Папа римский Франциск впервые приехал на Кубу
Папа римский Франциск впервые прибыл с визитом на Кубу, где проведет четыре дня, а затем отправится в США. Выступая в Гаване, он призвал президента США Барака Обаму и кубинского лидера Рауля Кастро продолжить нормализацию отношений между странами.
Франциску, первому понтифику из Латинской Америки, приписывают активное участие в восстановлении диалога между Вашингтоном и Гаваной.
"Вот уже несколько месяцев мы наблюдаем событие, которое наполняет нас надеждой: процесс нормализации отношений между двумя народами после стольких лет отчуждения", - сказал Франциск.
"Я призываю политических лидеров настойчиво идти по этому пути и раскрывать весь свой потенциал... в качестве примера примирения для всего мира", - добавил понтифик.
В приветственной речи Рауль Кастро поблагодарил главу католиков за его вклад в восстановление отношений Кубы с США и осудил действующее 53 года торговое эмбарго Вашингтона в отношении Кубы.
В четверг Ватикан выразил надежду на то, что визит папы поможет положить конец 53-летнему американскому эмбарго и приведет к расширению прав и свобод на острове.
В пятницу США объявили о смягчении ограничений, касавшихся поездок на Кубу и сотрудничества с кубинскими предпринимателями.
Пенсионер Диего Каррера рассказал Ассошиэйтед пресс, что визит папы стал "ветерком надежды, дующим над Кубой" благодаря роли, которую понтифик сыграл в восстановлении отношений с Соединенными Штатами.
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Корреспондент Би-би-си Уилл Грант, Гавана
Выходя из самолета под выкрики "Христос жив" и другие религиозные слоганы, папа был встречен Раулем Кастро. Последний сразу же поблагодарил понтифика за его инициативный вклад в проблемы изменения климата и бедности, а также за его посредничество в переговорах с Вашингтоном.
Папа сказал, что приехал на Кубу, чтобы "вдохновить и поддержать кубинский народ в их надеждах и заботах". И хотя в своей приветственной речи он не избегал слова "свобода", понтифик все же вряд ли станет публично ставить кубинскому правительству в упрек ситуацию с правами человека - вместо этого он, скорее всего, выберет более прагматичный подход.
Франциск - первый латиноамериканский папа, поэтому, вероятно, кубинский народ встретит его по-особому, ведь многие на острове помнят времена, когда приверженность атеизму была ключевой частью конституции.
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В кубинских городах, которые посетит Франциск, провели ремонт зданий специально к его визиту. В Гаване заново вымостили улицы, провели реставрационные работы в кафедральном соборе и отремонтировали терминал аэропорта.
В Гавану также прибыла президент Аргентины, соотечественница понтифика, Кристина Фернандес де Киршнер, которая посетит мессу на Площади Революции. Специально для выступления папы на площади установили алтарь.
Снова молиться
В мае по завершении аудиенции у папы римского Франциска в Ватикане Рауль Кастро сказал, что он подумывает о том, чтобы опять начать молиться Богу.
"Я вновь начну молиться и вернусь в лоно церкви, если папа продолжит свою службу с таким же рвением", - сказал Кастро.
Рауль Кастро, также, как и его родной брат Фидель, в детстве был крещен в католической вере, однако после революции на Кубе начались гонения на церковь.
Власти Кубы говорят, что около тысячи местных и иностранных журналистов будут освещать визит папы на остров.
Франциск также впервые отправится в США.
В 1998 году папа Иоанн Павел II стал первым понтификом, который посетил остров, сказав запомнившиеся многим слова: "Пусть Куба... откроется миру, и пусть мир откроется Кубе".
Из 11,5 млн кубинцев католиками себя считают почти семь миллионов.