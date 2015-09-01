Суд в Баку дал журналистке Исмаиловой семь с половиной лет тюрьмы

Правообладатель иллюстрации Azadliq Radiosu RFE RL Image caption Хадиджа Исмаилова расследовала коррупцию в высших эшелонах власти в Азербайджане

Суд в Баку приговорил журналистку Хадиджу Исмаилову к семи с половиной годам заключения.

Она была признана виновной в клевете, уклонении от уплаты налогов, незаконной предпринимательской деятельности и злоупотреблении властью.

Сама журналистка настаивала на том, что выдвинутые против нее обвинения безосновательны.

В понедельник она выступила на процессе с последним словом, в котором говорила о многочисленных нарушениях закона, допущенных властями Азербайджана в ходе расследования и судебного процесса.

Правозащитники связывают дело против Исмаиловой с ее журналистской деятельностью - в частности, с публикациями о семейном бизнесепрезидента Азербайджана Ильхама Алиева.

Гособвинение просило для Исмаиловой лишения свободы на срок девять лет.

В своем последнем слове журналистка заявила, что репрессивной машине в Азербайджане скоро придет конец.

"Это случится в результате падения цен на нефть, но еще одной причиной этого станем мы", - сказала Исмаилова, известная своими расследованиями коррупции в высших эшелонах власти в Азербайджане.

Кампания по дискредитации

Приговор Хадидже Исмаиловой уже осудили международные правозащитные организации.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption В своем последнем слове Хадиджа Исмаилова заявила, что репрессивной машине в Азербайджане скоро придет конец

В заявлении, распространенном Human Rights Watch, говорится, что журналистка подверглась "политически мотивированному преследованию, судебному процессу с нарушениями, а также кампании по дискредитации".

Азербайджанским властям следует немедленно освободить Исмаилову, считают в HRW.

"Возмутительный приговор Хадидже Исмаиловой показывает стремление азербайджанских властей пренебречь законом ради мести своим критикам. Обвинения в ее адрес и приговор должны быть немедленно отменены", - говорится в заявлении исполнительного директора Human Rights Watch Кеннета Рота.

Хадиджу Исмаилову, сотрудничавшую с "Радио Свобода", арестовали 5 декабря 2014 года. Всего она провела под стражей более восьми месяцев.

В мае она была награждена премией имени Барбары Голдсмит за свободу слова, ежегодно присуждаемой литературной организацией ПЕН-Клуб.

В середине августа суд в Баку приговорил правозащитницу Лейлу Юнус и ее супруга Арифа Юнуса, обвиненных в мошенничестве в крупном размере, к восьми с половиной и семи годам заключения. Правозащитные организации тогда также указывали на политическую подоплеку процесса.