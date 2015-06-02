Image caption "Антей-Алмаз" утверждает, что ракета летела снизу справа (с юга) наперерез "Боингу", а не навстречу ему. Фото с экрана на презентации.

Концерн "Алмаз - Антей", разработчик зенитных систем "Бук", утверждает, что малайзийский "Боинг", погибший в июле 2014 года под Донецком, был сбит ракетой 9М38М1, выпущенной из комплекса "Бук-М1". Представители концерна постарались намекнуть, что ракета могла быть выпущена украинской ПВО.

Генеральный директор "Алмаз-Антея" Ян Новиков и советник генерального конструктора концерна Михаил Малышевский во вторник представили на пресс-конференции в Москве результаты проведённой концерном экспертизы, которые 5 мая уже были опубликованы "Новой газетой" в виде "утечки" конфиденциальных документов.

Ян Новиков сказал, что рейс MH17 был сбит ракетой, которая не производится уже 16 лет, у Украины же в 2005 году была 991 ракета такого типа. Кроме того, эксперты концерна уверяют, что ракета летела почти перпендикулярно курсу лайнера, и это, по словам Малышевского, означает, что она была запущена с южного направления, из района южнее посёлка Зарощенское.

Задать вопросы на пресс-конференции было позволено только российской прессе, а также нескольким латиноамериканцам и арабскому журналисту, назвавшему презентацию "прекрасной". После же брифинга Новиков и Малышевский мгновенно ушли. Би-би-си, таким образом, не получила возможности спросить у них, например, сколько таких ракет есть у российской армии, или почему управляемая зенитная ракета в версии "Антей-Алмаза" летает только строго по прямой.

Гендиректор Новиков, заявив, что ракета такого типа снята с производства в 1999 году, и потому "Алмаз-Антей" не мог поставить её кому бы то ни было, тут же сказал, что концерн готов даже провести натур-эксперимент с настоящей ракетой этого типа, чтобы доказать правильность своих выводов. На вопрос bbcrussian.com, где же концерн в таком случае возьмёт такую ракету, глава пресс-службы предприятия Валерий Ярмоленко только пожал плечами: "Не знаю, наверное, попросим у кого-нибудь".

Стрельба сбоку

Малышевский и Новиков объяснили, что их эксперты построили своё исследование на материалах, полученных от международной комиссии ("объединенной группы") по расследованию катастрофы MH17.

Выводы о типе ракеты и направлении её движения эксперты "Алмаз-Антея" построили на характере пробоин в фюзеляже "Боинга".

"По характеру отверстий во фрагментах фюзеляжа самолета на основе всестороннего анализа повреждений был сделан вывод, что в данном случае использовалась ракета типа 9М38М или 9М38М1 с боевой частью типа 9М314 или 9М314М1, поскольку только в них поражающие элементы имеют форму "двутавра", – заявил советник генерального конструктора концерна Михаил Малышевский на пресс-конференции в Москве.

Image caption Ян Новиков (слева) и Михаил Малышевский постарались никого впрямую не обвинять, но намекнуть на вину украинских военных

По его словам, при стрельбе из района Снежного поражающие элементы двигались бы сквозь "Боинг" в другом направлении, так как ракета и самолёт летели бы встречными курсами, а разлёт осколков этой ракеты, по словам Малышевского, имеет строго определённую конфигурацию.

"Ракета же двигалась с существенным пересечением курса цели. Грубо говоря, это была стрельба сбоку", - сказал советник генконструктора "Алмаз-Антея".

Это точно ракета, если это она

По словам Малышевского, ракета разорвалась в 3–4 метрах от внешней обшивки самолета, ближе к левой стороне кабины пилотов.

Представленные "Алмаз-Антеем" результаты экспертизы ясно говорят, что "Боинг" был сбит ракетой "Бука", но при этом глава военно-промышленного концерна постарался как-нибудь избежать того, чтобы прямо опровергать версию о том, что "Боинг" сбил украинский штурмовик. Эту версию распространили через некоторое время после катастрофы российские государственные СМИ, и её поддержало министерство обороны.

"Если эта была ракета зенитно-ракетного комплекса "Бук", то мы отвечаем за каждое слово", - несколько раз повторил Ян Новиков.

Еще прошлым летом украинские силовики в ответ на обвинения со стороны России заявили, что в момент катастрофы "Боинга" Зарощенское ими уже не контролировалось и в том районе не было украинских установок "Бук-М1".

В ответ на запрос Би-би-си в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что украинская армия вообще ни разу не использовала системы противовоздушной обороны.

Спор о фотошопе

Основатель экспертно-журналистской исследовательской группы Bellingcat заявил, что "Алмаз-Антей" использовал в своем докладе о катастрофе рейса MH17 некорректные и отредактированные снимки.

"Отчет "Алмаз-Антея" использовал подложные снимки свидетельств #MH17", - написал Элиот Хиггинс в "Твиттере", ранее обвинивший минобороны России в редактировании изображений.

Хиггинс также утверждает, что именно такие ракеты были замечены на "Буках" на российских парадах 9 мая в последние годы.

Группа Bellingcat расследовала маршруты доставки "Буков" на Донбасс - они полагают, что установки привезли из части ПВО, расположенной под Курском - а также способы и маршруты переброски другой российской военной техники на украинскую территорию.

По данным группы, ракета по самолету была выпущена с территории, контролируемой боевиками.

Ради снятия санкций

Гендиректор "Алмаз-Антея" Ян Новиков ответил Эллиоту через государственное агентство ТАСС, что обвинения в использовании подложных и отредактированных снимков "не имеют ничего общего с действительностью".

"Контент, представленный концерном на сегодняшней пресс- конференции, включал в себя только предоставленные нам голландской стороной материалы предварительного отчета комиссии, расследующей происшествие с малайзийским "Боингом", - передаёт ТАСС слова Новикова.

Новиков также сообщил, что не соответствует действительности утверждение о присутствии ракет этого типа на парадах Победы в последние годы. "В парадах принимают участие новейшие комплексы ПВО "Бук-М2" с ракетами 9М317", - подчеркнул он, добавив, что главным внешним отличием этих ракет является крыло с "короткой хордой", которое заметно даже неспециалисту.

При крушении рейса MH17 17 июля 2014 года погибли 298 человек.

"Алмаз-Антей" 22 мая подал в генеральный секретариат Совета Евросоюза заявление об отмене санкций против концерна. Санкции были введены в июле 2014 года. По словам гендиректора концерна Новикова, он уверен, что попадание "Алмаза-Антея" в санкционный список было связано с гибелью "Боинга", и потому своё расследование концерн считает аргументом в пользу снятия санкций.