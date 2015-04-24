Надежде Савченко предъявили окончательное обвинение

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Надежда Савченко находится под стражей с июля 2014 года

Следственный комитет России предъявил украинской летчице Надежде Савченко обвинение в окончательной редакции, заявил представитель ведомства Владимир Маркин.

К вменявшемуся украинке пособничеству в убийстве двух журналистов ВГТРК добавилось новое обвинение - в незаконном пересечении границы России. Защита Савченко утверждает, что ее незаконно задержали на территории Украины и затем перевезли в Россию.

Как заявляют в СКР, вину Савченко подтверждают ее собственноручные записи, данные баллистической экспертизы, а также фото- и видеоматериалы. Маркин заявил, что следствие имеет "неопровержимые доказательства" вины Савченко.

Сама Надежда Савченко отрицает вину.

Следствие полагает, что во время боевых действий в районе Луганска в июне 2014 года Надежда Савченко узнала координаты расположения съемочной группы ВГТРК "и других гражданских лиц" и передала эти данные "украинским вооруженным формированиям".

По этим координатам, говорится в сообщении на сайте СКР, был произведен артиллерийский обстрел, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.

Есть и другие данные, которые будут представлены суду, говорится в сообщении. Материалы уголовного дела будут выделены в отдельное производство и предоставлены сторонам для ознакомления с последующей передачей в суд.

Накануне министр юстиции России Александр Коновалов заявил, что вопрос об амнистии Савченко может быть решен после того, как ей предъявят обвинения в итоговой редакции. Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что амнистия возможна после решения суда.

Ранее на этой неделе мать Савченко обратилась к мировым лидерам с просьбой оказать давление на президента России Владимира Путина, чтобы добиться освобождения дочери. По мнению Марии Савченко, ее дочь является политической заключенной. Она также считает, что следствие до сих пор не представило доказательств вины Надежды.

Савченко находится под стражей с июля 2014 года, а в декабре объявила голодовку в знак протеста против своего ареста. 5 марта 2015 года она последовала совету врачей и согласилась употреблять в пищу куриный бульон, но затем объявила, что вновь возобновляет голодовку.