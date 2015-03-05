В ОАЭ арестован американец за запись в "Фейсбуке"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Вертолетный техник Райан Пэйт излил свою душу в "Фейсбуке" после спора со своим работодателем

В Объединенных Арабских Эмиратах арестован американец за запись в "Фейсбуке", которую он сделал, находясь в США.

Вертолетный техник Райан Пэйт излил свою душу в "Фейсбуке" после спора со своим работодателем Global Aerospace Logistics из-за своего больничного.

После возвращения из Флориды в Абу-Даби он был арестован за нарушение строгого закона страны о клевете в интернете.

Суд над ним начнется 17 марта. В случае признания вины Райану Пэйту грозят до пяти лет тюремного заключения и огромный штраф.

Разногласия между американцем и его работодателем начались в прошлом году, когда Пэйт попросил продлить ему отпуск, чтобы успеть показаться врачу из-за травмы спины. Не получив разрешения, он сделал гневную запись о компании на своей странице в "Фейсбуке".

Он назвал компанию вероломной и предупредил других подрядчиков об опасностях работы на фирму. Также он нелестно отозвался об условиях жизни в ОАЭ и употребил расистское выражение в отношении местных жителей.

Приехал уволиться

Райан Пэйт приехал в Абу-Даби, чтобы уволиться, но вскоре после прибытия его вызвали в полицейский участок. Там ему показали скриншоты с его записью в "Фейсбуке" и сообщили, что работодатель обратился в суд в соответствии с законом ОАР, предусматривающим уголовное преследование за клевету и издевательство в интернете.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Иностранцев, приезжающих в Абу-Даби, строгость местных законов иногда застает врасплох

Закон, запрещающий высмеивание или насмешки в адрес организаций и жителей страны, был принят в конце 2012 года.

По словам корреспондента Би-би-си на Ближнем Востоке Джонатана Фревина, в культуре этой страны репутация имеет первостепенную важность, и закон призван строго ее защищать.

"Мне даже в голову не приходила мысль, что я могу оказаться здесь в тюрьме за запись в "Фейсбуке", которую я сделал в США", - сказал Пэйт.

Его работодатель пока не прокомментировал эту ситуацию.

К делу Пэйта подключился американский конгрессмен Дэвид Джолли, связавшийся с Госдепартаментом США и генеральным прокурором ОАЭ и попросивший их посодействовать в прекращении уголовного дела.