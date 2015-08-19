Почему в Европе растет рождаемость?

Правообладатель иллюстрации THINKSTOCK Image caption С 2009 года число семей с четырьмя и более детьми выросло в два раза

Европа переживает первый серьезный бэби-бум с 1970-х. В Британии количество семей с четырьмя и более детьми достигло самого большого показателя за последние 50 лет, говорится в исследовании Евростата.

Европейское статистическое агентство отмечает, что с 2009 года число семей с четырьмя и более детьми выросло в два раза.

По данным Евростата, 9,5% детей, появившихся на свет в 2013 году, родились в семьях, где уже и так было трое и более детей.

В Финляндии каждый десятый ребенок, появившийся на свет, имеет, как минимум, троих братьев или сестер. Это самый высокий показатель среди 31 европейской страны.

Растущий тренд на четвертого ребенка выводит эти страны в число стран с самыми большими семьями в развитом мире. Нуклеарные семьи с двумя детьми становятся частью прошлого.

Причем страны с католическим большинством, где нормой всегда считались большие семьи, в современном мире вовсе не являются лидерами по количеству детей.

В Италии лишь 3,1% новорожденных имеют по три брата или сестры; в Испании таких младенцев всего 2,6%; в Польше – 4,6%.

Эксперты отмечают, что одной из основных причин этого тренда является миграция.

В Британии, например, цифры существенно выросли за счет женщин, переехавших из Пакистана, Афганистана и Бангладеш. В среднем в их семьях детей рождается в два с лишним раза больше, чем у матерей из европейских стран.

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ ЕВРОПЫ Дети, родившиеся в семьях, где уже есть трое и более детей 1. Финляндия 10,4% младенцев

2. Британия 9,5% младенцев

3. Румыния 9,4% младенцев

4. Ирландия 9,0% младенцев

5. Словакия 8,5% младенцев

Кроме того, много детей заводят семьи нигерийских, индийских и польских мигрантов. В 2013 году более четверти всех детей, появившихся на свет в Британии, родились у матерей-иностранок. Этот показатель постепенно рос с 1990-х годов.

В исследовании Евростата говорится, что частично эта тенденция объясняется культурными и религиозными факторами среди мигрантов. Кроме того, некоторые семьи откладывают рождение детей до тех пор, пока они не обоснуются в новой стране.

Правообладатель иллюстрации GETTY IMAGES Image caption Дэвид и Виктория Бэкхэм - среди тех, кто предпочитает много детей в семье

Кроме того, европейские семьи стали больше за счет того, что поменялись семейные модели. Теперь люди вступают в более поздние союзы, уже имея детей от прежнего брака. Кроме того, они принимают в новую семью детей своих партнеров от прежних отношений.

"Последние данные свидетельствуют о том, что сообщения о неизбежной демографической катастрофе на Западе (в Европе и странах с европейским наследием) были преувеличены... Медленный рост, переходящий в период фертильности, был очевиден в некоторых странах", - говорит Дэвид Коулман, профессор демографии Оксфордского университета, автор статьи "Смерть Европы отложилась".

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ 5,6% столько семей в среднем имеют 4 или больше детей в Европейском союзе 82,6% всех успешных родов в Европе - первый и второй ребенок

11,8% родов - третий ребенок

5,6% четвертый и более ребенок

Не совсем бэби-бум

Можно ли сказать, что всем, кого волновали вопросы европейской демографии, теперь можно спать спокойно?

Не совсем. Семьи с четырьмя детьми по-прежнему остаются в меньшинстве. Кроме того, среднее число детей на одну взрослую женщину в некоторых странах меньше, чем когда-либо.

Правообладатель иллюстрации GETTY IMAGES Image caption И все-таки большие семьи пока еще не стали частым явлением в развитом мире

В среднем на британку 45 лет приходится 1,9 детей, хотя 30 лет назад этот показатель составлял 2,4. В Финляндии показатель равен 1,8 и он постепенно снижается. Лишь Франция и Ирландия сейчас показывают более высокие уровни рождаемости, чем раньше.

Так что мода на четвертого ребенка в семье доказывает скорее то, что в целом женщины стали рожать реже, но те из них, у кого уже есть дети, все чаще заводят новых.

РЕКОРДСМЕНЫ РОЖДАЕМОСТИ Число детей на одну женщину Нигер 6,89

Мали 6,16

Бурунди 6,14

Сомали 6,08

Уганда 5,97

За последние 50 лет в демографии сложилась общемировая тенденция, согласно которой снижается количество детей, рожденных у женщин в пик фертильности (с 15 до 44 лет).

Темпы рождаемости снижаются по мере того, как жители развивающихся стран получают доступ к качественному здравоохранению, образованию и возможности улучшить свое финансовое положение.

Специалисты в области статистики рассчитывают, что снижение достигнет точки, при которой показатели фертильности составят 2,1 – на этом уровне будет гарантировано поддержание числа людей в мире на одном уровне.

Тем не менее, почти половина мирового населения живет в странах с более низким показателем – там, где на семью приходится два ребенка или даже меньше того.

Снижение рождаемости означает, что Индия придет на смену Китаю как страна с самым большим населением уже в 2022 году.

Однако демографический парадокс состоит в том, что несмотря на снижение темпов рождаемости в некоторых частях света, мировое население продолжает расти.