Почему в Европе растет рождаемость?
Европа переживает первый серьезный бэби-бум с 1970-х. В Британии количество семей с четырьмя и более детьми достигло самого большого показателя за последние 50 лет, говорится в исследовании Евростата.
Европейское статистическое агентство отмечает, что с 2009 года число семей с четырьмя и более детьми выросло в два раза.
По данным Евростата, 9,5% детей, появившихся на свет в 2013 году, родились в семьях, где уже и так было трое и более детей.
В Финляндии каждый десятый ребенок, появившийся на свет, имеет, как минимум, троих братьев или сестер. Это самый высокий показатель среди 31 европейской страны.
Растущий тренд на четвертого ребенка выводит эти страны в число стран с самыми большими семьями в развитом мире. Нуклеарные семьи с двумя детьми становятся частью прошлого.
Причем страны с католическим большинством, где нормой всегда считались большие семьи, в современном мире вовсе не являются лидерами по количеству детей.
В Италии лишь 3,1% новорожденных имеют по три брата или сестры; в Испании таких младенцев всего 2,6%; в Польше – 4,6%.
Эксперты отмечают, что одной из основных причин этого тренда является миграция.
В Британии, например, цифры существенно выросли за счет женщин, переехавших из Пакистана, Афганистана и Бангладеш. В среднем в их семьях детей рождается в два с лишним раза больше, чем у матерей из европейских стран.
МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ ЕВРОПЫ
Дети, родившиеся в семьях, где уже есть трое и более детей
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1. Финляндия 10,4% младенцев
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2. Британия 9,5% младенцев
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3. Румыния 9,4% младенцев
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4. Ирландия 9,0% младенцев
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5. Словакия 8,5% младенцев
Кроме того, много детей заводят семьи нигерийских, индийских и польских мигрантов. В 2013 году более четверти всех детей, появившихся на свет в Британии, родились у матерей-иностранок. Этот показатель постепенно рос с 1990-х годов.
В исследовании Евростата говорится, что частично эта тенденция объясняется культурными и религиозными факторами среди мигрантов. Кроме того, некоторые семьи откладывают рождение детей до тех пор, пока они не обоснуются в новой стране.
Кроме того, европейские семьи стали больше за счет того, что поменялись семейные модели. Теперь люди вступают в более поздние союзы, уже имея детей от прежнего брака. Кроме того, они принимают в новую семью детей своих партнеров от прежних отношений.
"Последние данные свидетельствуют о том, что сообщения о неизбежной демографической катастрофе на Западе (в Европе и странах с европейским наследием) были преувеличены... Медленный рост, переходящий в период фертильности, был очевиден в некоторых странах", - говорит Дэвид Коулман, профессор демографии Оксфордского университета, автор статьи "Смерть Европы отложилась".
БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ
5,6%
столько семей в среднем имеют 4 или больше детей в Европейском союзе
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82,6% всех успешных родов в Европе - первый и второй ребенок
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11,8% родов - третий ребенок
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5,6% четвертый и более ребенок
Не совсем бэби-бум
Можно ли сказать, что всем, кого волновали вопросы европейской демографии, теперь можно спать спокойно?
Не совсем. Семьи с четырьмя детьми по-прежнему остаются в меньшинстве. Кроме того, среднее число детей на одну взрослую женщину в некоторых странах меньше, чем когда-либо.
В среднем на британку 45 лет приходится 1,9 детей, хотя 30 лет назад этот показатель составлял 2,4. В Финляндии показатель равен 1,8 и он постепенно снижается. Лишь Франция и Ирландия сейчас показывают более высокие уровни рождаемости, чем раньше.
Так что мода на четвертого ребенка в семье доказывает скорее то, что в целом женщины стали рожать реже, но те из них, у кого уже есть дети, все чаще заводят новых.
РЕКОРДСМЕНЫ РОЖДАЕМОСТИ
Число детей на одну женщину
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Нигер 6,89
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Мали 6,16
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Бурунди 6,14
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Сомали 6,08
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Уганда 5,97
За последние 50 лет в демографии сложилась общемировая тенденция, согласно которой снижается количество детей, рожденных у женщин в пик фертильности (с 15 до 44 лет).
Темпы рождаемости снижаются по мере того, как жители развивающихся стран получают доступ к качественному здравоохранению, образованию и возможности улучшить свое финансовое положение.
Специалисты в области статистики рассчитывают, что снижение достигнет точки, при которой показатели фертильности составят 2,1 – на этом уровне будет гарантировано поддержание числа людей в мире на одном уровне.
Тем не менее, почти половина мирового населения живет в странах с более низким показателем – там, где на семью приходится два ребенка или даже меньше того.
Снижение рождаемости означает, что Индия придет на смену Китаю как страна с самым большим населением уже в 2022 году.
Однако демографический парадокс состоит в том, что несмотря на снижение темпов рождаемости в некоторых частях света, мировое население продолжает расти.