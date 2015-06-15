В Грузии национальный траур после наводнения

Image caption В Тбилиси продолжаются работы по очистке улиц и домов, затопленных в результате стихии

Понедельник 15 июня объявлен в Грузии днем траура по погибшим в результате наводнения в Тбилиси.

Фоторепортаж о наводнении в Тбилиси.

Жертвами стихии в столице Грузии, по последним данным, стали двенадцать человек. Поиски более двух десятков человек продолжаются.

"Для нас очень тяжелой была потеря этих двенадцати человек. Поисковые работы пока продолжаются - мы продолжаем искать пропавших, и именно поэтому мы решили объявить [в понедельник - ред.] день траура", - заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

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Понедельник также объявлен в столице выходным из-за очистительных работ и ограничений в движении транспорта.

В результате стихии, вызванной проливным дождем в ночь на воскресенье, были затоплены множество улиц и домов в Тбилиси.

Эпицентром стала территория, прилегающая к реке Вере.

Кроме того, как сообщает министерство регионального развития и инфраструктуры, оползень размером примерно в 500 кубических метров парализовал движение на дороге, соединяющей Цхнети с Бетанией.

Подсчет ущерба

Image caption Особенно пострадал от наводнения центр Тбилиси

В Тбилиси на улице Сванидзе, которая особенно пострадала в результате стихии, до поздней ночи наряду со спасателями трудились добровольцы и продолжались поиски одного из пропавших.

Молодые люди разносили воду и еду, некоторые помогали жителям расчищать территорию.

Но, несмотря на помощь и интенсивные очистительные работы, некоторые жители так и не смогли попасть в свои дома.

"Дом мой стоит, но он затоплен. Все сломано: ни дверей, ни окон - ничего не осталось. Сколько я здесь живу, я такого не помню",- говорит одна из жительниц улицы Нино Шония, с утра пытающаяся попасть в свой дом.

В результате стихии десятки жителей Тбилиси остались без крова, часть людей была эвакуирована. Некоторых пострадавших городские власти уже расселили в гостиницах.

260 человек мэрия города обещала на первом этапе разместить в арендованных квартирах.

"Учет пострадавших от стихии и процесс их размещения продолжается", - заявил мэр Тбилиси Давид Нармания.

Тбилисский зоопарк

Image caption Бегемота нашли рядом с зоопарком на площади Героев

В результате стихии в ночь на воскресенье погибли трое сотрудников тбилисского зоопарка. "Они были в здании, вода поднялась очень быстро, и они не смогли выйти", - сказал Би-би-си директор зоопарка Зураб Гуриелидзе.

Стихия разрушила большинство вольеров. Многие животные погибли, многие, спасаясь от наводнения, оказались на улицах Тбилиси.

По данным администрации зоопарка, некоторых животных удалось вернуть, в том числе пингвинов и бегемота, которого нашли неподалеку на площади Героев.

"Некоторых мы усыпили и вернули в вольеры. С ними еще надо поработать, конечно, у них сильный стресс. Мы поймали несколько пингвинов, волков, медведей, гиен, бегемота и многих птиц", - говорит Гуриелидзе.

Image caption Некоторых животных удалось вернуть в зоопарк

Однако некоторых животных, в том числе и несколько тигров, пришлось убить. Кроме того, зоопарк потерял одного из своих любимцев – белого львенка Шумбу.

Сообщения СМИ о том, что львенок был убит выстрелом на территории зоопарка, вызвали возмущение многих пользователей социальных сетей. Однако руководство зоопарка не подтверждает эту информацию.

По словам Зураба Гуриелидзе, пока нет точных сведений о том, как именно погиб львенок.

У администрации зоопарка также нет точной информации, сколько всего животных погибло в результате стихии, так как пока нет доступа ко многим вольерам, оказавшимся на затопленной территории.