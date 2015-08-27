Грузовик с мертвыми мигрантами обнаружен в Австрии

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Грузовик с телами мигрантов был обнаружен на шоссе, ведущем в Вену

Власти Австрии сообщили о страшной находке: на границе с Венгрией в грузовике были обнаружены тела по меньшей мере 20 мигрантов, однако может оказаться, что число жертв достигнет 50.

В последнее время десятки тысяч мигрантов и беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, страдающих от внутренних конфликтов и низкого уровня жизни, пытаются перебраться в богатые и безопасные страны Западной Европы.

Этой проблеме посвящен саммит, который сейчас проходит в Австрии.

Черный день

По словам австрийской полиции, грузовик был обнаружен припаркованным вблизи шоссе, ведущего на Вену, в пригороде Пансдорфа.

О числе погибших они судят по размерам грузовика и называют случившееся страшным преступлением.

Грузовик стоял на этом месте со среды, однако о том, что в нем находится, стало известно только в четверг.

Судя по всему, мигранты были мертвы уже некоторое время, и их тела начали разлагаться.

Министр внутренних дел Австрии Йоханна Микль-Ляйтнер в ходе пресс-конференции назвала этот день черным и сказала, что скорбит вместе с родственниками погибших.

Эта трагедия еще раз подчеркнула необходимость выработки общей стратегии ЕС по защите мигрантов и борьбе с контрабандистами живым товаром, подчеркнула министр.

Представители Сербии и Македонии заявили на саммите в Вене, что Евросоюз обязан разработать план действий в связи с беспрецедентным наплывом мигрантов в Европу.

Только за прошлый месяц границы ЕС пересекло рекордное число нелегальных мигрантов – 107500 человек. В среду сербская полиция насчитала на границе более 3 тысяч человек.

Германия призвала своих европейских соседей разделить с ней бремя приема мигрантов.

На саммите обсуждаются также меры помощи балканским странам, через которые идет основной поток беженцев, а также пути борьбы с контрабандой людьми и укрепление внешних границ ЕС.