Снова в школу: три темы, о которых спорят больше всего

1 сентября начинается учебный год во многих странах.

Устройство школ, классов, как и учебные программы, могут сильно отличаться, однако некоторые споры общие для всех и о них вспоминают каждый год.

Вот о них мы и поговорим.

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× ШКОЛЬНАЯ ФОРМА × Удобство или средство подавления? Школьная форма существует с XVI столетия и школьники относятся к ней по-разному. Школьная форма - это не только удобная одежда, которая позволяет быстро собираться в школу по утрам. За ней стоит сложная политическая реальность, разная в разных странах. Сторонники школьной формы говорят, что она способствует устранению социальных различий между детьми. Противники считают, напротив, что школьная форма подавляет индивидуальность и свободу самовыражения.

× УЧЕБНИКИ × Что лучше - планшеты или книги? Учебники уже давно являются неизменным атрибутом школьной жизни. Но в некоторых странах они уже многие годы сосуществуют с выдаваемыми на руки распечатанными учебными материалами. Цифровая революция, особенно в странах, где имеется свободный доступ к интернету, также положила предел владычеству учебника - теперь любые учебные материалы можно получить прямо в классе на планшет или ноутбук. И что теперь, забыть про учебники? Но многие считают, что они помогают структурировать нагрузку на учащихся и преподавателей. Для других, они безнадежно устарели и не могут соперничать с цифровым контентом.

× ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ × Что лучше - игры или уроки? Сколько дней в году длится школьный год и сколько часов - школьный день? По-разному в разных странах. Школьники в Китае учатся на 75 дней дольше, чем в Коста-Рике. В некоторых странах школьный день начинается очень рано, в других - длится очень долго. Целесообразность и масштабы домашних заданий - предмет постоянных споров среди психологов и педагогов во многих странах мира.

1. Школьная форма - удобство или орудие контроля?

Школьная форма была изобретена в Англии в XVI веке, ее ввели в употребление при короле Генрихе VIII. Школьники относятся к ней по-разному: некоторые любят носить серые брюки и блейзеры, других они раздражают.

Школьная форма - это не только удобная одежда, которая позволяет быстро собираться в школу по утрам. За ней стоит сложная политическая реальность, разная в разных странах.

Во Франции, например, школьная форма перестала быть обязательной с 60-х годов прошлого века.

Однако в государственных школах введен запрет на ношение тюрбанов, чадры и головных платков, относимых к категории "явных религиозных символов".

Предложение о введении единой школьной формы в Германии вызвало в 2006 году бурю возмущения из-за ассоциаций с эпохой нацизма.

Правообладатель иллюстрации GETTY Image caption Школьная форма в некоторых странах является средством распространения политической идеологии

В некоторых странах Латинской Америки, например, в Аргентине и Мексике, только частные школы имеют установленную форму одежды для учеников, что подчеркивает социальный статус.

С другой стороны, в большинстве стран Африки школьная форма является обязательной.

Например, в Гане правительство стало с 2013 года выдавать форму бесплатно. Так же обстоят дела и во многих азиатских странах, где школьная форма было введена еще в период колониализма.

Но в чем польза формы для учеников?

Сторонники говорят, что форма способствует стиранию социальных различий между детьми, укрепляет дисциплину, повышает посещаемость и вселяет в детей чувство гордости за свою школу.

Противники считают, напротив, что школьная форма подавляет индивидуальность и свободу самовыражения. Они полагают также, что форма сама по себе не в состоянии устранить социальные различия между детьми.

Другие считают форму еще одним способом сбора денег с родителей, особенно с бедных семей.

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Другиt считают, что форма укрепляет дисциплину, повышает посещаемость и вселяет в детей чувство гордости за свою школу

2. Учебники или компьютеры?

Помните тяжелый школьный портфель, набитый учебниками? Теперь положение меняется: во многих странах учебники заменяются раздаваемыми учебными материалами в виде анкет и таблиц.

Цифровая революция, особенно в странах, где имеется свободный доступ к интернету, также положила предел владычеству учебника - теперь любые учебные материалы можно получить прямо в классе на планшет или ноутбук.

Однако до сих пор ведутся споры о том, нужен ли современному ученику бумажный учебник.

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Споры о том, нужен ли современному ученику бумажный учебник, ведутся до сих пор

Возьмем британские школы, например. Долгие годы здесь предпочитали учебникам распечатанные учебные материалы, выдаваемые ученикам, после каждого урока.

Но в 2014 году правительство настояло на возвращении в школы учебников, ссылаясь на то, что британские школьники отстают по успеваемости от школьников в странах Дальнего Востока.

Однако в последнее время высокопоставленный советник правительства по вопросам образования заявил, что в ближайшие пять лет от учебников следует окончательно избавиться, так как цифровые ресурсы делают их устаревшими почти немедленно после публикации.

Исследование, проведенное Кембриджским университетом, указывает, что наиболее успешные в области школьного образования страны сохраняют учебники как основу для системы преподавания.

У Южной Кореи и Финляндии - самые высокие показатели распространения учебников: более 95% учащихся имеют по крайней мере один учебник.

Эти две страны занимают 5-е и 6-е места в международном рейтинге PISA, основанном на результатах тестирования 15-летних учащихся в различных странах.

ЮНЕСКО указывает на то, что в таких странах Африки как Центрально-Африканская республика или Камерун, один учебник приходится на 10-12 учеников.

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Долгие годы в Британии предпочитали учебникам распечатанные учебные материалы

Сторонники традиционных бумажных учебников указывают, что их использование экономит школам средства и сокращают нагрузку на учителей, которые просто следуют учебной программе и не должны постоянно размножать и раздавать учебные материалы.

Они также считают, что учебники являются единственной доступной формой учебных материалов в странах, где доступ к интернету ограничен или дорог.

Однако противники учебников указывают, что в бедных странах многие родители не могут позволить себе заплатить за учебник.

Учебники издаются массовыми тиражами и не позволяют проводить в классе дифференцированное обучение учащихся с различным уровнем подготовки.

Кроме того, говорят критики, учебники не в состоянии конкурировать с планшетами в актуальности и в том, как современные дети усваивают информацию.

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Кто не помнит тяжелый школьный рюкзак с учебниками и принадлежностями для занятий спортом

3. Каникулы - как долго? И нужно ли задание на лето?

Продолжительность учебного года сильно отличается от страны к стране - в некоторых она может быть на 75 дней длинней, чем в других.

Учебный год в Китае, например, один из самых долгих в мире - 260 дней. Японские школьники учатся 243 дня, корейские - 220 дней.

Израиль, Германия, Россия и Зимбабве имеют учебный год по 210 дней, а вот в Коста-Рике, Боливии и Южной Африке школьники учатся всего 180 дней или еще меньше.

Франция также известна своими долгими каникулами, но при этом школьный день длится во французских госшколах очень долго - до восьми часов.

Правообладатель иллюстрации GETTY Image caption Статистика свидетельствует, что связи между положением страны в рейтинге PISA и продолжительностью школьного дня нет

Но спорят и о том, какова оптимальная продолжительность школьного дня.

Статистика свидетельствует, что связи между положением страны в рейтинге PISA и продолжительностью школьного дня нет.

В Финляндии, которая признана одним из лидеров в сфере образования, продолжительность школьного дня на 30% короче, чем во Франции.

Школьникам в разных странах также приходится начинать день в школе в самое разное время - в Бразилии или в Кении - в 7 утра, а в Австралии - только в 9.30.

Правообладатель иллюстрации GETTY Image caption Во многих странах Дальнего Востока их дети тратят на домашние задания в четыре раза больше времени

Массу споров вызывают и размеры школьных домашних заданий. Особенно жарко спорят о том, стоит ли вообще заставлять школьников тратить время на домашние задания, или лучше позволить им больше отдыхать и играть.

Недавнее исследование, проведенное учеными университета Брауна в США, свидетельствует, что школьники младших классов практически во всех странах мира слишком сильно загружены домашними заданиями.

Педагоги считают, что каждый год, проведенный в школе, должен приводить к увеличению времени, потраченного на домашние задания, на 10 минут - если в третьем классе это 30 минут, то в шестом будет уже час.

Родители во многих странах Восточной Европы или Дальнего Востока с этим не согласны - их дети проводят за работой дома в четыре раза больше времени.

Другие порадуются такому выводу - психологи считают, что домашние задания не способствуют миру в семье, когда родители не способны помочь детям.