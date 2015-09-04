Тяжелый путь беженцев в Европу: 10 фотографий

Шокирующие снимки утонувшего сирийского мальчика, тело которого нашли на берегу в турецком Бодруме, стали одним из страшных символов нынешнего кризиса, вызванного небывалым притоком мигрантов в Европу.

В то же время за последние годы было сделано множество других снимков, повествующих о том, как опасно бывает нелегальное путешествие в Европу и как порой принимают тех, кто все же преодолел все трудности и смог попасть в Старый Свет.

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1. Фотограф агентства Рейтер Хуан Медина снял момент, когда в 2004 году группа беженцев из африканских стран, расположенных южнее Сахары, попыталась на лодках добраться до Канарских островов. Когда испанская береговая охрана приблизилась к лодке, та перевернулась, девять человек утонули. Медина снял спасение двух беженцев из Мали – Исы и Ибрагима. Фотография получила в 2005 году премию World Press Photo.

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2. Канарские острова и два года спустя оставались одних из главных пунктов назначения для беженцев из Африки. Как правило, они совершают опасное путешествие протяженностью в тысячу километров по Атлантическому океану, отправляясь из Мавритании или Сенегала. В результате столь длительного пребывания в море многие приплывают к Канарам, страдая от голода и обезвоживания.

На этой фотографии туристы на пляже в Тенерифе пытаются помочь мальчику, прибывшему из Африки. Фотограф Артуро Родигес получил за снимок награду World Press Photo в 2007 году.

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3. Магнитом желающих попасть в Европу притягивают два крошечных испанских анклава в Марокко - Мелилья и Сеута. Здесь Африку от европейского государства отделяет лишь проволочный забор. На снимке, сделанном фотографом Хосе Палазоном, работавшим в группе по защите прав мигрантов Pro.De, в Мелилье один из игроков в гольф наблюдает за тем, как мигранты пытаются перебраться через забор. Рядом полицейский по лестнице поднимается к ним наверх. Фотограф называет этот момент символическим.

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4. Фотограф Джон Стенмейер встретил в Джибути группу мигрантов, которые на берегу Аденского залива пытались поймать слабый сигнал мобильной связи. Мигранты покупают сим-карты для мобильных телефонов на черных рынках Сомали в целях экономии средств. "Это универсальный символ общения для всех нас, - говорит фотограф. – Человечество постоянно находится на перекрестках и задается вопросами: куда мы направляемся, что значит быть человеком?" Стенмейер в 2014 году получил за этот снимок награду World Press Photo.

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5. Чтобы добраться до Средиземного моря, большинству мигрантов приходится совершать изнурительные наземные путешествия. Эта пыльная местность на сирийско-турецкой границе обычно заполнена семьями с рыдающими детьми, что неоднократно видел фотограф агентства Рейтер Мурад Сезер. Но однажды он прибыл сюда и не увидел вообще ни одного человека. Только детская кровать. "Это был какой-то символ безнадежности. Если бы у этих людей оставалась хоть какая-то надежда, они бы, вероятно, не оставили здесь эту кровать", - сказал позже фотограф.

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6. Эта фотография была сделана в 2014 году Массимо Сестини с борта вертолета итальянской береговой охраны. Но на самом деле это практически идентичное повторение снимка, сделанного годом ранее при подобных обстоятельствах. На фото беженцы из Ливии пытаются доплыть на небольшом судне до Италии - несколько сот человек, которые смотрят вверх в надежде на помощь. Фотография получила приз World Press Photo ранее в 2015 году.

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7. В апреле этого года деревянное судно с беженцами из Сирии и Эритреи разбилось о рифы у берегов греческого острова Родос. Сержант греческой армии Антонис Делигиоргис, отдыхавший в этот момент на набережной, прыгнул в воду и спас 20 человек из 93-х находившихся на борту судна. Одна из спасенных была беременна и вскоре родила ребенка, которого пообещала назвать в честь своего спасителя.

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8. Сириец Лаит Маджид, обнимающий свою дочь и сына, мог погибнуть, добираясь из Турции на греческий остров Кос: надувная лодка, в которой они плыли, чуть не затонула. "Лицо отца двоих детей на этой фотографии выражает всю боль сирийского народа", - написала одна из читательниц журнала New York Times @MaryFitzger. Немецкий фотограф Дэниэл Эттер говорит, что возможность показать миру такие моменты и этих людей – это именно то, из-за чего он занимается своим делом.

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9. Когда Македония в августе объявила чрезвычайное положение в связи с наплывом мигрантов и закрыла границу, несколько тысяч беженцев вынуждены были провести ночь на нейтральной территории. Фотограф Дарко Войнович сделал этот снимок отца, держащего на руках ребенка, на следующее утро они попытались прорваться через границу, но полицейские применили шумовые гранаты и стали прогонять их дубинками.

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10. Эта фотография разлетелась по интернету неделю назад. На ней палестинский беженец Абдул Халим Аттар, торгующий ручками в столице Ливана, чтобы хоть как-то прокормить свою семью. Житель Исландии Гиссур Симонарсон разместил этот снимок в "Твиттере". И в интернете начался сбор средств для семьи Аттара, в фонде, как сообщается, уже более 180 тыс. долларов. Цель Аттара - создать образовательный фонд для сирийских детей и вернуться домой, когда это будет возможно.