В Японии вспоминают жертв бомбардировки Хиросимы

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Люди молились о жертвах бомбардировки перед памятником в Мемориальном парке мира

Жители японской Хиросимы вспоминают жертв атомной бомбы, сброшенной США на город ровно 70 лет назад.

В результате бомбардировки и последствий облучения погибли по меньшей мере 140 тысяч человек.

Церемония, на которой присутствовал премьер-министр Синдзо Абэ, прошла в Мемориальном парке мира в Хиросиме. Позднее в четверг тысячи фонариков спустят по реке Мотоясу.

Роль атомных бомбардировок в капитуляции Японии до сих пор вызывает споры.

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Американский бомбардировщик B-29 Enola Gay сбросил на город урановую бомбу, которая взорвалась на высоте около 600 метров над землей примерно в 8:10 утра 6 августа 1945 года.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Синдзо Абэ: Япония как единственная страна, столкнувшаяся с атомной бомбардировкой, должна добиваться искоренения ядерного оружия

Только в этот день погибли по меньшей мере 70 тысяч человек. Тысячи людей умерли в последующие дни, недели и месяцы от последствий радиационного отравления.

По всей стране по случаю 70-летия бомбардировки была объявлена минута молчания.

Выступая перед 40 тысячами людей, собравшихся на памятной церемонии в мемориальном парке рядом с эпицентром бомбардировки, Синдзо Абэ призвал к глобальному ядерному разоружению.

По его словам, атомная бомба не просто убила тысячи людей в Хиросиме, но также принесла немыслимые страдания выжившим.

"Сегодня Хиросима возродилась, - сказал премьер-министр, - и стала городом культуры и процветания".

"Спустя 70 лет я хочу снова подчеркнуть необходимость мира во всем мире", - добавил японский премьер.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В ходе памятной церемонии над парком выпустили голубей

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Люди зажигали ароматические палочки

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Дети провели акцию в память о погибших

Помимо Синдзо Абэ и мэра Хиросимы Кадзуми Мацуи, официальную церемонию в четверг также посетила посол США в Японии Кэролайн Кеннеди.

Мацуи назвал ядерное оружие "абсолютным злом", призвав мир раз и навсегда положить ему конец.

"Чтобы существовать вместе, мы должны искоренить... безусловную бесчеловечность, которую представляет собой ядерное оружие. Пришло время начать действовать", - сказал он.

Позднее в четверг по реке Мотоясу пустят тысячи бумажных фонариков - символ загробной жизни погибших.

Памятные мероприятия проходят на фоне разногласий вокруг попытки Синдзо Абэ провести через парламент непопулярные меры, расширяющие военную роль страны в мире.