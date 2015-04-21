Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Российская дрейфующая станция "Северный полюс-2015". По словам сенатора Штырова, научное изучение Арктики Россией ведется с целью доказательства границ

Арктика - зона потенциальных конфликтов, заявил, отвечая на вопрос Би-би-си о том, к чему приведет милитаризация арктических территорий, российский сенатор Вячеслав Штыров.

По его словам, в этом регионе очень большое число нерешенных вопросов, как между странами Арктической зоны, так и между ними и остальными государствами, не имеющими выхода к Северному ледовитому океану.

С 14 марта в России действует орган, который отвечает за развитие арктического региона: государственная комиссия по вопросам развития Арктики.

По словам сенатора, она наделена широчайшими полномочиями, в ее ведении - организация федеральных, региональных органов власти и органов местного самоуправления для решения социально-экономических задач развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности.

Штыров входит в состав новой госкомиссии и является членом сенатского комитета по обороне и безопасности.

Вместе с коллегой из комитета по федеративному устройству и региональной политике Игорем Чернышенко он рассказал журналистам о том, чем сейчас занимается Россия в этом регионе и какие у нее там интересы и планы.

За два дня до этого, 18 апреля российский вице-премьер Дмитрий Рогозин нанес внезапный визит на норвежский Шпицберген, чем вызвал недовольство норвежских властей.

Дело в том, что на Рогозина распространяются санкции Евросоюза, поскольку он принимал активное участие в аннексии Крыма.

В то же время, Шпицберген имеет особый международный статус, и граждане России имеют право посещать его без визы.

Неопределенный регион

"Сегодня нет четкого и даже научного определения того, что такое Арктика", - сказал Игорь Чернышенко.

По его словам, существует несколько мнений относительно того, где проходит граница Арктики.

"Есть мнение, что Арктика ограничивается Полярным кругом, это 66-я широта. Есть мнение, что это южные берега северных морей, что это зона таяния вечной мерзлоты. В правовом международном плане это понятие имеет несколько обозначений", - сказал он.

Из этой неопределенности, по словам Вячеслава Штырова, вытекают и проблемы освоения Арктики.

Во-первых, это противоречие между так называемым "секторальным принципом" разграничения Арктики и Конвенцией ООН по морскому праву, согласно которой государства имеют право лишь на 200-мильную зону плюс еще 150 миль, если шельф выходит за пределы этой зоны.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Вид на буровую установку "Арктика" на Южно-Тамбейском газовом месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе.

Во втором случае именно континентальный шельф рассматривается как участок морского дна, принадлежащий конкретному государству. При этом ни тот ни другой принцип не были признаны всеми заинтересованными государствами.

По словам сенатора Штырова, между странами существуют и другие территориальные споры разной степени интенсивности, которые в будущем потенциально могут стать причиной конфликта. Все они касаются разграничения зон контроля странами арктического дна или других территорий.

"Одна из причин того, что во всех наших [российских] документах во главе угла стоит изучение Арктики, научное изучение - это доказательство наших там границ", - сказал он.

Интересы России

"Есть, прежде всего, два крупных момента с точки зрения освоения - это Северный морской путь. Еще поморы искали выход, что называется, в Индию с севера. И второе - это шельфовые месторождения, их разработка и укрепление позиций России как энергетической державы", - заявил российский вице-премьер Дмитрий Рогозин по прибытии на Шпицберген.

Действительно, недра Арктики таят в себе огромные запасы энергоносителей, золота, алмазов, платины и никеля.

Глобальное потепление и таяние льдов привели к тому, что все большая часть территории и акватории Арктики становится доступной для добычи полезных ископаемых или рыболовства. Сокращение судоходных маршрутов ведет к удешевлению доставок грузов.

Что касается Северного морского пути - морской трассы вдоль побережья Северного ледовитого океана - то сейчас, по словам сенатора, активно используется только западная часть. Восточная часть пути развита гораздо слабее.

В связи с таянием северных льдов этот проект может быть развит. По словам сенатора Штырова, через него может в год проходить до 50 миллионов тонн грузов.

Стратегический район

В настоящее время Арктика рассматривается Москвой как наиважнейший со стратегической точки зрения регион.

За последние годы Россия провела несколько учений в арктических широтах. Последние внезапные маневры проводились в середине марта 2015 года.

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В российских арктических водах дислоцирован Северный флот, в составе которого - атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, которые могут стать потенциальными целями. Над Арктикой проходят траектории полета баллистических ракет, нацеленных на США.

"В этой связи в Арктике в советское время была создана первая мощная оборонительная линия. И все эти Диксоны, о которых мы пели в песнях, начиная от Мурманска и кончая бухтой провидения эта цепочка крупных наших портов, они, с одной стороны, обслуживали Северный морской путь, а с другой - были точками стратегической обороны Российской Федерации", - сказал сенатор.

Однако возобновление учений, причем зачастую - с высадкой десанта, наступательного характера - уже привели к ответным действиям других северных стран.

Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания и Исландия подписали документ о более тесном военном сотрудничестве. Этот документ не является военным союзом - скорее лишь декларацией, однако в нем прямо и недвусмысленно говорится об усилении российской военной мощи и указывается на действия России в Крыму, как на пример использования такой мощи с политическими целями.

Это сотрудничество будет включать в себя увеличение числа совместных учений, расширение военно-технических контактов и обмен разведданными.

Тот факт, что эта декларация была подписана Швецией и Финляндией - странами, которые не входят в НАТО, в отличие от остальных трех, - заставил некоторых экспертов посчитать, что цель такого сотрудничества - на самом деле подключить Хельсинки и Стокгольм к Альянсу, пусть и непрямым образом.

Эксперты также отмечали, что документ стал прямой реакцией на действия России в Арктике.

В апреле Великобритания провела традиционные учения Joint Warrior, в которых участвовали и другие страны НАТО. Эти учения самыми масштабными за всю историю подобных маневров. Еще одни крупные учения Arctic Challenge пройдут в конце мая на территории Норвегии и Швеции. В них будет участвовать и американская авиация.

Однако сенаторы, выступавшие в Москве, сказали, что не стоит забывать на фоне всех таких событий, что у России с другими арктическими странами налажено тесное сотрудничество в мирных областях - экологии, спасательных операций, рыболовстве.