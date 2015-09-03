Российские БТРы для Башара Асада
Недавнее появление в Сирии новенькой российской бронетехники - бронемашин, которые до того еще ни разу не поставлялись этому союзнику Москвы, - заставляет предположить, что в ситуации, когда режим Асада переживает тяжелые времена, Москва намерена восстановить здесь военный баланс.
20 августа в Босфоре был замечен тяжело нагруженный российский десантный корабль класса "Тапир" ("Alligator" по классификации НАТО) "Николай Фильченков".
Эксперты, проанализировавшие полученные снимки корабля, говорят, что на его борту находились грузовики и бронетехника. Считается, что корабль направлялся в Сирию. Вскоре после этого сирийская армия опубликовала видео, на котором были засняты в действии на вид совершенно новые бронетранспортеры БТР-82А.
Подобные бронемашины ранее никогда не поставлялись в Сирию. Окраска БТРов внешне походила на ту, которая используется в российской армии. Это позволяет предположить, что машины были взяты непосредственно из российских армейских запасов.
На других снимках можно увидеть российский бронеавтомобиль "Тигр" , который также ранее в Сирию не экспортировался. К подобным материалам необходимо относиться с осторожностью. Однако эксперт Международного института стратегических исследований в Лондоне Джозеф Дэмпси говорит, что эти кадры, если они подлинные, являются серьезным свидетельством того, что машины БТР-82а и "Тигр" находятся в Сирии.
Союзник Асада
Поставки подобных вооружений вызывают самые разные вопросы. Почему Россия поставляет сирийцам новые, ранее не поставлявшиеся образцы военной техники? Они могли бы поставлять и более старые образцы, например, БМП, с которыми сирийские военные хорошо знакомы. (В 2013-14 годах Сирия получила небольшое количество БТР-80. Однако БТР-82а – более современная машина, с другой башней и системой вооружения.)
Что это - первая такая поставка, за которой последуют новые? И кто на самом деле управляет новыми системами?
Россия – одна из немногих стран-союзников сирийского президента. Она давно уже является крупным поставщиком вооружений в Сирию, а в нынешней сложной для Дамаска ситуации она предоставила Сирии столь нужную ей дипломатическую поддержку.
Россия сыграла важную роль в достижении соглашения 2013 года, согласно которому режим Асада отказывался от химического оружия. В сирийском Тартусе многие годы действует небольшая российская военно-морская база.
Эта база представляет собой форпост России в средиземноморском регионе, где влияние Москвы было наиболее сильным в 70-е годы прошлого века, в разгар холодной войны.
Однако сирийский кризис встревожил Москву. Она не меньше Запада обеспокоена военными успехами религиозных радикалов экстремистской группировки "Исламское государство".
Россия, в отличие от западных правительств, без всякого энтузиазма встретила события "арабской весны". Оглядываясь на произошедшее и учитывая, что надежды на демократическое развитие региона провалились, упрямый российский прагматизм выглядит более реалистичным подходом, нежели западная дипломатия.
Сирийский кризис стал для России и новой возможностью. Ее тесные связи с Башаром Асадом сделали Москву ключевым игроком в регионе. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров настойчиво продвигал российскую позицию, заключавшуюся в том, что уход Асада не может быть условием сделки о мирном урегулировании в Сирии.
Подобные условия, по его словам, совершенно нереалистичны и контрпродуктивны. Россия утверждает, что работает над созданием того, что она называет "широким антитеррористическим фронтом" , противостоящим "Исламскому государству".
Но важнейшим для России остается выживание режима Башара Асада, независимо то от того, какой в более долгосрочной перспективе будет судьба самого сирийского президента.
Роль России
В последние недели российская дипломатическая активность вокруг Сирии привлекала большое внимание. Примером этой активности являются переговоры с членами руководства Саудовской Аравии и Ирана.
Для самого Башара Асада, тем временем, ситуация в последние недели лишь ухудшалась. Его противник продолжает все ближе подходить к самому сердцу земли алавитов – прибрежным средиземноморским районам Сирии, к Латакии и Тартусу.
На фоне этой неопределенности в воздухе витают самые разные слухи о роли России. Москва отвергла недавние сообщения о поставках Сирии современных боевых самолетов.
Некоторые израильские эксперты утверждают, что Россия готовится использовать свою авиацию против "Исламского государства" и даже может рассматривать более активную роль в наземных операциях, если ситуация для Башара Асада не улучшится.
Пока что все это не более чем спекуляции. Россия отвергает любые сообщения о том, что ее авиация находится в Сирии и готовится к нанесению ударов по ИГ.
Один из экспертов, представитель российской оборонной промышленности Руслан Пухов, считает, что сирийскому режиму сейчас необходимы боеприпасы, легкие вооружения, системы связи и беспилотники.
Однако история с "Николаем Фильченко" может быть сигналом о том, что, если будет нужно, Россия готова действовать и более решительно.