Атаки в Таджикистане как свидетельство глубокого раскола

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Сотрудники милиции перекрывают улицу в Душанбе, где произошло одно из двух нападений

Объявление властей о том, что за нападениями в пятницу в Душанбе и его пригородах стоит недовольный чем-то замминистра обороны, вызвали у многих стране шок.

В результате атак вооруженной группировки во главе с генералом Абдулхалимом Назарзода на отдел внутренних дел города Вахдата и на центральный аппарат министерства обороны в столице было убито 9 сотрудников милиции. Операция по поимке генерала и его сторонников, которым удалось скрыться, продолжается в Ромитском ущелье в 50 км к востоку от Душанбе.

Почему высокопоставленный военный чин вдруг напал на своих коллег, захватил оружие и скрывается сейчас в горах вместе со своими сторонниками?

Важно отметить, что правительство Таджикистана не предоставило подробной информации о случившемся, и проанализировать ситуацию не так просто.

Абдулхалим Мирзо Назарзода в годы гражданской войны 1990-х годов был полевым командиром и воевал с правительственными войсками на стороне Объединенной таджикской оппозиции (ОТО).

После заключения в 1997 году мирного соглашения, он стал командиром армии Таджикистана. Другие члены ОТО, которым полагалась почти треть руководящих постов, заняли места в кабинете. Однако процесс интеграции бывших оппонентов во властные структуры был весьма сложным.

Оппонентов все меньше

По словам Эдварда Лемона, исследователя Таджикистана из британского Университета Эксетера, президент Эмомали Рахмон постепенно оттеснил бывших противников на второстепенные роли и укрепил свои позиции по всей стране. Недовольство, вызванное таким нарушением условий перемирия, время от времени прорывалось на поверхность в виде столкновений.

В 2008 году попытка арестовать бывшего полевого командира Мирзохуджу Ахмадова привела к тому, что в засаду попал и был убит командир ОМОН МВД Таджикистана Олег Захарченко.

Правообладатель иллюстрации RIA Image caption На парламентских выборах в марте 2015 года партия президента Таджикистана Эмомали Рахмона одержала очередную победу

Тем не менее, позже Мирзохуджа Ахмадов оказал поддержку силам правительства в операциях против других бывших полевых командиров, а сам остался на свободе. По крайней мере, до поры до времени.

Когда влиятельный командир Мулло Абдулло, о котором ничего не было слышно в течение почти десятка лет, вернулся в Таджикистан в 2009 году, власти начали спецоперацию по его поимке, причем действия эти назывались кампанией против наркотрафика.

В ходе этой операции был убит Мирзо Зиеев, бывший глава МЧС Таджикистана и один из лидеров ОТО. Мулло Абдулло был также убит, но в 2011 году.

Уход со сцены ряда видных представителей ОТО сопровождался усилением власти президента Рахмона, который становился все решительнее в обращении с бывшими полевыми командирами, имевшими сторонников, а значит, представлявшими потенциальную угрозу властям.

В последнее время правительство Таджикистана вело жесткую политику в отношении Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), которая была основным ядром Объединенной таджикской оппозиции в годы гражданской войны. Лидер этой единственной в Центральной Азии исламской партии был вынужден покинуть страну, а сама она фактически запрещена.

Четкий сигнал властей

По мнению некоторых обозревателей, дело генерала Назарзода является еще одним примером усиления репрессий властей против любого инакомыслия.

Однако в последние годы Абдулхалим Назарзода не был близок к оппозиции. По словам таджикского аналитика Парвиза Муллоджанова, генерал сторонился политики и не представлял особой угрозы для президента.

Кроме того, подчеркивает аналитик, бывшие командиры уже не имеют былого влияния и не обладают особым влиянием на политической сцене.

Таким образом, мотивы, которые могли бы объяснить решение генерала взять в руки оружие и направить его против властных структур, найти сложно. Однако, к предположениям, что пятничные нападения как-то связаны с растущей угрозой исламского радикализма, нужно относиться с большой осторожностью.

"Несмотря на опасения властей Таджикистана об угрозе радикального ислама, на деле почти все недавние конфликты в стране связаны не с религией, а больше с выяснением отношений между местными политиками", - говорит британский исследователь Эдвард Лемон.

Какими бы ни были причины нападений, правительство явно старается действовать решительно.

В 2012 году, когда на востоке страны членами группы во главе с бывшим полевым командиром был убит генерал службы безопасности, правительство отправило туда сотни военнослужащих и боевую технику. Тогда, по официальным данным, в столкновениях погибли 30 повстанцев и 17 солдат.

На этот раз правительство, похоже, намерено действовать не менее жестко, чтобы еще раз продемонстрировать: любая сила, восставшая против правительства, будет уничтожена.