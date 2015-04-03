Второй "черный ящик": Любиц намеренно уничтожил самолет

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Данные второго "черного ящика" показывают, что Андреас Любиц намеренно ускорил снижение самолета вплоть до момента, когда лайнер врезался в гору

Записи второго бортового самописца с самолета Airbus A320 авиакомпании Germanwings, разбившегося во французских Альпах на прошлой неделе, подтверждают ранее полученные сведения о том, что второй пилот Андреас Любиц умышленно уничтожил самолет.

Данные второго бортового самописца показывают, что Любиц поставил автопилот в режим снижения, а затем несколько раз увеличивал скорость самолета вплоть до момента, когда лайнер врезался в гору, сообщает французское Бюро расследования авиакатастроф (BEA).

Второй бортовой самописец был обнаружен в минувший четверг.

Ускоренное снижение

Данные второго самописца свидетельствуют, что действия второго пилота были умышленными.

"Пилот, находившийся в кабине, поставил автопилот в режим спуска к высоте 100 футов (30 метров)", - говорится в заявлении BEA.

"Затем еще несколько раз пилот изменял параметры автопилота, с тем, чтобы увеличить скорость самолета в процессе снижения", - сообщает BEA.

Первый "черный ящик", содержавший записи разговоров в кабине пилотов, был найден вскоре после катастрофы, унесшей жизни всех 150 человек на борту.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Любиц установил автопилот в режим снижения до 30 метров

Запись с обнаруженного ранее черного ящика позволила следователям сделать вывод, что второй пилот Андреас Любиц умышленно уничтожил самолет.

После того, как самолет набрал высоту, первый пилот вышел в туалет, оставив управление самолетом на Любица, но вернуться в кабину уже не смог. Любиц заперся в ней и направил самолет, летевший из Барселоны в Дюссельдорф, в склон горы.

Склонность к самоубийству

Следователи в Германии также сообщили, что Любиц интересовался методами самоубийства, а также изучал устройство, запирающее дверь в пилотскую кабину.

Следователи нашли в квартире Любица его личный планшетный компьютер и реконструировали историю его поисков в интернете за неделю до катастрофы.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В районе трагедии продолжаются поиски обломков самолета

Ранее стало известно, что Андреас Любиц в течение нескольких лет страдал от депрессии и лечился от суицидальных наклонностей.

В районе трагедии продолжаются поиски обломков самолета А320 и останков тел его пассажиров. Пока, как показывает исследование ДНК, найдены останки 78 человек.

Самолет разбился в труднодоступном месте, до которого можно добраться только на вертолетах.