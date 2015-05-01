Почти тысяча европейцев пропали без вести в Непале

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption По данным Красного Креста, районы вблизи эпицентра подверглись почти полному опустошению

После землетрясения в Непале пропавшими без вести по-прежнему считаются около тысячи граждан стран Евросоюза. По словам представителя ЕС, большая их часть, вероятно, отправилась к вершине Эвереста или находится в отдаленном горном районе Лангтанг.

Представитель ЕС в Непале Ренсдже Тееринк выразил надежду, что многие из пропавших без вести живы, но пока не могут выйти на связь.

"Они считаются пропавшими без вести, но мы не знаем, каково их реальное положение", - сказал Тееринк журналистам.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption В апреле туристов в Непал привлекает Эверест

Землетрясение в стране, известной своими горными пиками, произошло в разгар сезона восхождений. Уже известно о гибели 12 граждан стран ЕС. Часть из них погибли в результате схода лавин, вызванных землетрясением.

Кроме того, Непал популярен среди туристов, путешествующих "дикарями". Такие путешественники, как правило, не сообщают о своих перемещениях в посольства своих стран, поэтому отследить их местонахождение весьма сложно.

Острая потребность в помощи

Судьба тысяч непальцев также до сих пор остается неизвестной. Непал запросил помощь международного сообщества, признав, что страна оказалась совершенно не готова к такой катастрофе.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В разборе завалов участвуют даже туристы

Министр информации Минендра Риджал сказал Би-би-си, что семинары и тренинги оказываются не слишком полезны, когда речь идет о настоящем кризисе. По его словам, ни в одном из прогнозов не учитывалась вероятность катастрофы такого масштаба.

В историческом центре Катманду солдаты и волонтеры формируют цепочки для разбора завалов, под которыми все еще могут находиться люди. Многие из разрушившихся зданий – очень старые; собранные кирпичи сохраняют, чтобы впоследствии восстановить исторические места.

Помощь при разборе завалов оказывают даже туристы. Один из французских туристов объяснил Би-би-си, что он просто захотел помочь спасателям и присоединился к ним.

По сути, такой подход характеризует всю спасательную операцию. Профессиональные спасательные и медицинские бригады из Франции и Китая покинули места разрушений, поскольку не смогли понять, что конкретно они должны делать.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Власти Непала признают, что страна оказалась совершенно не готова к такому бедствию

По оценке непальских властей, количество жертв землетрясения может дойти до 10 тысяч. Почти 14 тысяч человек пострадали в результате катастрофы. Многие люди до сих пор остро нуждаются в предметах первой необходимости.

"В моей деревне разрушены почти все дома, 20 человек погибли", - сказал Кумар Гхорасайне агентству Франс-Пресс, описывая ситуацию в Меламчи, расположенном в Синдхупалчоке. По оценке Красного креста, именно этот район сильнее всех пострадал от землетрясения.

"Мы потеряли наш скот, наших овец, - сказал один из местных жителей, преподающий английский язык. – И никто не пришел нам на помощь: машины и грузовики просто проезжают мимо".

Нехватка автобусов и медленное распределение помощи уже привели к столкновениям между протестующими и силами безопасности.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Непал будет восстанавливаться от потрясения долгие месяцы

Власти сообщают, что в предстоящие месяцы Непал столкнется с многочисленными проблемами, в том числе в области восстановления системы канализации и общественных уборных, уничтоженных землетрясением, а также связанных с уборкой трупов погибших животных.

ООН также предупреждает о трудностях, с которыми столкнутся непальские крестьяне, которые составляют две трети населения страны. В Непале проживает 27 миллионов человек.

По данным ООН, в стране уничтожены запасы семенного риса, который высаживается в мае, а также запасы зерна на складах.

Если крестьяне не смогут посадить рис и другие культуры в этом сезоне, следующего урожая риса - основного продукта питания населения Непала - можно будет ждать только к концу 2016 года.