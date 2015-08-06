В Японии вспоминают жертв бомбардировки Хиросимы
Жители японской Хиросимы вспоминают жертв атомной бомбы, сброшенной США на город ровно 70 лет назад.
В результате бомбардировки и последствий облучения погибли по меньшей мере 140 тысяч человек.
Церемония, на которой присутствовал премьер-министр Синдзо Абэ, прошла в Мемориальном парке мира в Хиросиме. Позднее в четверг тысячи фонариков спустят по реке Мотоясу.
Роль атомных бомбардировок в капитуляции Японии до сих пор вызывает споры.
Американский бомбардировщик B-29 Enola Gay сбросил на город урановую бомбу, которая взорвалась на высоте около 600 метров над землей примерно в 8:10 утра 6 августа 1945 года.
Только в этот день погибли по меньшей мере 70 тысяч человек. Тысячи людей умерли в последующие дни, недели и месяцы от последствий радиационного отравления.
По всей стране по случаю 70-летия бомбардировки была объявлена минута молчания.
Выступая перед 40 тысячами людей, собравшихся на памятной церемонии в мемориальном парке рядом с эпицентром бомбардировки, Синдзо Абэ призвал к глобальному ядерному разоружению.
По его словам, атомная бомба не просто убила тысячи людей в Хиросиме, но также принесла немыслимые страдания выжившим.
"Сегодня Хиросима возродилась, - сказал премьер-министр, - и стала городом культуры и процветания".
"Спустя 70 лет я хочу снова подчеркнуть необходимость мира во всем мире", - добавил японский премьер.
Помимо Синдзо Абэ и мэра Хиросимы Кадзуми Мацуи, официальную церемонию в четверг также посетила посол США в Японии Кэролайн Кеннеди.
Мацуи назвал ядерное оружие "абсолютным злом", призвав мир раз и навсегда положить ему конец.
"Чтобы существовать вместе, мы должны искоренить... безусловную бесчеловечность, которую представляет собой ядерное оружие. Пришло время начать действовать", - сказал он.
Позднее в четверг по реке Мотоясу пустят тысячи бумажных фонариков - символ загробной жизни погибших.
Памятные мероприятия проходят на фоне разногласий вокруг попытки Синдзо Абэ провести через парламент непопулярные меры, расширяющие военную роль страны в мире.