В США рассекречено "дело Бражникова"

Правообладатель иллюстрации New Jersey District Court Image caption Александр Бражников признал себя виновным в контрабанде, нарушении экспортных законов и отмывании денег

В пятницу федеральный суд Нью-Джерси рассекретил документы из дела бывшего москвича Александра Бражникова, который за день до этого признал себя виновным в сговоре с целью контрабанды электронных компонентов из США, нарушения экспортных законов и отмывания денег.

36-летний Бражников, который в США свою фамилию писал как Brazhnikov и Brajnikov, был арестован 26 июня 2014 года у себя дома в Нью-Джерси и с тех пор находится под стражей. Его дело было немедленно засекречено, что случается в США крайне редко.

Первые документы из него появились в открытой базе судебных данных лишь после того, как Бражников, переехавший в США в возрасте 22 лет и давно получивший американское гражданство, признал вину.

Как явствует из 11-страничного заявления, которое подал в суд в день ареста Бражникова следователь ФБР Четвин Джонс, тот владел в США четырьмя компаниями, экспортировавшими микроэлектронику. По словам Джонса, именно через них Бражников контрабандой вывозил из США в Россию электронные компоненты, многие из которых предназначались для минобороны РФ, ФСБ и учреждений, занимающихся разработкой ядерного оружия и средств его доставки.

По выкладкам ФБР, в течение последних четырех Бражников и его компании купили в США и отправили в Россию 1670 партий электронных компонентов более чем на 65 млн. долларов.

Подставные адреса

Товар отправлялся на десятки имен, но всего на 12 адресов в Москве, расположенных в радиусе 10 км. друг от друга. Расследование показало, что ни по одному из них не находятся компании, которые бы занимались производством или продажей электроники. Некоторые принадлежали пустовавшим квартирам.

По словам следователей, грузы, адресованные американскими компаниями Бражникова в Финляндию или Германию, тоже в конечном итоге поступали на эти адреса в Москве.

Правообладатель иллюстрации New Jersey District Court Image caption Материалы дела появились в открытой базе судебных данных лишь после того, как Бражников признал вину

ФБР начало разрабатывать их в декабре 2012 года и выяснило, что Бражников получал заказы на товар от различных российских организаций, в том числе предприятий ВПК. Его компании закупали изделия у американских поставщиков или производителей, но, по словам прокуратуры, скрывали от них, кто будет конечным пользователем товара.

Получив компоненты, компании Бражникова перепаковывали их и отправляли в Россию через транспортные компании, находящиеся в Нью-Джерси и Нью-Йорке.

Экспортеры должны докладывать властям США о любом вывозимом товаре стоимостью более 2,5 тысяч долларов, однако Бражников сплошь и рядом резко занижал стоимость изделий, чтобы обойти это требование.

Например, 4 марта 2013 года одна бражниковская компания купила у массачусетского производителя полупроводников три микросхемы общей стоимостью 1326 долларов и 99 центов, заплатив кредиткой Бражникова.

Два дня спустя микросхемы были отправленыв Москву по адресу "Семеновский вал 12/66". Это был один из 12 адресов, на которые отправлялась электроника из США. В накладной стоимость груза была указана как 5 долларов 15 центов. По словам следователя Джонса, это примерно 0,38% его реальной цены.

"Ущерб безопасности США"

Кроме указанных микросхем, эта партия товара включала другие электронные компоненты, чья стоимость тоже была занижена на аналогичную величину. Отправитель указал, что общая стомость партии составляет 154 доллара 45 центов. На самом деле она достигала 39 тысяч долларов.

По словам Джонса, в Москве операцией заведовал отец Бражникова, которого тоже зовут Александром. Американские власти не питают надежд на экстрадицию Бражникова-старшего из России.

Бражников получал плату за товар на счет в России, откуда деньги переводились на подставные корпорации на Британских Виргинских островах, в Латвии, на Маршалловых островах, в Панаме, Ирландии, Англии, ОАЭ и Белизе, а в конечном итоге поступали заговорщикам в США.

По аналогичной системе средства переводились и в обратную сторону. Как пишет следователь Джонс, "обвиняемые создали и использовали десятки подставных компаний для того, чтобы скрыть российское происхожение средств, а также имена различных российских оборонных подрядчиков, получавших американские электронные компоненты".

Начальник ФБР в Нью-Джерси Ричард Фрэнкел заявил, что Бражников "нанес существенный ущерб национальной безопасности США, приобретая передовые высокотехнологические электронные компоненты и контрабандой вывозя их в Россию. Этим он укреплял потенциал российской разведки и спообствовал модернизации вооруженных сил России и российского ядерного оружия".

"Клерк при папаше"

Джек Арсено, бесплатный адвокат Бражникова, пытался умалить роль своего подзащитного, которого привели в суд в желтом тюремном комбинезоне и кандалах, и заявил, что тот был "всего-навсего клерком при своем папаше".

По его словам, всем заправлял Бражников-старший, который "отправил своего 22-летнего сына сюда, чтобы подготовить свою схему".

"Не знаю, как он может спать по ночам", - сказал Арсено и добавил, что отец осужденного мог бы нанять ему платных адвокатов или приехать в США и ответить перед законом, но этого не сделал.

Теоретически Бражникову грозит до 30 лет тюрьмы, но признание вины значительно сократит ему срок.

Бражников согласился отдать в доход государства 65 млн долларов, на которые поставил товар в Россию, но реально власти США имеют доступ лишь к его счету на Кипре, на котором лежат 2 млн. долларов, и к корреспондентским счетам Сбербанка в Deustche Bank Trust Company Americas и других американских банках, на которых в совокупности находится 1,88 млн долларов.

Дядя Сэм также покушается на недвижимость в Нью-Джерси, записанную на имена Brazhnikov, Brajnikov и Жанна Полонская.

Приговор Бражникову будет вынесен 15 сентября.