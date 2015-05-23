Перестрелка на юго-западе Мексики: более 40 погибших

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Почти все погибшие оказались членами наркокартеля, в то время как полиция понесла минимальные потери

В мексиканском штате Мичоакан на юго-западе страны в пятницу вечером произошла перестрелка между полицейскими и предполагаемыми членами наркомафии. В результате инцидента погибли не менее 40 человек.

Точной информации о числе убитых пока нет, однако журналисты различных изданий называют цифры от 40 до 46 человек. Агентство Рейтер оценило число погибших в 44 человека.

По предварительным данным, среди погибших оказались как минимум двое полицейских. Кроме того, один сотрудник правоохранительных органов получил тяжелые ранения. По неофициальным данным, все остальные погибшие были наркоторговцами.

По данным издания The New York Times, еще трех предполагаемых членов наркокартеля удалось взять живыми.

С земли и с воздуха

Перестрелка началась после того, как полицейские попытались проверить анонимное сообщение о скоплении вооруженных людей на ранчо около деревни Тануато. Местные власти утверждают, что на подъезде к ранчо полицейская автоколонна подверглась нападению.

При этом отмечается, что в ответ полицейские не только обстреляли ранчо с земли, но и запросили поддержку с воздуха. По словам журналистов, некоторые здания на ранчо в ходе перестрелки загорелись. Причины пожара официально не озвучиваются.

Полиция считает, что бандиты на ранчо входили в так называемый картель Нового поколения Халиско, который считается одной из наиболее активно развивающихся преступных группировок во всей Мексике. После перестрелки у них обнаружили большое количество оружия, в том числе гранатометов.

Штат Мичоакан уже на протяжении нескольких лет является ареной борьбы между враждующими накокартелями. Местные жители в ответ на разгул насилия в 2013 году начали создавать добровольческие дружины для борьбы с наркомафией.

Один из лидеров движения самообороны Мичоакана, Энрике Эрнандес, баллотировавшийся в мэры города Юрекуаро, был на прошлой неделе застрелен во время своего предвыборного митинга.