В Тбилиси сбежавший из зоопарка тигр убил человека

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В Тбилиси от нападения тигра, сбежавшего из зоопарка в результате наводнения, погиб человек, сообщили Би-би-си в МВД Грузии.

Хищник прятался на складе возле расположенного недалеко от зоопарка плавательного бассейна "Лагуна Вере".

Тигр, принадлежавший к редкой разновидности альбиносов, был позднее убит бойцами спецназа.

Днем ранее глава Совета по управлению кризисами Миндия Джанелидзе заявлял, что на улицах Тбилиси нет хищников, и гражданам не нужно опасаться выходить из домов. В среду он возложил вину за недостоверную информацию на администрацию зоопарка.

Директор Тбилисского зоопарка Зураб Гуриелидзе также заявил о своей ответственности в связи с произошедшим.

"После ночи стихии проводился мониторинг численности погибших и пропавших животных. По всей информации, которая у нас была вчера вечером, опасности уже не было, о чем я и заявил вчера, - сказал он. – Несмотря на это, МВД все равно патрулировало на периметре, но внутри зданий поиск не проводился. К сожалению, тигр, который считался убитым, оказался живым и спрятался в одном из зданий".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Тигра-альбиноса, напавшего на человека, пришлось застрелить

По его словам, различные организации предоставляли разную информацию и, вероятно, информация об одном и том же убитом тигре поступила дважды.

"Я осознаю, что государственные структуры распространили эту информацию на основе предоставленной мной информации. После моего сообщения решили, что опасности нет и, конечно, это все – моя вина", - сказал он.

Судьба двух хищников неизвестна

На данный момент зоопарк недосчитывается двух крупных хищников – тигра и гиены, сказал Гуриелидзе.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, со своей стороны, извинился перед населением Грузии за неверную информацию, распространенную ранее, но сказал, что источником такой информации была администрация Тбилисского зоопарка.

"Два дня назад, в конце дня, когда проходило заседание чрезвычайного штаба, я сказал и повторил информацию, предоставленную чрезвычайным штабом, - - заявил Гарибашвили.- Со своей стороны чрезвычайный штаб основывался на информации, предоставленной администрацией зоопарка о том, что хищных животных уже не было в городе, и они не представляли опасность для населения".

В результате наводнения в ночь на воскресенье множество обитателей зоопарка утонули. Из разрушенных вольеров сбежали хищники - львы, тигры, медведи и волки.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption После наводнения на улицах Тбилиси оказалось множество диких животных

Часть из них были усыплены и возвращены в клетки, некоторых полицейским пришлось застрелить.

"Некоторых мы усыпили и вернули в вольеры. С ними еще надо поработать, конечно, у них сильный стресс. Мы поймали несколько пингвинов, волков, медведей, гиен, бегемота и многих птиц", - рассказывал директор зоопарка Зураб Гуриелидзе.

Тбилиси после наводения

Между тем очистительные работы в Тбилиси продолжаются.

17 погибших в результате стихии идентифицированы, пять человек считаются без вести пропавшими.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption В результате наводнения в Тбилиси значительная часть зоопарка была полностью разрушена

Прокуратура Грузии заявила, что ведется расследование по факту возможного нарушения мер безопасности в ходе строительных работ в ущелье реки Вере - в эпицентре стихии.

Согласно прокуратуре, следствие попытается выяснить, были ли учтены возможные риски до начала строительных работ и соблюдались ли меры безопасности в ходе строительства.

В результате стихии десятки жителей Тбилиси остались без крова, часть людей была эвакуирована. Некоторых пострадавших городские власти уже расселили в гостиницах.

260 человек мэрия города обещала на первом этапе разместить в арендованных квартирах.