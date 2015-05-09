ВОЗ: В Либерии побеждена эпидемия Эболы

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Президент Либерии встретилась в субботу с врачами и поздоровалась с ними за руку - жест, которого либерийцы избегали во время эпидемии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о том, что в Либерии побеждена эпидемия Эболы.

Новых случаев заражения в стране не было зарегистрировано в течение последних 42 дней, тогда как максимальный инкубационный период составляет 21 день.

"Либерия перешла Рубикон", - заявила в интервью Би-би-си президент страны Эллен Джонсон Серлеф, пообещав, что будет и дальше предпринимать усилия по профилактике этого смертоносного заболевания.

В Либерии от этого вируса умерли более 4700 человек – больше, чем в любой другой африканской стране.

В соседних Гвинее и Сьерра-Леоне по-прежнему идет борьба с распространением Эболы. Всего в регионе от этого заболевания скончались более 11 тысяч человек.

Последняя смерть от Эболы в Либерии была зарегистрирована 27 марта.

Просвещение и профилактика

Эпидемию в Либерии, распространявшуюся контактным путем, удалось остановить с помощью коллективных усилий и целенаправленной кампании по просвещению населения.

По всей стране были организованы центры помощи и пункты мытья рук, установлены щитовые рекламы с призывами и лозунгами: "Эбола реальна!", "Мой руки и ничего не трогай!", "Не будь следующей жертвой!"

"Это было страшным временем в истории нашей страны, - написал житель столицы Монровии Эммануэль Токао на странице Би-би-си в Фейсбуке. – Я благодарен Богу, который вернул нас к нормальной жизни".

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Эболу удалось победить с помощью эффективной просветительской кампании

Как передает корреспондент Би-би-си в Монровии Джонатан Пейе-Лейлех, президент страны, обращаясь в субботу к нации, смогла точно передать, насколько глубоко эта эпидемия затронула либерийцев, сказав: "Даже сегодня бросает в дрожь всякий раз, когда слышишь сирену "скорой помощи".

Нынешняя вспышка Эболы была самой смертоносной за всю историю. Она началась в начале 2014 года в удаленном регионе Нзерекоре на юго-востоке Гвинеи, а позднее распространилась на Либерию и Сьерра-Леоне.

Несмотря на то, что Эбола в Либерии побеждена, ее последствия еще долго будут ощущаться на еще не окрепшей после тяжелой войны экономике страны.

ВОЗ к тому же предупреждает о том, что успокаиваться рано, так как существует большой риск того, что зараженные этим вирусом люди могут вновь проникнуть в Либерию через ее весьма прозрачные границы.