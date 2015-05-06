Следователи: Любиц репетировал снижение A320 до крушения

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Андреас Любиц страдал от тяжелой депрессии и лечился от склонности к суициду

Согласно французским следователям, второй пилот разбившегося в Альпах самолета Germanwings Андреас Любиц отрабатывал резкое снижение в ходе предыдущего рейса.

Французские следователи, занимающиеся расследованием обстоятельств крушения 24 марта "Аэробуса-320", в результате которого погибли все 150 человек на борту, выяснили, что в день катастрофы в ходе рейса из Дюссельдорфа в Барселону Любиц несколько раз отрабатывал резкое снижение самолета, не запросив на это разрешения.

В докладе французских следователей отмечается, что для этого маневра не было никаких оснований.

Тяжелая депрессия

24 марта самолет компании Germanwings совершал рейс вначале из Дюссельдорфа в Барселону, а затем обратно. В ходе полета из Барселоны в Дюссельдорф самолет потерпел катастрофу.

В результате крушения погибли все находившиеся на борту 150 человек, в том числе шесть членов экипажа.

По мнению следователей, второй пилот самолета 27-летний Андреас Любиц во время полета запер дверь кабины пилотов изнутри, когда капитан ненадолго отлучился в туалет.

Затем Любиц начал самостоятельно снижать самолет, не реагируя на крики снаружи с просьбой открыть дверь, пока авиалайнер не врезался в гору.

В ходе расследования выяснилось, что пилот в прошлом страдал от тяжелой депрессии. За несколько дней до аварии он искал в интернете информацию о способах совершения самоубийства.

Также в его доме были обнаружены разорванные больничные листы, свидетельствовавшие о том, что Любиц не должен был в день катастрофы выходить на работу по состоянию здоровья.

Окончательные выводы комиссии о причинах крушения самолета французское агентство по расследованию катастроф BEA должно обнародовать через год.

Хью Скофилд, корреспондент Би-би-си в Париже

Если Андреас Любиц отрабатывал резкое снижение самолета в ходе рейса из Дюссельдорфа, то неизбежно возникает вопрос: почему никто не заметил этого и не отстранил его от следующего полета.

В промежуточном отчете BEA содержится ответ на этот вопрос: пока первый пилот отсутствовал в кабине в ходе утреннего полета в Барселону, Любиц не менее пяти раз менял настройку автопилота на снижение примерно на 30 метров, а затем возвращал самолет на нужную высоту. Когда капитан возвращался в кабину, Любиц восстанавливал нужную для полета высоту.

И если бы самолет не потерпел крушение во время следующего рейса, то на это обстоятельство никто бы не обратил внимания.