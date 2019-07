Тунис объявил войну с террором после нападения на музей

Президент Туниса Бежи Каид Эс-Себси призвал к безжалостной борьбе с терроризмом после нападения на музей Бардо в столице страны, в результате которого погиб по меньшей мере 21 человек, включая двоих нападавших.

Большинство жертв нападения - 17 человек - иностранные туристы, в том числе граждане Австралии, Испании, Италии, Колумбии, Польши, Франции и Японии.

Ещё двое погибших - местные жители, в том числе один полицейский. Более 40 человек получили ранения, в том числе один россиянин.

Силы безопасности убили двоих нападавших, однако продолжают поиски их возможных сообщников.

По словам президента Эс-Себси, его страна находится в состоянии войны с терроризмом.

"Этим чудовищным маргиналам нас не напугать, - заявил он в обращении, вышедшем в эфир национального телевидения. - Мы будем бороться с ними, до самого конца и без всякой жалости".

"Демократия выстоит и победит", - добавил он.

Премьер-министр страны Хибиб Ессид назвал произошедшее критическим моментом в истории страны, который станет определяющим для её будущего.

В момент нападения на музей Бардо в расположенном по соседству здании парламента Туниса как раз велось обсуждение антитеррористического законодательства.

Парламентарии были эвакуированы, однако позже вечером вновь собрались на экстренное заседание.

Многие жители столицы вышли на улицы центрального Туниса в знак протеста против нападения, неся государственные флаги и зажжённые свечи.

Нападение на музей Бардо - серьёзный удар как по жизненно важной туристической отрасли страны, так и по новым властям, избрание которых несколько месяцев назад ознаменовало окончание переходного периода после революции "арабской весны", отмечает обозреватель Би-би-си Себастьян Ашер.

Радикальные исламисты наверняка ставили своей целью пошатнуть основы молодой демократии, добавляет он.

