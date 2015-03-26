Останки Ричарда III перезахоронили в Лестерском соборе

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Гроб с останками короля привезли в Лестерский собор еще в воскресенье

Останки короля Ричарда III, найденные в 2012 году на автомобильной парковке, после продолжавшейся несколько дней церемонии в четверг перезахоронили в Лестерском соборе в Британии.

В церемонии приняли участие архиепископ Кентерберийский, местные священнослужители и представители мировых религий.

Актер Бенедикт Камбербэтч, который состоит в дальнем родстве с королем, прочел стихотворение поэтессы Кэрол Энн Даффи во время церемонии.

На церемонию были приглашены исследователи, участвовавшие в поиске и идентификации останков, а также люди, живущие в непосредственной близости от места битвы при Босворте, где Ричард III был убит в 1485 году.

Утром в четверг викарий Лестера высокопреподобный Дэвид Монтейт в интервью программе Today сказал, что церемония будет "выдающейся и трогательной".

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Желающим увидеть гроб с останками монарха пришлось отстоять в очереди не менее четырех часов

"Кроме того, это признание его тяжелой доли, унижения, которое он перенес после смерти, которого не пожелаешь ни одному человеку, и церковь хотела бы вернуть ему достоинство".

Останки последнего монарха династии Плантагенетов были привезены в собор в минувшее воскресенье, после того как катафалк проехал по нескольким городам Лестершира мимо мест, которые сыграли важную роль во времена правления Ричарда III.

Image caption Актер Бенедикт Камбербэтч в скором времени сыграет Ричарда III, которому он приходится дальним родственником

Более 35 тысяч человек выстроились вдоль маршрута кортежа, который затем вернулся в центр Лестера. Тысячи людей также провели в очереди несколько часов, чтобы посмотреть на гроб в соборе.

Уцелевшая могила

В 2012 году, при проведении раскопок, под автомобильной парковкой в Лестере были найдены руины монастыря, снесенного в 30-е годы XVI века.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Гроб с останками короля провезли по всему графству, перед тем как доставить в собор

В древнем фундаменте ученые обнаружили захоронение. Извлеченные из него останки принадлежали человеку, погибшему насильственной смертью: позвоночник скелета был деформирован, а череп размозжен.

В общей сложности на скелете были обнаружены следы 10 ранений, в том числе восемь - в области черепа.

Для начала ученые установили, что кости принадлежат мужчине, погибшему в возрасте около 30 лет. Радиоуглеродный анализ позволил датировать находку серединой XV века. Тогда было высказано предположение, что скелет может принадлежать Ричарду III.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Скелет монарха обнаружили под парковкой

Ричард III погиб в битве при Босворте в 1485 году, в возрасте 32 лет, в борьбе с претендентом на трон Генрихом Тюдорским, впоследствии ставшим королем Генрихом VII.

На протяжении нескольких веков точное место захоронения английского короля оставалось неизвестным. Известно лишь, что он был похоронен во францисканском монастыре в Лестере, однако существовала легенда, что останки были позже извлечены из могилы и выброшены в реку Суар.

Узурпатор или герой?

Ричарду III посвящена одноименная историческая пьеса Уильяма Шекспира, где король изображен угрюмым горбуном, убившим своих племянников и захватившим престол.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Около 35 тысяч человек выстроились в минувшие выходные вдоль маршрута кортежа

Современные историки считают, что драматург сгустил краски.

Что именно произошло с племянниками Ричарда - 12-летним королем Эдуардом V и его младшим братом, - по-прежнему неизвестно. Причастность Ричарда III к их исчезновению не доказана.

Битва при Босворте была последним крупным сражением в войне Алой и Белой Роз. Ричард был последним наследником династии Плантагенетов из дома Йорков. Его права на английский престол оспаривал Генрих Тюдор из дома Ланкастеров.

Ричард III стал последним английским королем, павшим в бою. С его смертью мужская линия династии Плантагенетов прервалась, и Война Роз была фактически окончена. Трон перешел Генриху VII - основателю новой династии Тюдоров.