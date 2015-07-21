Три причины, почему выборы в Бурунди важны для России

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Выборы в Бурунди вызывают широкий интерес у мирового сообщества

21 июля жители Бурунди - маленькой страны на востоке Африки - голосуют на президентских выборах, ход и возможные результаты которых тревожат страны как самого региона, так и за его пределами.

Голосование проходит после того, как попытка нынешнего президента Пьера Нкурунзизы выдвинуться на очередной пятилетний срок стала поводом для массовых акций протеста в апреле. А в мае в стране произошла попытка военного переворота, стоившего жизни более 70 человек.

Согласно бурундийской конституции, президент может занимать пост не более чем два срока. Нкурунзиза настаивает на том, что он может выдвигаться еще раз, поскольку на свой первый срок в 2005 году он был не избран, а назначен парламентом, а затем подтвержден в должности Конституционным судом.

Почему ситуация в Бурунди должна волновать Россию?

1. "Цветная революция"?

Для России массовые протесты против решения президента идти на третий срок воспринимаются как нечто, похожее на "цветные революции" в странах бывшего СССР.

Москва этого и не скрывает: в мае 2015 года представитель России в ООН Виталий Чуркин заявил, что Совет Безопасности ООН не имеет полномочий вмешиваться "в конституционные споры суверенных государств".

По словам дипломатов, Россия и Китай заблокировали предложенный Францией проект заявления по ситуации в Бурунди.

2. Борьба за влияние?

Многим наблюдателям развитие ситуации в Бурунди видится как часть борьбы за влияние в Африке между Западом с одной стороны и Россией и Китаем - с другой.

Примечательно, что во время объявления итогов местных выборов 7 июля, на которых правящая партия набрала 77% голосов, в зале не было ни одного посла западных стран, зато находились российские и китайские дипломаты.

В Москве и Пекине не скрывают своей поддержки президента Нкурунзизы.

Но все же во многом кризис в Бурунди не определяется лишь глобальным столкновением интересов Запада с Россией и Китаем.

И даже не только нестыковкой в интерпретации местной конституции противоборствующими политическими силами. Есть еще один фактор - присущая этому региону Африки борьба за власть между народностями хуту и тутси.

3. Новый геноцид?

Если Бурунди погрузится в хаос, будет дестабилизирован весь регион, затронув Руанду, Уганду и особенно Демократическую Республику Конго (ДРК).

Мир в Бурунди, только недавно вышедшей из гражданской войны, все еще очень хрупок, и все, что удалось наработать за десять лет относительного спокойствия, можно потерять в одночасье.

Гражданская война, унесшая более 300 тысяч жизней, была спровоцирована выборами 1993 года.

В Бурунди, также как и в пережившей геноцид Руанде, война шла между хуту и политически доминирующими тутси.

Понадобились годы переговоров и осторожное распределение властных полномочий и военных постов, чтобы добиться хоть какого-то равновесия.

Протестное движение 2015 года не разделялось по этническому принципу, но, судя по сообщениям в прессе, подозрение между хуту и тутси нарастает.

Параллельно растет и угроза гуманитарной катастрофы. Согласно ООН, 144 тысячи человек сбежали из Бурунди, в соседние страны, в том числе Танзанию, Руанду, Уганду и ДРК.