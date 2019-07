В Грузии национальный траур после наводнения

Понедельник 15 июня объявлен в Грузии днем траура по погибшим в результате наводнения в Тбилиси.

Фоторепортаж о наводнении в Тбилиси.

Жертвами стихии в столице Грузии, по последним данным, стали двенадцать человек. Поиски более двух десятков человек продолжаются.

"Для нас очень тяжелой была потеря этих двенадцати человек. Поисковые работы пока продолжаются - мы продолжаем искать пропавших, и именно поэтому мы решили объявить [в понедельник - ред.] день траура", - заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Media playback is unsupported on your device