некоторые ошибки, светлую личность, будет непросто сегодня перейти к обыденным делам. Потому что с Борисом Немцовым ушла часть надежды на лучшую, более современную и процветающую Россию", - продолжает издание.

Газета New York Times пишет, что убита самая масштабная политическая фигура за время правления Владимира Путина.

"Это убийство дополняет впечатление от страны, развернувшейся на том пути, который ей прочили в начале 90-х, когда Немцов начинал свою карьеру при первом президенте постсоветской России Борисе Ельцине. Теперь перед системой политического плюрализма, которую он хотел для страны, закрываются двери", - пишет издание.

Washington Post также отмечает, что оппозиционеры в России нередко оказываются за решеткой или в вынужденной иммиграции, но в последние годы до убийств критиков власти еще не доходило.

"Немцов, которого в 90-х называли возможным преемников Бориса Ельцина, был среди самых активных критиков политики России, направленной на конфронтацию с Западом. Его убийство вызвало шок во всей стране", - пишет газета.

О шоке в связи с произошедшим пишет также британская Guardian. Журналисты издания напоминают, что многие громкие убийства в России последних 20 лет остаются нераскрытыми.