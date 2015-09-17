Старейшина Нобелевского комитета жалеет о премии Обаме

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Награждение Премией мира удивило даже самого Обаму, пишет Лундестад

Бывший секретарь Нобелевского комитета Гейр Лундестад заявил, что получивший в 2009 году Премию мира президент США Барак Обама не оправдал тех надежд, что на него возлагались.

В своей книге мемуаров Лундестад отмечает, что эта премия планировалась как стимул для будущих свершений президента Обамы в деле мира во всем мире.

Но принятое тогда Нобелевским комитетом решение, как отмечает он, вызвало не только волну критики со стороны тех, кто считал, что Обама еще ничего не успел сделать для получения столь высокой награды, но и удивило даже самого Обаму.

"Даже многие сторонники Обамы были удивлены и посчитали, что это какая-то ошибка", - пишет в книге экс-секретарь комитета.

И добавляет, что Обама даже не собирался ехать в Осло на церемонию награждения, а его администрация выясняла, нельзя ли избежать поездки на церемонию вручения премии в Осло. Оказалось, что такое происходило лишь в редких случаях - чаще всего, если премия присуждалась какому-нибудь диссиденту, которого не выпускали власти собственной страны.

Президент США Барак Обама стал лауреатом Нобелевской премии мира в 2009 году. Норвежский нобелевский комитет в Осло сообщил тогда, что премия вручена за его усилия по созданию мира без ядерного оружия и сотрудничество между людьми.

Другие казусы

Лундестад был влиятельным, но не принимавшим участие в голосовании по кандидатурам секретарем Нобелевского комитета с 1990 по 2015 год.

Как отмечает корреспондент Би-би-си, его книга – это редкий случай обсуждения принимаемых комитетом решений по кандидатурам лауреатов.

К примеру, Лундестад пишет, что в 2010 году Йонас Гар Стёре, тогдашний министр иностранных дел Норвегии, пытался отговорить комитет вручать Премию мира китайскому диссиденту Лю Сяобо, утверждая, что это навредит отношениям с Китаем. Нобелевский комитет тогда этот призыв проигнорировал.

Также экс-секретарь высказал критику в отношении назначения Турбьерна Ягланда главой комитета, хотя до этого он был премьер-министром Норвегии.

По мнению Лундестада, делать этого не стоило, поскольку Нобелевский комитет акцентирует внимание на своей абсолютной политической независимости.