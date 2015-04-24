МИД России выяснил, где больше всего неонацистов

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption В российском МИДе считают, что неонацизм бросает вызов правам человека, демократии и верховенству права

В преддверии Дня Победы российский МИД подготовил доклад, в котором разобрал "неонацистские тенденции" в разных странах мира.

Больше всего места в 150-страничном документе отведено Украине. России в докладе нет.

Официальная Россия давно и регулярно обвиняет те бывшие советские республики, что сделали своим приоритетом интеграцию с Европой, в "реабилитации нацизма, глорификации нацистов и поддержке неонацизма".

До недавнего времени эти заявления Москвы касались в основном Латвии и Эстонии, теперь фокус сместился на Украину.

При этом МИД России регулярно обвиняет в нацизме или его поощрении политиков и организации, которые никоим образом не разделяют идеологию превосходства арийской расы ни в каком виде.

В случае со странами Балтии речь обычно идёт об отношении к мобилизованным немцами солдатам национальных подразделений Ваффен-СС времён Второй мировой войны.

Россию не устраивает отношение балтийских политиков к тем, кто воевал против Советского Союза, но обвиняет она их не в этом, а в "реабилитации нацизма", хотя никто из этих политиков никак не пропагандирует идеологию Гитлера.

Балтийские политики тоже, впрочем, иногда допускают резкие высказывания, называя, например, мобилизованных в гитлеровскую армию "борцами за свободу" Эстонии или Латвии.

В самой России есть неонацистские и близкие к ним по духу националистические, резко ксенофобские группы и организации - их исследует и о них пишет центр "Сова".

Эти организации активно преследуются правоохранительными органами.

Исключение в определённый период составляли те национал-радикалы, которые приняли активное, в том числе вооружённое участие в событиях на Украине.

Кроме того, в марте при участии партии "Родина", которую её неформальный лидер, вице-премьер Дмитрий Рогозин называл "спецназом Путина", в Санкт-Петербурге прошёл "Международный консервативный форум".

На этот слет "друзей России" организаторы созвали представителей европейских партий и организаций, некоторые из которых на родине считаются радикальными вплоть до неонацизма.

Жертвы и палачи

Свежий доклад российского МИДа называется "Неонацизм – опасный вызов правам человека, демократии и верховенству права".

В предисловии к нему глава ведомства Сергей Лавров пишет: "Вакцина от нацистского вируса, выработанная в том числе на Нюрнбергском трибунале, постепенно начинает ослабевать".

По мнению российского министра, в мире "пытаются фальсифицировать историю Второй мировой войны, уравнять жертв и палачей, возвести в ранг героев нацистов и их приспешников.

Значение неонацистских группировок не стоит преувеличивать. Во всех странах, включая Россию, они являются маргинальными и существенной роль на политическую жизнь не оказывают Борис Соколов, историк

В докладе анализируется ситуация в 34 странах, где, по мнению МИД, такие попытки проводятся с наибольшим успехом.

Так, ссылаясь на данные правозащитной организации Southern Poverty Law Center, МИД утверждает, что в США действуют 939 экстремистских группировок.

В странах Балтии, в частности, в Латвии, по мнению Москвы, фальсификация истории давно приобрела характер целенаправленной политики.

Польша в докладе фигурирует в числе центров европейского неофашистского движения.

Украинский раздел доклада начинается словами: "Рост неонацизма и радикального национализма на Украине… после антиконституционного государственного переворота февраля 2014 года достиг беспрецедентных масштабов".

На Украине неонацизм развивается бурно, сетуют в российском ведомстве, и практически во всех направлениях жизни страны.

Подкрепляет свои аргументы МИД цитатами из материала корреспондента Би-би-си в Киеве Дэвида Стерна под названием "Украина недооценивает роль ультраправых в конфликте".

В целом, различным, по версии российского ведомства, проявлениям неонацизма на Украине посвящено 11 страниц доклада.

В интервью Русской службе Би-би-си уполномоченный МИД России по правам человека Константин Долгов заявил, что доклад написан на основе документов ООН, ОБСЕ, Совета Европы и других международных организаций.

По его словам, со стороны стран Запада Россия не видит должной реакции на такие события на Украине, как, к примеру, героизацию УПА.

"А, если не осуждают, значит, молчаливо соглашаются", - заключает он.

"Проблема надумана"

Однако далеко не все историки не только на Западе, но и в самой России согласны с позицией МИД по вопросам неонацизма и фальсификации истории.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption В 2011 году президент Ющенко присвоил Бандере и Шухевичу звания Героев Украины

Заявления МИД – не более чем ход пропагандисткой кампании, считает старший научный сотрудник общества "Мемориал" Никита Петров.

Проблема с неонацизмом является надуманной, а мелкие разрозненные факты выдаются за национальную политику сопредельных с Россией стран, чего на самом деле нет, говорит эксперт.

Что касается фальсификации истории, здесь речь идет скорее о борьбе интерпретаций.

"Есть трактовки, которые Кремль категорически не приемлет, - например, о равной ответственности СССР и Германии за развязывание Второй мировой войны. Всех, кто думает иначе, они начинают обзывать фальсификаторами и неонацистами", - сказал он.

Что касается спорных заявлений ряда политиков Польши и Украины, это – частные заявления, которые Россия выдает за государственную политику. Мнение даже президентов этих стран не являются ни законодательной инициативой, ни тем более отражением официальной позиции государства, пояснил Петров.

Спекулятивной называет тему неонацизма и историк Борис Соколов.

"Значение неонацистских группировок не стоит преувеличивать. Во всех странах, включая Россию, они являются маргинальными и существенное влияние на политическую жизнь не оказывают", - говорит он.

Что касается переписывания истории, продолжает Соколов, это нормальный естественный процесс, который происходит всю историю человечества.

"Всегда находятся новые факты о прошлом, которые заставляют переоценить те или иные события, возникают новые теории, новые мировоззренческие взгляды. Это нормальный процесс, он идет во всех странах мира и не только применительно к истории Второй мировой войны", - отметил он в разговоре с Русской службой Би-би-си.