СМИ и соцсети Китая о Путине и России: похвалы и критика

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Владимир Путин прибыл в Пекин за день до торжеств в честь 70-летия окончания Второй мировой войны

Китайские СМИ уделили немало внимания приезду российского президента Владимира Путина на грандиозный парад в Пекине 3 сентября, посвященный 70-летию окончания Второй мировой войны.

Газеты отмечают укрепление связей между двумя странами как результат того, что "в современной истории двух государств много схожих моментов, включая и изоляцию, в которой оказались Москва и Пекин из-за действий западных стран". Сообщается и о перспективах дальнейшего сотрудничества: Владимир Путин и Си Цзиньпин собираются подписать в ходе государственного визита российского лидера около 30 стратегических документов.

Китай рассматривает укрепление связей с Россией как дополнительное преимущество в том, что в Пекине называют "сопротивлением союзу между США и Японией". Вместе с тем подчеркивается зависимость России от будущего китайско-российских отношений из-за санкций Запада.

Большинству китайцев Путин нравится, но национальные СМИ задаются вопросом, выгодны ли для Пекина очередные экономические соглашения с Москвой, если существующие двусторонние проекты продвигаются ни шатко ни валко.

"Сильный удар Путина по Абэ"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Пекине настороженно наблюдают за развитием отношений между Японией и США

До отъезда в Пекин Владимир Путин заявил в интервью агентству Синьхуа, что взаимная поддержка народов Китая и России во времена Второй мировой войны служит "прочной основой для современных отношений между двумя странами". Эти слова были встречены в Пекине с одобрением.

Российский лидер также сказал, что обе страны "едины в стремлении и далее решительно отстаивать историческую правду" о Второй мировой войне. В интервью, которое опубликовали все ведущие китайские СМИ, Путин подверг критике "определенные страны", которые, по его словам, пытаются фальсифицировать историю и допускают провокационное попрание решений Нюрнбергского и Токийского трибуналов.

Хотя президент России не указал, какие именно страны он имеет при этом в виду, китайская газета Global Times истолковала это как "сильный удар Путина по Абэ". В публикации издания говорится, что "Россия и Китай придерживаются похожих взглядов в отношении причин Второй мировой войны, а также оценивают с тех же позиций разрушительное и безответственное пренебрежение угрозой возрождения нацизма и милитаризма".

"Взоры Москвы будут обращены на Восток"

Ведущие китайские СМИ уже давно характеризуют отношения двух стран как "прагматические и рациональные".

Однако, как они подчеркивают в последнее время, "жесткое противостояние России и Запада" привело к тому, что Восток стал стратегическим направлением для Москвы".

В мае 2014 года в газете Oriental Daily, выходящей в Гонконге, было сказано: "На фоне шквала санкций, которые обрушили на Россию США и Европа, многочисленные соглашения между Китаем и Россией стали для Москвы спасительной помощью".

Вместе с тем, авторы статьи добавляют: "Китай надеется, что Россия в свою очередь окажет помощь в решении проблем в регионе Восточно-Китайского моря, дав отпор союзу между США и Японией".

В последние месяцы газеты особенно упирали на зависимость Путина от Китая. В публикации газеты Oriental Daily от 11 мая нынешнего года говорилось о том, что "Си Цзиньпин протянул Путину руку в самый тяжелый для него момент", имея в виду конфликт на востоке Украины.

На страницах известной своими левыми взглядами гонконгской газеты Wen Wei Po 28 августа было сказано, что "Судя по западным санкциям против России, взоры Москвы будут теперь обращены только на Восток, где она может искать поддержки у Китая".

"Проблемы и сомнения"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В 2014 году в Шанхае лидеры России и Китая подписали многомиллиардное соглашение о поставках природного газа

Однако не все в китайско-российских отношениях освещается в розовых тонах. Китайские СМИ не хотят, судя по всему, подчеркивать, что и Пекин зависит от России, когда речь заходит о двусторонней торговле.

Global Times писала еще год тому назад о "проблемах и сомнениях…, сопутствующих сотрудничеству Китая и России в сфере добычи и доставки природного газа".

И эти опасения, похоже, никуда не делись. Популярный сайт The Paper сообщил 2 августа, что "сотрудничество между Китаем и Россией в газовом секторе не развивается так быстро, как этого ожидали за пределами двух стран".

Однако тут же авторы уточняют: "Общую линию на китайско-российское сотрудничество в сфере энергетики не повернуть вспять…"

Как ожидается, в ходе нынешнего визита Путина будет подписано около 30 соглашений. Однако шанхайский портал Guancha не преминул процитировать слова помощника президента Юрия Ушакова о том, что соглашение о "Силе Сибири – 2" "вряд ли подпишут".

"Провальные отношения?"

В целом, к Путину в Китае относятся хорошо. На сайте микроблогов Weibo (китайский аналог "Твиттера") у Путина даже есть фан-клуб, куда входят более 45 тысяч человек и который называет своей целью "укрепление китайско-российской дружбы".

Тут можно найти многочисленные фотографии лидера России, сделанные во время официальных визитов, а также на досуге в стиле мачо. Здесь же фигурируют снимки председателя Мао времен его визитов в бывший СССР, а также цитаты марксистской теории.

Тем не менее, если речь идет не о руководстве России, а о стране в целом, мнения китайцев, как пишут китайские СМИ, разделились. Особенно когда речь идет о выполнении россиянами взятых на себя обязательств по принятым энергетическим проектам, например.

Это было особенно заметно в материале журналиста Global Times, который побывал на российско-китайской границе 23 августа. Репортер собирался написать о строительстве железнодорожного моста через Амур Нижнеленинское – Тунцзян. Предполагалось, что этот объект даст толчок развитию торговли и туризма в обоих направлениях. По словам корреспондента китайской газеты, на российской стороне не было никаких следов строительства в то время как на китайской уже завершили 60% запланированных работ.

Судя по снимкам, российский КПП охраняет что-то, напоминающее "чучело". Китайские пользователи соцсетей в своих комментариях жаловались на лень "полярных медведей". Нетрудно догадаться, кого они имели при этом в виду.