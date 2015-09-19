Папа римский Франциск впервые приехал на Кубу

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption После аудиенции в Ватикане Рауль Кастро говорил, что подумывает вновь начать молиться

Папа римский Франциск впервые прибыл с визитом на Кубу, где проведет четыре дня, а затем отправится в США. Выступая в Гаване, он призвал президента США Барака Обаму и кубинского лидера Рауля Кастро продолжить нормализацию отношений между странами.

Франциску, первому понтифику из Латинской Америки, приписывают активное участие в восстановлении диалога между Вашингтоном и Гаваной.

"Вот уже несколько месяцев мы наблюдаем событие, которое наполняет нас надеждой: процесс нормализации отношений между двумя народами после стольких лет отчуждения", - сказал Франциск.

"Я призываю политических лидеров настойчиво идти по этому пути и раскрывать весь свой потенциал... в качестве примера примирения для всего мира", - добавил понтифик.

В приветственной речи Рауль Кастро поблагодарил главу католиков за его вклад в восстановление отношений Кубы с США и осудил действующее 53 года торговое эмбарго Вашингтона в отношении Кубы.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В преддверии визита папы Франциска в Гаване заново вымостили улицы и отремонтировали здания

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption По прилете папу Франциска встретили Рауль Кастро и кубинские дети

В четверг Ватикан выразил надежду на то, что визит папы поможет положить конец 53-летнему американскому эмбарго и приведет к расширению прав и свобод на острове.

В пятницу США объявили о смягчении ограничений, касавшихся поездок на Кубу и сотрудничества с кубинскими предпринимателями.

Пенсионер Диего Каррера рассказал Ассошиэйтед пресс, что визит папы стал "ветерком надежды, дующим над Кубой" благодаря роли, которую понтифик сыграл в восстановлении отношений с Соединенными Штатами.

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Корреспондент Би-би-си Уилл Грант, Гавана

Выходя из самолета под выкрики "Христос жив" и другие религиозные слоганы, папа был встречен Раулем Кастро. Последний сразу же поблагодарил понтифика за его инициативный вклад в проблемы изменения климата и бедности, а также за его посредничество в переговорах с Вашингтоном.

Папа сказал, что приехал на Кубу, чтобы "вдохновить и поддержать кубинский народ в их надеждах и заботах". И хотя в своей приветственной речи он не избегал слова "свобода", понтифик все же вряд ли станет публично ставить кубинскому правительству в упрек ситуацию с правами человека - вместо этого он, скорее всего, выберет более прагматичный подход.

Франциск - первый латиноамериканский папа, поэтому, вероятно, кубинский народ встретит его по-особому, ведь многие на острове помнят времена, когда приверженность атеизму была ключевой частью конституции.

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Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Это третий раз, когда папа Римский посещает остров

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Папа Франциск отслужит мессу в церкви Эль-Кобре в городе Сантьяго-де-Куба

В кубинских городах, которые посетит Франциск, провели ремонт зданий специально к его визиту. В Гаване заново вымостили улицы, провели реставрационные работы в кафедральном соборе и отремонтировали терминал аэропорта.

В Гавану также прибыла президент Аргентины, соотечественница понтифика, Кристина Фернандес де Киршнер, которая посетит мессу на Площади Революции. Специально для выступления папы на площади установили алтарь.

Снова молиться

В мае по завершении аудиенции у папы римского Франциска в Ватикане Рауль Кастро сказал, что он подумывает о том, чтобы опять начать молиться Богу.

"Я вновь начну молиться и вернусь в лоно церкви, если папа продолжит свою службу с таким же рвением", - сказал Кастро.

Рауль Кастро, также, как и его родной брат Фидель, в детстве был крещен в католической вере, однако после революции на Кубе начались гонения на церковь.

Власти Кубы говорят, что около тысячи местных и иностранных журналистов будут освещать визит папы на остров.

Франциск также впервые отправится в США.

В 1998 году папа Иоанн Павел II стал первым понтификом, который посетил остров, сказав запомнившиеся многим слова: "Пусть Куба... откроется миру, и пусть мир откроется Кубе".

Из 11,5 млн кубинцев католиками себя считают почти семь миллионов.