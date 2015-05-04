Бывшие заложницы - об ужасах плена "Боко Харам"

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Освобожденных женщин и детей перевезли на машинах в лагерь для беженцев в городе Йола

Бывшие заложницы, находившиеся в плену у боевиков исламистской группировки "Боко Харам" на севере Нигерии, рассказали о том, как незадолго до их освобождения армейскими подразделениями некоторых пленниц забили камнями.

По словам женщин, боевики, узнав о приближении военных, приказали заложницам бежать, а когда те отказались сделать это, стали бросать в них камни.

Почти триста освобождённых женщин и детей были доставлены из крупного лесного массива Самбиса в лагерь правительственных войск.

Как говорят военные, в течение последней недели в ходе наступления на боевиков-исламистов в общей сложности им удалось освободить более 700 человек.

Женщины говорят, что в результате побивания камнями погибло несколько человек, но точное число жертв им неизвестно.

Бывшие заложницы рассказали, что боевики убили всех мужчин и мальчиков постарше на глазах их родных, а затем погнали женщин и оставшихся детей в лес.

Некоторые из захваченных женщин были насильно выданы замуж.

"Боко Харам" возникла как группа, противостоящая западному образованию, и ее боевики часто нападают на школы и другие образовательные учреждения.

Они также придерживаются консервативной мусульманской точки зрения о месте женщины в обществе.

Ужасы плена

По словам бывших пленниц, они были постоянно в поле зрения боевиков, за ними постоянно следили, даже когда им нужно было справить нужду.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption В лагере для беженцев в Йоле врач оказывает помощь ребенку, бывшему в заложниках у боевиков "Боко Харам"

"Они не давали нам двигаться, - сказала агентству Рейтер одна из освобождённых женщин по имени Асабе Умару. – Нас держали в одном месте. Мы были в плену".

Другая женщина рассказала, что их кормили всего лишь один раз в день.

"Нас кормили только растертым сухим маисом после обеда. Это было почти невозможно есть", - сказала Рейтер Сесилия Абель. В результате многие заболевали и даже умирали.

По словам 24-летней Асабе Умару, матери двоих детей, у нее на глазах ежедневно кто-то умирал.

Понадобилось три дня, чтобы перевезти женщин и детей на пикапах из лесного массива Самбиса, где их освободили, в лагерь под контролем правительственных войск в городе Йола.

Как сообщают журналисты агентства Ассошиэйтед пресс, после бесед с освобожденными удалось установить, что почти все они родом из деревни Гумсури, что неподалеку от города Чибок.

Непохоже, что кто-либо из них был среди группы из почти 300 школьниц из города Чибок, похищенных боевиками "Боко Харам" год назад. Тогда массовое похищение девочек привело к протестам во многих странах мира, участники которых призывали немедленно освободить школьниц.

С тех пор как "Боко Харам" начала боевые действия на севере Нигерии с целью создать там исламское государство, были убиты тысячи людей.

В феврале нигерийские военные при поддержке подразделений из соседних стран начали наступление на исламистов и вернули под свой контроль территории, захваченные боевиками "Боко Харам" годом раньше.