"Ледяной занавес" в Беринговом проливе разделяет семьи

В Беринговом проливе на расстоянии чуть меньше четырех километров друг от друга расположены два острова, один из которых - российский, а другой - американский. На российском острове остались лишь пограничные наблюдательные посты, на американском же живет эскимосская община. После окончания "Холодной войны" они надеялись восстановить регулярные контакты со своими родственниками на российской стороне, однако сейчас таких возможностей становится все меньше.

Фрэнсис Озенна показывает мне фотографию своей 19-летней дочери Ребекки: "Видите, какая она светлая. Это с русской стороны. От моего прадедушки. Красивая, да?"

Озенна – лидер эскимосской общины острова Крузенштерна (Малый Диомед), который находится на западной границе США. Ее маленький дом находится на крутом холме. Из окон виден небольшой пролив, отделяющий Америку от России, и, примерно в четырех километрах, российский остров Большой Диомед (остров Ратманова).

"Мы знаем, что у нас там есть родственники, - говорит она. - Старшие поколения умирают, а мы ничего друг о друге не знаем. Мы забываем свой язык. Мы говорим по-английски, а они по-русски. Это не наша вина. И не их. Но это просто ужасно".

Жители района Берингова пролива считают себя одним народом, и граница им очень мешает. Она впервые была проведена в 1867 году, когда Америка купила Аляску у нуждавшейся в деньгах России. Но тогда никто этого не заметил. Семьи жили на обоих островах, все время ездили друг к другу, до тех пор, пока в 1948 году границу неожиданно не закрыли. Советские военные обосновались на Большом Диомеде (он же остров Ратманова), а гражданское население насильно переселили в Сибирь.

"Если бы могли добиться начала процесса воссоединения, нам бы стало гораздо легче на душе, – говорит Фрэнсис Озенна, - Но я думаю, что это не получится".

У всех 80 человек, живущих на этом отдаленном острове, где-то в России есть родственники. Четверть века назад, когда распадался Советский Союз, у них появилась надежда на то, что они снова встретятся. Роберт Сулук, еще один лидер общины на Малом Диомеде, участвовал экспедиции по Чукотке, в ходе которой он и другие искали своих родственников.

"Мы шли на лыжах по 40-45 километров в день и посетили 16 деревень", - вспоминает он. - Я нашел родственников со стороны матери в трех деревнях, и ее любимую двоюродную сестру Люду. Это было прекрасно. Я снова был со своей семьей".

Его небольшой домик врос в склон холма, он расположен чуть ниже дома Фрэнсис Озенны. Здесь нет ни дорог, ни машин. Серые дощатые строения соединены дорожками и ступеньками.

На стене развешаны семейные фотографии. В середине – фотография матери, умершей в январе, а рядом портрет другого двоюродного брата матери с российской стороны, Тулупы. У него длинные непослушные волосы, пристальный, сверлящий взгляд.

У Роберта есть учебник русского языка, а среди его курток и ружей – военная фуражка, подаренная советским солдатом. На нескольких фотографиях он запечатлён в рядах элитного армейского подразделения "Эскимосских скаутов".

На Аляске, в отличие от Канады и Гренландии, термин "эскимос" считается корректным. Роберт, теперь отставной военный, среди прочего следит и за тем, не совершается ли на соседней российской территории каких-то враждебных действий.

"Мы видим там их корабли. И вертолеты. На северной стороне российского острова находится военная база, и когда мы охотимся на лодке и оказываемся слишком близко к острову, они либо делают предупредительные выстрелы, либо кричат, чтобы мы возвращались", - говорит Сулук.

Многие годы у жителей острова не угасала надежда на то, что более близкие отношения между Россией и Западом приведут к ослаблению контроля на границе. Однако они были разрушены, кода начался украинский кризис и укрепление военных позиций России.

