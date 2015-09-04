Польша, Венгрия, Чехия и Словакия - против идеи квот по приему мигрантов

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Беженцы идут пешком из Будапешта к австрийской границе

Премьер-министры Чехии, Венгрии, Польши и Словакии в совместном заявлении отвергли идею ввести систему квот по приему мигрантов 28 государствами ЕС. В Европу уже прибыли более 330 тысяч человек в этом году.

Четыре лидера заявили, что блок должен в разрешении кризиса руководствоваться подходом "сохранения добровольного характера мер солидарности внутри ЕС". Они заявили, что введение обязательных и постоянно действующих квот являются неприемлемыми.

Германия, как ожидается, примет 800 тысяч мигрантов только в этом году. Берлин оказывает давление и на других членов ЕС с тем, чтобы они более активно участвовали в приеме беженцев.

Между тем, в парламент Венгрии внесен законопроект об экстренных мерах по противодействию миграции. Документ является ответом на миграционный кризис в стране, куда хлынул поток беженцев.

Новые меры включают трехлетние сроки лишения свободы для людей, которые перебираются через забор из колючей проволоки, возведенный на границе с Сербией. Такая же ответственность установлена для людей, которые будут выходить за пределы транзитной зоны (в этой зоне мигранты должны будут находиться, пока рассматривается их заявление на получение статуса беженца).

Министры иностранных дел Чехии и Словакии заявили о том, что они готовы предоставить "железнодорожный коридор" для сирийских граждан, направляющихся из Венгрии в Германию.

В Западную Европу!

Власти Венгрии запретили мигрантам сесть на поезда до Австрии и Германии. После этого сотни расстроенных мигрантов заявили, что они доберутся до австрийской границы пешком, сообщает Ассошиэйтед пресс.

Расстояние от Будапешта до Австрии составляет 171 километр. Большие группы мигрантов, идущих через город, тянутся более чем на полкилометра.

Люди хотят добраться до Австрии и Германии, поскольку там у них больше шансов получить убежище, чем в Венгрии, которая испытывает экономические трудности. Тем не менее, согласно дублинскому соглашению, заявление о получении статуса беженца должно подаваться в стране въезда в ЕС. То есть граждане, попавшие в ЕС через сербско-венгерскую границу, должны остаться в Венгрии и просить об убежище там.

В пятницу премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания готова принять еще тысячи беженцев из Сирии, поскольку Британия несет "моральную ответственность" перед теми, кто остался без дома в результате сирийского конфликта. При этом он подчеркнул, что беженцев будут принимать исключительно из лагерей ООН, расположенных близ границы Сирии. Таким образом, решение британского премьера не коснется мигрантов, уже попавших в Европу.

По данным ООН, речь идет о том, что Британия примет на 4 тысячи больше человек, чем планировалось.