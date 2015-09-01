Суд в Баку дал журналистке Исмаиловой семь с половиной лет тюрьмы
Суд в Баку приговорил журналистку Хадиджу Исмаилову к семи с половиной годам заключения.
Она была признана виновной в клевете, уклонении от уплаты налогов, незаконной предпринимательской деятельности и злоупотреблении властью.
Сама журналистка настаивала на том, что выдвинутые против нее обвинения безосновательны.
В понедельник она выступила на процессе с последним словом, в котором говорила о многочисленных нарушениях закона, допущенных властями Азербайджана в ходе расследования и судебного процесса.
Правозащитники связывают дело против Исмаиловой с ее журналистской деятельностью - в частности, с публикациями о семейном бизнесепрезидента Азербайджана Ильхама Алиева.
Гособвинение просило для Исмаиловой лишения свободы на срок девять лет.
В своем последнем слове журналистка заявила, что репрессивной машине в Азербайджане скоро придет конец.
"Это случится в результате падения цен на нефть, но еще одной причиной этого станем мы", - сказала Исмаилова, известная своими расследованиями коррупции в высших эшелонах власти в Азербайджане.
Кампания по дискредитации
Приговор Хадидже Исмаиловой уже осудили международные правозащитные организации.
В заявлении, распространенном Human Rights Watch, говорится, что журналистка подверглась "политически мотивированному преследованию, судебному процессу с нарушениями, а также кампании по дискредитации".
Азербайджанским властям следует немедленно освободить Исмаилову, считают в HRW.
"Возмутительный приговор Хадидже Исмаиловой показывает стремление азербайджанских властей пренебречь законом ради мести своим критикам. Обвинения в ее адрес и приговор должны быть немедленно отменены", - говорится в заявлении исполнительного директора Human Rights Watch Кеннета Рота.
Хадиджу Исмаилову, сотрудничавшую с "Радио Свобода", арестовали 5 декабря 2014 года. Всего она провела под стражей более восьми месяцев.
В мае она была награждена премией имени Барбары Голдсмит за свободу слова, ежегодно присуждаемой литературной организацией ПЕН-Клуб.
В середине августа суд в Баку приговорил правозащитницу Лейлу Юнус и ее супруга Арифа Юнуса, обвиненных в мошенничестве в крупном размере, к восьми с половиной и семи годам заключения. Правозащитные организации тогда также указывали на политическую подоплеку процесса.