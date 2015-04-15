Российский траулер "Олег Найденов" затонул на Канарах

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Возгорание в машинном отделении судна произошло в субботу вечером

Российский траулер "Олег Найденов" затонул в 15 морских милях (24 километрах) от Канарских островов, сообщили Русской службе Би-би-си представители морской спасательной службы министерства транспорта Испании.

Судно затонуло около полуночи по местному времени неподалеку от острова Гран-Канария, на борту в этот момент никого не было.

"Олег Найденов" затонул в 15 милях к югу от города Маспаломас на глубине 2400 метров", - говорится в сообщении службы.

На прошлой неделе судно, в январе 2014 года арестованное властями Сенегала, загорелось в испанском порту города Лас-Пальмас.

Все члены экипажа были эвакуированы, а сам траулер власти решили отбуксировать в открытое море.

На борту траулера находилось 1,5 тыс. тонн горючего.

Испанские спасательные службы уже зафиксировали утечку небольшого количества топлива, которое, по спасателей спасателей, не представляет опасности для окружающей среды.

По предварительным данным, остатки топлива в виде радужных пятен направляются на юго-запад, отдаляясь от побережья.

Экологи встревожены

"Самолет Sasemar 305 зафиксировал остатки топлива в виде радужных пятен, которые направляются на юго-запад. Первые наблюдения подтверждают, что обнаруженные остатки топлива отдаляются от берега", - заявили в морской спасательной службе.

Как сообщается, на месте находятся поисково-спасательные корабли "Пунта Салинас" и "Гуардамар Талиа", а также судно "Мигель де Сервантес", предназначенное для ликвидации последствий загрязнения.

Власти оценили уровень загрязнения моря как нулевой (самый низкий из четырех возможных), однако приняли меры для локализации загрязнения, установив специальные барьеры и скиммеры.

Координацией работ на месте затопления судна занимается вице-председатель правительства Испании Сорайя Саэнс де Сантамария.

По ее словам, власти используют все средства и пытаются принять все необходимые решения, чтобы справиться с ситуацией.

Некоторые члены правительства, а также экологи ранее выражали опасение в связи с опасностью утечки горючего и призывали защитить окружающую среду.

Руководители компании-судовладельца "Феникс", которые находятся в испанском порту Лас-Пальмас, заявили, что траулер был застрахован. Сумму они не назвали.

"Олег Найденов": характеристики

"Олег Найденов" - крупнотоннажное рыболовецкое судно, его длина - 120 метров. Траулер был построен в Германии в 1989 году.

В 2007 прошел масштабную модернизацию, получив новые силовые установки и производственное оборудование.

Мощности траулера позволяли за сутки замораживать до 180 тонн рыбы.