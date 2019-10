В Японии вспоминают жертв бомбардировки Хиросимы

Жители японской Хиросимы вспоминают жертв атомной бомбы, сброшенной США на город ровно 70 лет назад.

В результате бомбардировки и последствий облучения погибли по меньшей мере 140 тысяч человек.

Церемония, на которой присутствовал премьер-министр Синдзо Абэ, прошла в Мемориальном парке мира в Хиросиме. Позднее в четверг тысячи фонариков спустят по реке Мотоясу.

Роль атомных бомбардировок в капитуляции Японии до сих пор вызывает споры.

