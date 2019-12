В Германии скорбят о погибших в катастрофе А320

В церкви немецкого городка Хальтерн состоялась заупокойная служба по погибшим в авиакатастрофе "Аэробуса" компании Germanwings, летевшего рейсом 4U 9525 из Барселоны в Дюссельдорф.

Самолет А320 потерпел крушение утром во вторник на юге Франции в департаменте Альпы Верхнего Прованса. Как полагают, никому из находившихся на борту самолета спастись не удалось.

Поисковые работы на месте обнаружения обломков прерваны из-за наступления темноты и возобновятся с утра.

Среди 150 человек, находившихся на борту лайнера, было 16 школьников и двое преподавателей из школы Йозефа-Кенига в Хальтерне. Они ездили на неделю в Льинарс-дель-Вальес (провинция Барселона) по программе школьного обмена.

Люди с вечера приносят к зданию школы свечи и цветы. Бдение у церкви продлится всю ночь. Священник в местной церкви во время поминальной службы прочитал имена всех 16 погибших подростков.

По слова священника, семьи и друзья погибших могут остаться в церкви на всю ночь, чтобы не переживать свое горе в одиночестве.

Спасатели, работающие на месте крушения самолета, подтвердили, что выживших в этой катастрофе нет. Обломки лайнера находятся в весьма труднодоступном районе на высоте более 2000м. Добраться в этот район в это время года, когда в горах лежит снег, можно только на вертолете.

Ранее глава компании Germanwings Томас Винкельман объявил, что список пассажиров во вторник опубликован не будет, чтобы оградить от неуместной публичности их родственников.

Media playback is unsupported on your device