В Германии скорбят о погибших в катастрофе А320

Правообладатель иллюстрации AP Image caption К зданию школы в Хальтерне продолжают приносить свечи и цветы в память о 16 учениках, погибших в авиакатастрофе А320

В церкви немецкого городка Хальтерн состоялась заупокойная служба по погибшим в авиакатастрофе "Аэробуса" компании Germanwings, летевшего рейсом 4U 9525 из Барселоны в Дюссельдорф.

Самолет А320 потерпел крушение утром во вторник на юге Франции в департаменте Альпы Верхнего Прованса. Как полагают, никому из находившихся на борту самолета спастись не удалось.

Поисковые работы на месте обнаружения обломков прерваны из-за наступления темноты и возобновятся с утра.

Среди 150 человек, находившихся на борту лайнера, было 16 школьников и двое преподавателей из школы Йозефа-Кенига в Хальтерне. Они ездили на неделю в Льинарс-дель-Вальес (провинция Барселона) по программе школьного обмена.

Люди с вечера приносят к зданию школы свечи и цветы. Бдение у церкви продлится всю ночь. Священник в местной церкви во время поминальной службы прочитал имена всех 16 погибших подростков.

По слова священника, семьи и друзья погибших могут остаться в церкви на всю ночь, чтобы не переживать свое горе в одиночестве.

Два артиста оперы

Спасатели, работающие на месте крушения самолета, подтвердили, что выживших в этой катастрофе нет. Обломки лайнера находятся в весьма труднодоступном районе на высоте более 2000м. Добраться в этот район в это время года, когда в горах лежит снег, можно только на вертолете.

Ранее глава компании Germanwings Томас Винкельман объявил, что список пассажиров во вторник опубликован не будет, чтобы оградить от неуместной публичности их родственников.

Media playback is unsupported on your device

Однако имена некоторых погибших постепенно становятся известны.

Мэр Хальтерна Бодо Климпе подтвердил, что ученики местной школы Йозефа-Кенига должны были возвращаться на родину этим рейсом.

Родители этих учеников собрались в школу после того, как никому из них не удалось связаться с детьми по мобильным телефонам. Занятия в этой школе временно отменены.

Правообладатель иллюстрации AirTeamImages Image caption Именно этот борт А320-211 потерпел крушение, совершая рейс 4U 9525 из Барселоны в Дюссельдорф

Также с большой долей уверенности можно утверждать, что погиб летевший этим рейсом певец-баритон дюссельдорфской оперы Олег Брыжак.

"Мы потеряли великого артиста и прекрасного человека. Мы в оцепенении", - заявил режиссер театра Кристоф Майер.

Олег Брыжак, иммигрировавший в Германию из Советского Союза в 1991 году, также служил протодиаконом украинской православной церкви в Крефельде под Дюссельдорфом.

В этом же самолете летела немецкая оперная певица-контральто Мария Раднер вместе со своим мужем и ребенком.

Не заниматься спекуляциями

Обломки самолета потерпевшего крушение над французскими Альпами, обнаружены в горах на высоте 2000 метров.

По словам спасателей, самолет разрушился на мелкие фрагменты, самый крупный из которых не превышает размерами малолитражный автомобиль.

Обломки лайнера разбросаны в горах на значительной площади, однако во вторник французским спасателям уже удалось найти один двух так называемых "черных ящиков" - голосовой самописец, фиксирующий все звуки в пилотской кабине.

Правообладатель иллюстрации FlightRadar24 Image caption Диаграмма сайта FlightRadar24 показывает, как лайнер за считанные минуты снизился до уровня ниже 10 тыс. футов и на большой скорости врезался в гору (синяя линия - высота, красная - скорость).

Его отправили в Париж для расшифровки, а до тех пор власти Франции, Германии и Испании, а также руководство Germanwings и ее материнской компании Lufthansa призывают не заниматься спекуляциями на тему о причинах катастрофы.

В Lufthansa ограничились заявлением, что в данный момент рассматривают произошедшее как несчастный случай.

Компания также сообщила, что Germanwings отменила семь рейсов из Дюссельдорфа, так как экипажи лайнеров заявили, что в данный момент не в состоянии выполнять полеты.

АНАЛИЗ

Ричард Уэсткотт, корреспондент Би-би-си по транспорту

Нам известно, что самолет всего за восемь минут снизился с высоты полета в 38 тыс. футов (12 тыс. метров) и врезался в гору. Один мой знакомый пилот утверждает, что это более чем в два раза быстрее обычной скорости снижения для пассажирских лайнеров, но они способны без проблем выдерживать и более быстрое снижение.

В чрезвычайной ситуации первый приоритет пилотов - это управление самолетом; но как только пилот восстановил контроль над управлением, он обучен немедленно подавать диспетчерам сигнал тревоги. Но в данном случае этого не произошло. Это наталкивает на мысль, что пилоты столкнулись со столь катастрофической ситуацией, что попросту не успели либо были лишены возможности отправить сигнал бедствия или попытаться спланировать на ближайший аэродром, находившийся всего в 50 км от них.

Пока слишком рано что-либо утверждать, но такой проблемой мог стать одновременный отказ обоих двигателей, проблемы с топливом или какая-то критическая поломка в системах лайнера.

Выяснилось, что самолет не подавал никаких сигналов бедствия вплоть до столкновения с землей, и тревогу подняли диспетчеры после того как отметка самолета исчезла с экранов радаров.