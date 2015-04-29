Во Франции обсуждают запрет длинных юбок для школьниц

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption В частной школе Тулузы девочки могут носить мусульманскую одежду

Во Франции разгорается новый скандал по поводу ношения религиозных символов и одежды после того, как 15-летнюю школьницу-мусульманку не пустили на уроки в длинной черной юбке.

Девочка по имени Сара, проживающая в городе Шарлевиль-Мезьер на северо-востоке Франции в регионе Шампань-Арденны, дважды в апреле была отослана из школы домой, поскольку, по словам директора школы, ее длинная юбка нарушает запрет на демонстрацию религиозных символов в учебных заведениях.

Этот случай вызвал весьма бурную реакцию в соцсетях.

Со вторника хэштэг #JePorteMaJupeCommeJeVeux ("Ношу юбку, какую хочу") набрал более 45 000 твитов.

Советник премьер-министра по светским делам Николя Каден сказал по этому поводу, что ношение длинной черной юбки в школе не нарушает существующего закона.

Юбка как аргумент

Запрет на ношение мусульманских головных уборов и других религиозных символов был введен в государственных школах Франции в 2004 году, что большинством населения было воспринято на "ура", учитывая тот факт, что во Франции церковь по закону отделена от государства.

"Закон 2004 года гласит, что запрещены символы и одеяния, демонстрирующие религиозную принадлежность. Речь идет о чадре, кипе, большом кресте, тюрбане сикха…Черная юбка не противоречит закону", - сказал Николя Каден в интервью Buzzfeed France.

Однако критики этого закона заявляют, что некоторые школы слишком вольно интерпретируют этот запрет.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Руководителей школ беспокоят не сами юбки, а то, что они надеваются с определенной целью

По сообщениям местной прессы, в марте этого года от восьмерых девочек из города Монпелье на юге Франции школьная администрация потребовала сменить их длинные юбки на другую одежду.

Организация против исламофобии во Франции (CCIF) рапортует о 130 подобных инцидентах, произошедших в прошлом году в стране.

В 2011 году Франция стала первой европейской страной, запретившей ношение в общественных местах паранджи – черной вуали, полностью закрывающей лицо, руки и фигуру женщины.

Подавляющее большинство населения страны, включая и большую часть мусульман, согласны с тем, что сокрытие лица является своего рода вызовом обычаям и ценностям французов. Критики же – в основном, за пределами страны – утверждают, что запрет ношения паранджи нарушает индивидуальные свободы.

В июле прошлого года Европейский суд по правам человека поддержал этот запрет после того, как 24-летняя француженка подала иск, утверждая, что этот закон нарушает ее личные свободы - вероисповедания и самовыражения.

Во Франции проживает самая многочисленная мусульманская община Европы: ее численность достигает 5 млн человек. Среди них, как полагают, порядка 2 000 продолжают носить паранджу.

Правообладатель иллюстрации Image caption Закон 2004 года не раз вызывал протесты со стороны исламских активистов

АНАЛИЗ

Хью Скофилд, корреспондент Би-би-си в Париже

Закон 2004 года должен был раз и навсегда решить проблему ношения религиозных символов в школе. И можно сказать, что это удалось в том, что касается исламских головных уборов. Сегодня никто их не носит. Однако проблема никуда не делась: она лишь перекочевала в сферу длины юбок для девочек и ношения бород для юношей.

Может показаться несерьезным, что академические учреждения озадачены длиной юбок по щиколотку, которые то входят, то выходят из моды.

Но руководителей школ беспокоит, конечно, не сами юбки, а то, что они надеваются с определенной целью.

Если мусульманские девочки станут носить длинные юбки, чтобы таким способом подчеркнуть свое вероисповедание, то некоторые действительно могут указать, что это является нарушением запрета, введенного 11 лет назад.

Опасность состоит также и в том, что теперь, когда напряженность в обществе по поводу исламофобии и светских ценностей и без того уже достаточно сильна, при помощи соцсетей этот вопрос выливается в общенациональную проблему.