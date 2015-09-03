Недовольные фермеры пригнали в Париж 1300 тракторов

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Прознав о готовящейся акции, многие парижане не пошли на работу в четверг. Другим пришлось добираться до офиса пешком

Сотни французский фермеров вывели более 1300 тракторов на улицы в центре Парижа в знак протеста против падения своих доходов, требуя от правительства вмешаться в ситуацию.

Снижение цен на молоко и мясо в Европе и мире чувствительно ударило по французскому агросектору.

Французские фермеры сталкиваются с жесткой ценовой позицией конкурирующих между собой розничных сетей, а также страдают от российского эмбарго на импорт продовольствия из ЕС.

Протестующие фермеры ставят перед собой задачу оказать максимальный нажим на левоцентристское правительство президента Франсуа Олланда. Полтора месяца назад правительство уже пошло на списание долгов агросектора в размере 600 млн евро, но фермеры считают этим меры недостаточными.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Фермеры утверждают, что без помощи провительства их ждет неизбежный крах

Сейчас фермеры требуют нового вмешательства правительства, утверждая, что французский агросектор находится на грани краха.

Image caption Тракторы, украшенные воинственными лозунгами, появились на столичных улицах, заблокировав некоторые из них

Фермерские тракторы со всех уголков страны, украшенные надписями "хватит бюрократии" с утра в четверг начали заполонять магистрали в центре французской столицы.

Многие парижане, предупрежденные о демонстрации, не пошли на работу в этот день.

Image caption Среди фермеров во Франции растет число суицидов, утверждают участники акций протеста

Фермер Максим Пиложе заявил в беседе с репортерами, что не может свести концы с концами в условиях, когда его издержки на производство молока превышают закупочные цены, диктуемые крупными магазинами.

Производители молока оказались в особенно сложном положении из-за перепроизводства этого продукта на мировых рынках. По словам специалистов, они также страдают от изменений во вкусах потребителей в Европе и от снижения спроса в Китае.

Image caption Многие парижане с сочувствием отнеслись к протестам фермеров

Производители свинины сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны огромных свиноводческих комплексов в Дании и Германии, где затраты на производство значительно ниже, чем во Франции.

Как передает корреспондент Би-би-си, французский агросектор переживает экзистенциальный кризис, впервые столкнувшись с необходимостью существовать в рамках глобального рынка без протекции со стороны правительства.

Летом этого года французские фермеры провели целую серию акций протеста против снижения своих доходов, завалив навозом улицы некоторых городов, перекрывая улицы и площади, а также доступ к популярному среди туристов замку Мон-сен-Мишель на севере страны.