Тунис объявил войну с террором после нападения на музей

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Поиски сообщников нападавших продолжается

Президент Туниса Бежи Каид Эс-Себси призвал к безжалостной борьбе с терроризмом после нападения на музей Бардо в столице страны, в результате которого погиб по меньшей мере 21 человек, включая двоих нападавших.

Большинство жертв нападения - 17 человек - иностранные туристы, в том числе граждане Австралии, Испании, Италии, Колумбии, Польши, Франции и Японии.

Ещё двое погибших - местные жители, в том числе один полицейский. Более 40 человек получили ранения, в том числе один россиянин.

Силы безопасности убили двоих нападавших, однако продолжают поиски их возможных сообщников.

"Критический момент"

По словам президента Эс-Себси, его страна находится в состоянии войны с терроризмом.

Музей Бардо Самый большой музей Туниса, располагается во дворце XV века построки

8000 экспонатов, в том числе одна из крупнейших в мире коллекций римских мозаик

Возраст некоторых экспонатов превышает 40 тысяч лет

В 2009 году к музею было пристроено новое крыло, вдвое увеличившее его площадь

"Этим чудовищным маргиналам нас не напугать, - заявил он в обращении, вышедшем в эфир национального телевидения. - Мы будем бороться с ними, до самого конца и без всякой жалости".

"Демократия выстоит и победит", - добавил он.

Премьер-министр страны Хибиб Ессид назвал произошедшее критическим моментом в истории страны, который станет определяющим для её будущего.

В момент нападения на музей Бардо в расположенном по соседству здании парламента Туниса как раз велось обсуждение антитеррористического законодательства.

Парламентарии были эвакуированы, однако позже вечером вновь собрались на экстренное заседание.

Многие жители столицы вышли на улицы центрального Туниса в знак протеста против нападения, неся государственные флаги и зажжённые свечи.

Удар по демократии

Нападение на музей Бардо - серьёзный удар как по жизненно важной туристической отрасли страны, так и по новым властям, избрание которых несколько месяцев назад ознаменовало окончание переходного периода после революции "арабской весны", отмечает обозреватель Би-би-си Себастьян Ашер.

Радикальные исламисты наверняка ставили своей целью пошатнуть основы молодой демократии, добавляет он.

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Туризм является одним из основных источников доходов Туниса, на курортах которого ежегодно отдыхают около 200 тысяч европейцев.

Мировые лидеры выразили свою поддержку тунисским властям в борьбе с террором и соболезнования семьям погибших.