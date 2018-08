"Пятый этаж": и снова о помощи Греции

После напряженных переговоров в Брюсселе лидеры еврозоны объявили о соглашении с Грецией, открывающем возможность для очередной, третьей, программы кредитования греческой экономики.

На этом пути остаются, однако, серьезные препятствия. Дальнейшие переговоры и реализация достигнутых договоренностей, как ожидается, будут не менее проблематичными.

К среде новое соглашение должен одобрить греческий парламент. Затем условия нового пакета финансовой помощи Греции должны быть одобрены парламентами еще нескольких стран еврозоны, в том числе германским бундестагом.

Если же все обойдется, то Греция получит еще 86 миллиардов евро. Где их взять и означает ли это конец греческого кризиса?

Ведущий программы "Пятый этаж" Михаил Смотряев беседует на эту тему с Дэвидом Вудраффом, профессором Лондонской школы экономических и политических наук.

Загрузить подкаст передачи "Пятый этаж" можно здесь.

Михаил Смотряев:По поводу достигнутого соглашения наблюдается заметный оптимизм, в том числе и на финансовых рынках. Однако Юнкер, высокий европейский начальник, сказал, что в этом компромиссе нет победителей и нет проигравших. Но главное не в этом – это отнюдь не конец греческого кризиса.

Дэвид Вудрафф: Здесь есть проигравшие: левая партия, которая стоит во главе греческого правительства, СИРИЗА, проиграла, а немецкое правительство выиграло. И это не конец греческого кризиса.

Главное в греческом кризисе – греческие банки закрыты, есть жесткие лимиты по выдаче денег из банкомата, 60 евро в день теоретически, но из-за нехватки нужных купюр фактически получается только 50. Так продолжается уже вторую неделю, а никакая экономика не может работать без банковской системы.

Многие ожидали, что сегодня Европейский банк снова откроет или расширит кредитные линии для греческих банков, но они решили подождать решения греческого парламента в среду. Так что греческие банки закрыты и кризис продолжается.

М.С.: Всего неделю назад греки очень решительно голосовали против соглашений с кредиторами – за это проголосовал 61% участников. А спустя неделю практически со всем, от чего на референдуме отказался греческий электорат, греческий премьер соглашается. Почему, и как он это будет объяснять своим избирателям?

Д.В.: До сих пор даже среди экспертов нет единого мнения на этот счет. По некоторым сведениям, Ципрас не ожидал, что референдум будет иметь такие результаты. Он ждал, что народ проголосует за.

У Греции только два варианта: они могут согласиться с требованиями еврозоны, или хаотичным и болезненным образом ввести собственную валюту. Подавляющее большинство греков хотят избежать второго варианта. Вопросы на референдуме были сформулированы таким образом, что, получалось, что, если участники проголосуют "нет", то евро останется, но на переговорах с кредиторами позиция Греции будет лучше.

На другой день после референдума оказалось, что в связи с результатами кредиторы заняли даже более жесткую позицию. Для Греции это оказалось неожиданностью, но для правительства главное было избежать вынужденного выхода из еврозоны. Греческое правительство должно было считаться с этим фактом и было вынуждено полностью капитулировать.

М.С.:Насчет капитуляции надо еще посмотреть, потому что предложения, согласованные на уровне экстренного саммита, еще должны быть ратифицированы парламентами стран-участниц, в первую очередь, греческим. В греческом парламенте довольно много депутатов, которые не захотят принять это соглашение, не говоря о том, что на первых порах оно будет болезненным для греческой экономики. Какова вероятность, что греческий парламент заблокирует эти решения, и тогда в стране начнется полный хаос?

Д.В.: Сложно сказать. На прошлой неделе греческий парламент одобрил документ, послуживший основанием греческой позиции на этих переговорах. Хотя результат переговоров вышел гораздо жестче. Но большинство экспертов склонно думать, что новый договор будет одобрен парламентом, потому что, даже если часть левых депутатов проголосуют против, другие партии будут голосовать за.

М.С.:А что может произойти в Бундестаге? Греция финансируется последнее время в основном их усилиями, в Германии все чаще говорят, что "хватит кормить Грецию безвозмездно". Г-жа Меркель представит эти переговоры как свою победу, но товарищи по партии могут с ней не согласиться.

Д.В.: Неправильно говорить, что Германия кормит Грецию безвозмездно. Греции помогали кредитами, которые до недавнего времени выплачивались.

Глава немецкого центробанка обратил внимание, что немецкое правительство получает деньги из прибыли центробанка в том числе, но, если Греция выйдет из еврозоны, центробанку придется списать очень большие греческие долги, и этих доходов не будет.

С финансовой точки зрения невыгодно выталкивать Грецию из еврозоны. Меркель – очень опытный политик. Она не стала бы соглашаться на то, что она не могла бы протащить через Бундестаг.

Немецкое правительство – коалиция двух партий: социал-демократов и консерваторов, которые поддерживают это соглашение. Так что проблем в Бундестаге возникнуть не должно. В других парламентах – финском, словацком - может быть, но не в Бундестаге.

М.С.: Если посмотреть на историю греческого кризиса, то в последние пять лет это была огромная дыра, в которую вливались деньги, сегодня это 320 млрд евро, три четверти этой суммы – деньги европейских кредиторов. Возможно, с точки зрения банкиров, проще перевести эти деньги в категорию безвозвратных долгов и отпустить Грецию в свободное плавание.

Об этом много говорили на прошлой и позапрошлой неделе. Не слишком ли рискует Европа ради сохранения своего единства, продолжая поддерживать Грецию на плаву? Есть очень печальный опыт прошедших пяти лет.

Д.В.: До недавних потрясений Греция собирала денег в виде налогов больше, чем тратила. Разница отдавалась кредиторам. Новые займы будут возвращаться кредиторам – эти деньги фактически являются пролонгированием кредитов, которые уже выданы. Так что такой риск выгоднее, чем абсолютная уверенность, что деньги потеряны при выходе Греции из еврозоны.

М.С.:То есть вы относитесь к лагерю сдержанных оптимистов по поводу этого соглашения?

Д.В.: Нет. Мы не обсудили самый существенный момент в этом договоре – Греции продолжает навязываться абсолютно бессмысленная экономическая политика – урезание государственных расходов и увеличение налогов во время глубочайшего экономического кризиса. Поэтому через год-два ситуация будет еще невыносимее. Может быть, банки на этой неделе откроются, но проблемы будут только отложены.

Media playback is unsupported on your device