Эрдоган критикует папу Франциска за слова о геноциде

Правообладатель иллюстрации AP Image caption По словам Эрдогана, папе "не следует больше повторять подобную ошибку"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обрушился с критикой на папу римского Франциска за то, что тот назвал массовое убийство армян в Османской империи в 1915 году "первым геноцидом XX века".

По словам Эрдогана, он осуждает папу, которому "не следует больше повторять подобную ошибку".

Если политики и религиозные лидеры начинают играть роль историков, полагает турецкий президент, то в результате получается "бред, а не факты".

"Я хотел бы вновь повторить наш призыв учредить совместную комиссию историков, и подчеркиваю, что мы готовы открыть наши архивы", - заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

В минувшее воскресенье турецкое министерство иностранных дел отозвало посла страны из Ватикана, после того как папа в ходе литургии в базилике Святого Петра назвал массовое убийство армян геноцидом.

"Сокрытие или отрицание зла подобно кровоточащей ране, которую не забинтовали", - сказал, в частности, папа Франциск.

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Стамбуле, тема геноцида особенно болезненно воспринимается в турецком обществе накануне 100-летия начала резни армян в Османской империи.

Неуместный термин?

Турецкие власти считают неуместным употребление термина "геноцид" по отношению к гибели армян в Турции в годы Первой мировой войны.

По оценкам армянских и многих независимых историков, во время Первой мировой войны в результате систематических убийств войсками Османской империи погибли 1,5 млн армян.

Однако Турция считает эту цифру завышенной и объясняет гибель армян реалиями военного времени.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Папа в ходе литургии в базилике Святого Петра назвал массовое убийство армян геноцидом

Армянское население Османской империи перед Первой мировой войной составляло 2,5 миллиона человек.

Ранее власти Турции предложили историкам провести совместное исследование событий вековой давности.

19 стран, в том числе Франция, Бельгия, Италия, Россия, Канада, Аргентина и Уругвай, официально признали массовое убийство армян 1915 года геноцидом.

В 2014 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые принес соболезнования потомкам армян, погибших на территории Османской империи в годы Первой мировой войны.

При этом подверг критике власти Армении, которые, по его словам, превращают эту тему в "предмет для политического конфликта".