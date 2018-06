"Пятый этаж": будет ли у Греции новое правительство?

Греческий премьер Алексис Ципрас заявляет о том, что Афины готовы принять предложение международных кредиторов при определенных условиях.

Тем временем в сегодняшней Times некий неназванный, но высокопоставленный немецкий политик заявил, что Греция не получит ни цента европейских денег до тех пор, пока правительство Алексиса Ципраса будет оставаться у власти, поскольку Германия заблокирует любое решение о предоставлении помощи.

По его словам, в Евросоюзе обсуждают устранение партии "Сириза" от власти независимо от результатов референдума в Греции в воскресенье, когда страна должна будет решить, соглашаться ли на условия международных кредиторов.

"Смена режима" в центре Европы? Ведущий "Пятого этажа" Михаил Смотряев беседует с заместителем главы берлинского бюро журнала Spiegel Кристианой Хоффман.

Михаил Смотряев: Если верить сообщениям газеты Times, источник уважаемый, невзирая на то, что фамилия высокопоставленного немецкого чиновника не разглашается, получается, что речь идет о смене режима. Как это делают США в странах Персидского залива. Ципраса хотят убрать с поста, хотя речь о новых выборах в Греции не идет. Можно ли доверять этим сообщениям?

Кристиана Хоффман: Канцлер Меркель сказала, что они готовы к переговорам и с Ципрасом, и с греческим правительством. Это официальная позиция. Но вчера, когда Ципрас предлагал обсудить третий пакет помощи, пока он не согласился даже на продолжение второй программы, Меркель посоветовалась с вице-канцлером и они отказались обсуждать третью программу, пока греки не провели референдум. Ясно, что Берлин надеется, что греки проголосуют за предложение и Ципрасу придется уйти. Так что о смене режима напрямую говорить нельзя – официальная позиция Берлина совсем другая. Но греческое правительство загнало себя в угол, и, возможно, ему будет невозможно остаться у власти.

М.С.: А как насчет заявления о том, что Германия может позволить себе надавить на союзников, международных кредиторов, чтобы, если греки проголосуют "нет", действительно заблокировать поставку в Грецию финансовой помощи. Есть у Германии такие возможности?

К.Х.: Но ведь это Греция заявила, что по поводу предложений МВФ, Еврокомиссии, Евроцентробанка будет проведен референдум. Не думаю, чтобы тут было немецкое давление. Для немцев объявление о референдуме было неожиданностью. А заявление Ципраса – большой риск, на который он сам пошел.

М.С.: Вопрос о том, обладает ли Германия достаточным весом, чтобы, независимо от исхода референдума, Греция не получила ни цента до ухода Ципраса и его команды в отставку?

К.Х.: Нет, это не позиция Германии. Канцлер и в понедельник, и сегодня в бундестаге сказала, что дверь открыта, что есть возможность переговоров. Конечно, если греки проголосуют "да" и Ципрас согласится на предложения, возможен компромисс.

М.С.: Если Ципрас сам не уйдет в отставку, дело придется иметь с ним, законно избранным премьер-министром. Но на разных высоких уровнях уже были высказывания, что вести дело с такими ненадежными партнерами, как современное правительство Греции, невозможно. Так что непонятно, что лучше для остальной Европы – чтобы Ципрас согласился, тем более, что он, судя по сегодняшним выступлениям, согласен на большую часть мер, которые предлагают международные кредиторы, или чтобы он ушел. Тогда непонятно, кто его заменит, независимо, будут досрочные выборы в Греции или нет. Значит, опять хаос, новые люди, с которыми надо выстраивать отношения. Что предпочтительнее?

К.Х.: Здесь надеются, что он должен уйти. Кажется, у него недостаточно власти даже в своей собственной партии, чтобы проводить реформы, нужные для Греции. Можно представить правительство с участием многих разных партий – правительство национального единства, это желательный вариант. Даже с участием "Сиризы", но без Ципраса в качестве премьер-министра и, еще важнее, без Варуфакиса в качестве министра финансов. Мы можем спокойно ждать, пока греки решают, чего они хотят, а потом реагировать на это.

М.С.: Вот и Шойбле заявил сегодня, что на данный момент нет оснований для серьезных переговоров с Грецией. Но даже если Ципрас и Варуфакис будут отстранены от власти, уйдут в отставку, будет создано коалиционное правительство – на это потребуется время. Потом надо будет вновь начинать переговоры по второму или даже третьему пакету помощи, это тоже требует времени. А ситуация в Греции в любую минуту может выйти из-под контроля, и расхлебывать это опять придется ЕС, в первую очередь – наиболее мощным его членам, в первую очередь – Германии.

К.Х.: Пока МВФ не объявил Грецию банкротом, процесс можно продолжать. Если в Греции новое правительство готово на те реформы, которые нужны, то тоже возможен компромисс со стороны тройки и немцев.

М.С.: А если Греция на референдуме голосует против соглашения с кредиторами, тогда Ципрасу нет свободы для маневра, он сам этот референдум назначил. Если страна отказывается платить долги, надо объявлять дефолт, возвращаться к драхме, выходить из зоны евро и, возможно, ЕС. Последнее время в странах ЕС, в том числе в Германии, довольно сильны настроения "пусть уходят". Насколько они сильны?

К.Х.: Это правда. Судя по опросам, это позиция немцев. 60% выступают за выход Греции из зоны евро, и меньше трети – чтобы они остались. В политике это не так. Меркель до сих пор заинтересована, чтобы Греция осталась в еврозоне, но это не главное. Она не хочет, чтобы создалось впечатление, что именно она выгнала Грецию из еврозоны. Вы помните, в начале этого кризиса она была "железным канцлером", ее рисовали с усами Гитлера. А сейчас все знают, что именно греки не были готовы ни на какой компромисс.

